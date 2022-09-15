https://uz.sputniknews.ru/20220915/nochyu-intsidentov-na-kirgizsko-tadjikskoy-granitse-ne-zafiksirovano--pogranslujba-28128085.html
Ночью инцидентов на киргизско-таджикской границе не зафиксировано — погранслужба
Ночью инцидентов на киргизско-таджикской границе не зафиксировано — погранслужба
По данным пограничной службы, ситуация на границе стабильная, ночь прошла спокойно.
2022-09-15T10:31+0500
2022-09-15T10:31+0500
2022-09-15T10:31+0500
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ТАШКЕНТ, 15 сен — Sputnik. Ситуация на кыргызско-таджикской границе спокойная, ночью происшествий не зафиксировано, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-центр пограничной службы Госкомитета нацбезопасности Кыргызстана.По данным источника, в соответствии с договоренностями в течение ночи обе стороны завершили отвод дополнительных сил и средств в пункты постоянной дислокации.Напомним, в среду пограничная служба Кыргызстана сообщала о перестрелке между кыргызскими и таджикскими пограничниками в местности Булак-Баши. По версии ведомства, она началась из-за того, что таджикистанский пограничный наряд занял боевые позиции на участке границы. Таджикская сторона обвинила кыргызстанских пограничников в необоснованном обстреле таджикистанской погранзаставы. Ближе к обеду между военными двух стран началась еще одна перестрелка — уже в местности Как-Сай. Еще позже началась третья — в районе села Самаркандек.По официальным данным, в результате перестрелок в Кыргызстане пострадали двое пограничников и трое гражданских. Таджикистан сообщил о двух погибших и шестерых раненых военных и пятерых пострадавших среди мирного населения.Читайте также: Перестрелка на кыргызско-таджикской границе – подробности
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кыргызстан таджикистан перестрелка граница пограничная служба госкомитета национальной безопасности
кыргызстан таджикистан перестрелка граница пограничная служба госкомитета национальной безопасности
Ночью инцидентов на киргизско-таджикской границе не зафиксировано — погранслужба
По данным пограничной службы, ситуация на границе стабильная, ночь прошла спокойно.
ТАШКЕНТ, 15 сен — Sputnik.
Ситуация на кыргызско-таджикской границе спокойная, ночью происшествий не зафиксировано, сообщает РИА Новости
со ссылкой на пресс-центр пограничной службы Госкомитета нацбезопасности Кыргызстана.
"По состоянию на 08.00 (5.00 мск) 15 сентября 2022 года обстановка на кыргызско-таджикском участке государственной границы характеризуется как относительно стабильная. Ночь прошла спокойно, происшествий не зафиксировано", — заявил представитель пресс-службы.
По данным источника, в соответствии с договоренностями в течение ночи обе стороны завершили отвод дополнительных сил и средств в пункты постоянной дислокации.
"Подразделения правоохранительных органов осуществляли совместное патрулирование приграничных территорий. Пограничные наряды сторон не выставлялись на неописанных участках границы, где произошли инциденты", — уточнили в погранведомстве.
Напомним, в среду пограничная служба Кыргызстана сообщала о перестрелке между кыргызскими и таджикскими пограничниками в местности Булак-Баши. По версии ведомства, она началась из-за того, что таджикистанский пограничный наряд занял боевые позиции на участке границы. Таджикская сторона обвинила кыргызстанских пограничников в необоснованном обстреле таджикистанской погранзаставы. Ближе к обеду между военными двух стран началась еще одна перестрелка — уже в местности Как-Сай. Еще позже началась третья — в районе села Самаркандек.
По официальным данным, в результате перестрелок в Кыргызстане пострадали двое пограничников и трое гражданских. Таджикистан сообщил о двух погибших и шестерых раненых военных и пятерых пострадавших среди мирного населения.