https://uz.sputniknews.ru/20220915/nochyu-intsidentov-na-kirgizsko-tadjikskoy-granitse-ne-zafiksirovano--pogranslujba-28128085.html

Ночью инцидентов на киргизско-таджикской границе не зафиксировано — погранслужба

Ночью инцидентов на киргизско-таджикской границе не зафиксировано — погранслужба

По данным пограничной службы, ситуация на границе стабильная, ночь прошла спокойно.

2022-09-15T10:31+0500

2022-09-15T10:31+0500

2022-09-15T10:31+0500

в мире

кыргызстан

таджикистан

граница

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/05/03/18602141_16:0:1266:703_1920x0_80_0_0_09f284120ac3b06d20a77f189a88008c.jpg

ТАШКЕНТ, 15 сен — Sputnik. Ситуация на кыргызско-таджикской границе спокойная, ночью происшествий не зафиксировано, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-центр пограничной службы Госкомитета нацбезопасности Кыргызстана.По данным источника, в соответствии с договоренностями в течение ночи обе стороны завершили отвод дополнительных сил и средств в пункты постоянной дислокации.Напомним, в среду пограничная служба Кыргызстана сообщала о перестрелке между кыргызскими и таджикскими пограничниками в местности Булак-Баши. По версии ведомства, она началась из-за того, что таджикистанский пограничный наряд занял боевые позиции на участке границы. Таджикская сторона обвинила кыргызстанских пограничников в необоснованном обстреле таджикистанской погранзаставы. Ближе к обеду между военными двух стран началась еще одна перестрелка — уже в местности Как-Сай. Еще позже началась третья — в районе села Самаркандек.По официальным данным, в результате перестрелок в Кыргызстане пострадали двое пограничников и трое гражданских. Таджикистан сообщил о двух погибших и шестерых раненых военных и пятерых пострадавших среди мирного населения.Читайте также: Перестрелка на кыргызско-таджикской границе – подробности

таджикистан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

кыргызстан таджикистан перестрелка граница пограничная служба госкомитета национальной безопасности