https://uz.sputniknews.ru/20220915/peregovory-putina-i-raisi-nachalis-v-samarkande-na-polyax-sammita-shos-28158729.html

Переговоры Путина и Раиси начались в Самарканде на полях саммита ШОС

Переговоры Путина и Раиси начались в Самарканде на полях саммита ШОС

В четверг в Самарканде стартовал саммит глав-государств ШОС.

2022-09-15T14:03+0500

2022-09-15T14:03+0500

2022-09-15T14:17+0500

саммит шос-2022 в самарканде

владимир путин

ибрахим раиси

иран

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ТАШКЕНТ, 15 сен — Sputnik. Президент РФ Владимир Путин на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) начал рабочую встречу с президентом Ирана Ибрахимом Раиси, передает корреспондент Sputnik.Саммит ШОС будет проходить в Самарканде 15-16 сентября.Ожидается, что в ходе переговоров лидеры, помимо обсуждений двусторонней проблематики, обменяются мнениями по актуальным международным и региональным вопросам, включая сирийское урегулирование, ситуацию в Афганистане и вопросы обеспечения безопасности на Южном Кавказе.Одной из тем для обсуждений станет и ситуация вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), касающегося ядерной программы Ирана. Как напомнил помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков в преддверии визита Путина в Самарканд, Россия выступает за восстановление этой ядерной сделки в той конфигурации, которая была утверждена в 2015 году, и будет продолжать дипломатические усилия в данном контексте.Путин в июле посещал Иран с рабочим визитом для участия во встрече глав-государств-гарантов Астанинского процесса по Сирии. Лидеры государств тогда сошлись на том, что отношения России и Ирана развиваются хорошими темпами. Также Путин заявил об укреплении взаимодействия по вопросам международной безопасности, о существенном вкладе в урегулирование сирийского конфликта.На Самаркандском саммите ШОС был подписан Меморандум об обязательствах Исламской Республики Иран по получению статуса государства-члена Организации.Всего Иран должен ратифицировать более 40 документов Организации. Только после этой процедуры стране будет предоставлен статус полноправного члена.В четверг в Самарканде стартовал саммит глав-государств Шанхайской организации сотрудничества, в котором принимают участие лидеры государств-членов организации, стран-наблюдателей и приглашенные президенты.Напомним: в 2021-2022 годах председателем ШОС является Узбекистан. За время председательства республики было проведено практически более 80 мероприятий, а также завершено согласование порядка 30 документов, которые будут приняты по итогам Самаркандского саммита. Эти документы нацелены на дальнейшее укрепление многопланового взаимодействия между государствами-членами ШОС и призванных вывести взаимодействие в рамках организации на новый уровень.Среди них – концепции и программы по стимулированию внутрирегиональной торговли, промышленной кооперации и транспортной взаимосвязанности. Также прорабатываются совместные проекты и мероприятия в сферах "зеленой" экономики, инноваций, цифровых технологий, логистики, сельского хозяйства, медицины и других областях.Известно, что в саммите принимают участие главы 15 государств и руководители порядка десяти международных и региональных организаций, с которым ШОС установила официальные контакты, в частности ООН, ЭСКАТО, ЮНЕСКО, СНГ, ОДКБ, ЕАЭС, СВМДА и ОЭС и ЛАГ.В настоящий момент в состав ШОС, которая была создана в 2001-м, входят Узбекистан, Россия, Казахстан, Таджикистан, Кыргызстан, Китай, Индия и Пакистан.Страны-наблюдатели — Афганистан, Беларусь, Иран и Монголия, страны-партнеры - Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка. На саммите ШОС в Душанбе в сентябре 2021 года была начата процедура приема Ирана в организацию и предоставления статуса партнера по диалогу Египту, Катару и Саудовской Аравии. В этом году Беларусь официально подала заявку на присоединение к ШОС в качестве полноправного члена.Читайте также:Страны-участницы и партнеры ШОС — инфографика

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