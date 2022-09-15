https://uz.sputniknews.ru/20220915/peskov-shos---eto-ne-drujba-protiv-kogo-to-28146278.html

Песков: Никто не ставит задачу сделать ШОС альтернативой военной организации

Песков: Никто не ставит задачу сделать ШОС альтернативой военной организации

Экономики России и Центральной Азии взаимоинтегрированы.

2022-09-15T12:50+0500

2022-09-15T12:50+0500

2022-09-15T13:01+0500

дмитрий песков

саммит шос-2022 в самарканде

экономика

центральная азия

россия

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ТАШКЕНТ, 15 сен — Sputnik. Никто не ставит задачу сделать Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС) альтернативой военной организации. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Экономики России и Средней, и Центральной Азии взаимоинтегрированы, на данный момент у нас много больших проектов, также сообщил Дмитрий Песков, отвечая на заявление о том, что целью Соединенных Штатов является разрыв экономик РФ и ЦА.Он также добавил, что "Россия органически сохраняет здесь свою роль и страны эти также органически играют свою роль для нашей экономики".Ранее заместитель помощника директора Агентства США по международному развитию (USAID) Анджали Каур заявила, что задача американской политики в Центральной Азии направлена на то, чтобы "отстыковать" регион от российской экономики.Читайте также:Песков: Путин и Эрдоган оценят эффективность зерновой сделки

центральная азия

россия

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песков никто не ставит задачу сделать шос альтернативой военной организации экономики россии и средней центральной азии взаимоинтегрированы новости заявления