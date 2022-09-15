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Флаг Шанхайской организации сотрудничества и флаги стран участниц ШОС - Sputnik Узбекистан, 1920, 21.07.2022
Саммит ШОС-2022 в Самарканде
Саммит Шанхайской организации сотрудничества, 15-16 сентября, Самарканд, Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/20220915/peskov-shos---eto-ne-drujba-protiv-kogo-to-28146278.html
Песков: Никто не ставит задачу сделать ШОС альтернативой военной организации
Песков: Никто не ставит задачу сделать ШОС альтернативой военной организации
Экономики России и Центральной Азии взаимоинтегрированы.
2022-09-15T12:50+0500
2022-09-15T13:01+0500
дмитрий песков
саммит шос-2022 в самарканде
экономика
центральная азия
россия
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ТАШКЕНТ, 15 сен — Sputnik. Никто не ставит задачу сделать Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС) альтернативой военной организации. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Экономики России и Средней, и Центральной Азии взаимоинтегрированы, на данный момент у нас много больших проектов, также сообщил Дмитрий Песков, отвечая на заявление о том, что целью Соединенных Штатов является разрыв экономик РФ и ЦА.Он также добавил, что "Россия органически сохраняет здесь свою роль и страны эти также органически играют свою роль для нашей экономики".Ранее заместитель помощника директора Агентства США по международному развитию (USAID) Анджали Каур заявила, что задача американской политики в Центральной Азии направлена на то, чтобы "отстыковать" регион от российской экономики.Читайте также:Песков: Путин и Эрдоган оценят эффективность зерновой сделки
центральная азия
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песков никто не ставит задачу сделать шос альтернативой военной организации экономики россии и средней центральной азии взаимоинтегрированы новости заявления
песков никто не ставит задачу сделать шос альтернативой военной организации экономики россии и средней центральной азии взаимоинтегрированы новости заявления

Песков: Никто не ставит задачу сделать ШОС альтернативой военной организации

12:50 15.09.2022 (обновлено: 13:01 15.09.2022)
© Sputnik / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Архивное фото
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Архивное фото - Sputnik Узбекистан, 1920, 15.09.2022
© Sputnik / Сергей Гунеев
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Экономики России и Центральной Азии взаимоинтегрированы, у стран много больших проектов, заявил пресс-секретарь российского президента.
ТАШКЕНТ, 15 сен — Sputnik. Никто не ставит задачу сделать Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС) альтернативой военной организации. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Никто не ставит задачу сделать ШОС альтернативой военной организации, это дружба во имя чего-то, а не против кого-то", - заявил Песков.
Экономики России и Средней, и Центральной Азии взаимоинтегрированы, на данный момент у нас много больших проектов, также сообщил Дмитрий Песков, отвечая на заявление о том, что целью Соединенных Штатов является разрыв экономик РФ и ЦА.
"Наши экономики - достаточно высокая степень взаимозависимости, во многих странах Средней и Центральной Азии Россия является основным торгово-экономическим партнером. Мы взаимноинтегрированы экономически со многими странами. На повестке дня очень много крупных проектов", - подчеркнул Песков.
Он также добавил, что "Россия органически сохраняет здесь свою роль и страны эти также органически играют свою роль для нашей экономики".
Ранее заместитель помощника директора Агентства США по международному развитию (USAID) Анджали Каур заявила, что задача американской политики в Центральной Азии направлена на то, чтобы "отстыковать" регион от российской экономики.
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Песков: Путин и Эрдоган оценят эффективность зерновой сделки
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