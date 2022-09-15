https://uz.sputniknews.ru/20220915/predsedatel-knr-provel-peregovory-s-prezidentom-belarusi--28190023.html

Председатель КНР провел переговоры с президентом Беларуси

Председатель КНР провел переговоры с президентом Беларуси

ТАШКЕНТ, 15 сен — Sputnik. Председатель КНР Си Цзиньпин провел переговоры с президентом Беларуси Александром Лукашенко. 15.09.2022, Sputnik Узбекистан

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саммит шос-2022 в самарканде

китай

беларусь

переговоры

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ТАШКЕНТ, 15 сен — Sputnik. Председатель КНР Си Цзиньпин провел переговоры с президентом Беларуси Александром Лукашенко.В ходе встречи китайский лидер отметил, что отношения Беларуси и Китая активно развиваются. Также президент Беларуси выразил поддержку политики "одного Китая". Напомним: в четверг в Самарканде стартовал саммит глав-государств Шанхайской организации сотрудничества, в котором принимают участие лидеры государств-членов организации, стран-наблюдателей и приглашенные президенты.Известно, что в саммите принимают участие главы 15 государств и руководители порядка десяти международных и региональных организаций, с которым ШОС установила официальные контакты, в частности ООН, ЭСКАТО, ЮНЕСКО, СНГ, ОДКБ, ЕАЭС, СВМДА и ОЭС и ЛАГ.В настоящий момент в состав ШОС, которая была создана в 2001-м, входят Узбекистан, Россия, Казахстан, Таджикистан, Кыргызстан, Китай, Индия и Пакистан.Страны-наблюдатели — Афганистан, Беларусь, Иран и Монголия, страны-партнеры - Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка. На саммите ШОС в Душанбе в сентябре 2021 года была начата процедура приема Ирана в организацию и предоставления статуса партнера по диалогу Египту, Катару и Саудовской Аравии. В этом году Беларусь официально подала заявку на присоединение к ШОС в качестве полноправного члена.

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