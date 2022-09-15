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Премьер-министр Индии вылетел в Самарканд
Премьер-министр Индии вылетел в Самарканд
Индийский лидер примет участие в саммите ШОС в Самарканде. 15.09.2022, Sputnik Узбекистан
2022-09-15T18:22+0500
2022-09-15T18:22+0500
2022-09-15T18:28+0500
саммит шос-2022 в самарканде
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ТАШКЕНТ, 15 сен — Sputnik. Премьер-министр Индии Нарендра Моди вылетел в Самарканд. Напомним: в четверг в Самарканде стартовал саммит глав-государств Шанхайской организации сотрудничества, в котором принимают участие лидеры государств-членов организации, стран-наблюдателей и приглашенные президенты.Известно, что в саммите принимают участие главы 15 государств и руководители порядка десяти международных и региональных организаций, с которым ШОС установила официальные контакты, в частности ООН, ЭСКАТО, ЮНЕСКО, СНГ, ОДКБ, ЕАЭС, СВМДА и ОЭС и ЛАГ.Шанхайская организация сотрудничества была создана в 2001 году. В данное время ее членами являются Узбекистан, Россия, Казахстан, Таджикистан, Кыргызстан, Китай, Индия и Пакистан. Свыше десяти стран подали заявки на участие в работе организации в том или ином статусе.
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нарендра моди, индия, самарканд
нарендра моди, индия, самарканд
Премьер-министр Индии вылетел в Самарканд
18:22 15.09.2022 (обновлено: 18:28 15.09.2022)
Индийский лидер примет участие в саммите ШОС в Самарканде.
ТАШКЕНТ, 15 сен — Sputnik. Премьер-министр Индии Нарендра Моди вылетел в Самарканд.
"Вылетаю в Самарканд для участия в саммите ШОС, на котором состоится обмен мнениями по широкому ряду региональных и международных проблем",- написал политик в соцсети.
Напомним: в четверг в Самарканде стартовал саммит глав-государств Шанхайской организации сотрудничества, в котором принимают участие лидеры государств-членов организации, стран-наблюдателей и приглашенные президенты.
Известно, что в саммите принимают участие главы 15 государств и руководители порядка десяти международных и региональных организаций, с которым ШОС установила официальные контакты, в частности ООН, ЭСКАТО, ЮНЕСКО, СНГ, ОДКБ, ЕАЭС, СВМДА и ОЭС и ЛАГ.
Шанхайская организация сотрудничества была создана в 2001 году. В данное время ее членами являются Узбекистан, Россия, Казахстан, Таджикистан, Кыргызстан, Китай, Индия и Пакистан. Свыше десяти стран подали заявки на участие в работе организации в том или ином статусе.