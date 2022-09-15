https://uz.sputniknews.ru/20220915/prezident-irana-vyrazil-gotovnost-sotrudnichat-s-shos-v-razlichnyx-sferax-28156711.html
Президент Ирана выразил готовность сотрудничать с ШОС в различных сферах
Президент Ирана выразил готовность сотрудничать с ШОС в различных сферах
Раиси прибыл в Узбекистан для участия в саммите ШОС.
2022-09-15T13:47+0500
2022-09-15T13:47+0500
2022-09-15T14:05+0500
саммит шос-2022 в самарканде
иран
шос
сотрудничество
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ТАШКЕНТ, 15 сен — Sputnik. Тегеран готов сотрудничать с Шанхайской организацией сотрудничества и ее членами в различных сферах, заявил президент Ирана Ибрахим Раиси на встрече с генсеком организации Чжан Мином. Об этом сообщает пресс-служба иранского президента. Также, Раиси отметил потенциал Ирана в политической, технологической, экономической и транзитной областях.Ранее Тегеран подписал меморандум об обязательствах в ШОС, открывающий стране путь в членство организации. В 2021 году на саммите в Душанбе организация начала процедуру приема Ирана. Напомним: сегодня в Самарканде стартовал саммит глав-государств Шанхайской организации сотрудничества, в котором принимают участие лидеры государств-членов организации, стран-наблюдателей и приглашенные президенты.В настоящий момент в состав ШОС, которая была создана в 2001-м, входят Узбекистан, Россия, Казахстан, Таджикистан, Кыргызстан, Китай, Индия и Пакистан.Страны-наблюдатели — Афганистан, Беларусь, Иран и Монголия, страны-партнеры - Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка.
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шос саммит в самарканде самаркандский саммит сотрудничество иран тегеран раиси нвоости новость политика
шос саммит в самарканде самаркандский саммит сотрудничество иран тегеран раиси нвоости новость политика
Президент Ирана выразил готовность сотрудничать с ШОС в различных сферах
13:47 15.09.2022 (обновлено: 14:05 15.09.2022)
Президент Ирана прибыл в Узбекистан для участия в Самаркандском саммите ШОС.
ТАШКЕНТ, 15 сен — Sputnik.
Тегеран готов сотрудничать с Шанхайской организацией сотрудничества и ее членами в различных сферах, заявил президент Ирана Ибрахим Раиси на встрече с генсеком организации Чжан Мином. Об этом сообщает пресс-служба
иранского президента.
"Раиси объявил о готовности нашей страны сотрудничать со странами-членами и также с Шанхайской организацией сотрудничества в разных указанных сферах", - написано в сообщении пресс-службы.
Также, Раиси отметил потенциал Ирана в политической, технологической, экономической и транзитной областях.
Ранее Тегеран подписал меморандум об обязательствах в ШОС, открывающий стране путь в членство организации. В 2021 году на саммите в Душанбе организация начала процедуру приема Ирана.
Напомним: сегодня в Самарканде стартовал саммит глав-государств Шанхайской организации сотрудничества, в котором принимают участие лидеры государств-членов организации, стран-наблюдателей и приглашенные президенты.
В настоящий момент в состав ШОС, которая была создана в 2001-м, входят Узбекистан, Россия, Казахстан, Таджикистан, Кыргызстан, Китай, Индия и Пакистан.
Страны-наблюдатели — Афганистан, Беларусь, Иран и Монголия, страны-партнеры - Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка.