https://uz.sputniknews.ru/20220915/prezident-irana-vyrazil-gotovnost-sotrudnichat-s-shos-v-razlichnyx-sferax-28156711.html

Президент Ирана выразил готовность сотрудничать с ШОС в различных сферах

Президент Ирана выразил готовность сотрудничать с ШОС в различных сферах

Раиси прибыл в Узбекистан для участия в саммите ШОС.

2022-09-15T13:47+0500

2022-09-15T13:47+0500

2022-09-15T14:05+0500

саммит шос-2022 в самарканде

иран

шос

сотрудничество

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ТАШКЕНТ, 15 сен — Sputnik. Тегеран готов сотрудничать с Шанхайской организацией сотрудничества и ее членами в различных сферах, заявил президент Ирана Ибрахим Раиси на встрече с генсеком организации Чжан Мином. Об этом сообщает пресс-служба иранского президента. Также, Раиси отметил потенциал Ирана в политической, технологической, экономической и транзитной областях.Ранее Тегеран подписал меморандум об обязательствах в ШОС, открывающий стране путь в членство организации. В 2021 году на саммите в Душанбе организация начала процедуру приема Ирана. Напомним: сегодня в Самарканде стартовал саммит глав-государств Шанхайской организации сотрудничества, в котором принимают участие лидеры государств-членов организации, стран-наблюдателей и приглашенные президенты.В настоящий момент в состав ШОС, которая была создана в 2001-м, входят Узбекистан, Россия, Казахстан, Таджикистан, Кыргызстан, Китай, Индия и Пакистан.Страны-наблюдатели — Афганистан, Беларусь, Иран и Монголия, страны-партнеры - Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка.

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