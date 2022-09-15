https://uz.sputniknews.ru/20220915/prezident-turtsii-pribyl-v-samarkand-28134109.html

Реджеп Тайип Эрдоган прибыл в Самарканд

Реджеп Тайип Эрдоган прибыл в Самарканд

Реджеп Тайип Эрдоган примет участие в саммите ШОС и проведет ряд двусторонних встреч.

2022-09-15T15:52+0500

2022-09-15T15:52+0500

2022-09-15T16:23+0500

саммит шос-2022 в самарканде

узбекистан

турция

самарканд

реджеп тайип эрдоган

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/09/0f/28177321_0:0:1281:721_1920x0_80_0_0_1c2344c9c4b8434a85a884322e688573.jpg

ТАШКЕНТ, 15 сен - Sputnik. Лидер Турции прибыл в Самарканд для участия в Совете глав государств Шанхайской организации сотрудничества, сообщает корреспондент Sputnik.Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с супругой Эмине в аэропорту встретил премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов.Помимо участия в саммите ШОС, президент проведет в Узбекистане ряд двусторонних встреч.В частности, Реджеп Тайип Эрдоган планирует встретиться с Владимиром Путиным и обсудить поставки газа и реализацию договоренностей по зерну.В четверг в Самарканде стартует саммит глав-государств Шанхайской организации сотрудничества, в котором принимают участие лидеры государств-членов организации, стран-наблюдателей и приглашенные президенты.Напомним: в 2021-2022 годах председателем ШОС является Узбекистан. За время председательства республики было проведено практически более 80 мероприятий, а также завершено согласование порядка 30 документов, которые будут приняты по итогам Самаркандского саммита. Эти документы нацелены на дальнейшее укрепление многопланового взаимодействия между государствами-членами ШОС и призванных вывести взаимодействие в рамках организации на новый уровень.Среди них – концепции и программы по стимулированию внутрирегиональной торговли, промышленной кооперации и транспортной взаимосвязанности. Также прорабатываются совместные проекты и мероприятия в сферах "зеленой" экономики, инноваций, цифровых технологий, логистики, сельского хозяйства, медицины и других областях.Известно, что в саммите принимают участие главы 15 государств и руководители порядка десяти международных и региональных организаций, с которым ШОС установила официальные контакты, в частности ООН, ЭСКАТО, ЮНЕСКО, СНГ, ОДКБ, ЕАЭС, СВМДА и ОЭС и ЛАГ.В настоящий момент в состав ШОС, которая была создана в 2001-м, входят Узбекистан, Россия, Казахстан, Таджикистан, Кыргызстан, Китай, Индия и Пакистан.Страны-наблюдатели — Афганистан, Беларусь, Иран и Монголия, страны-партнеры — Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка. На саммите ШОС в Душанбе в сентябре 2021 года была начата процедура приема Ирана в организацию и предоставления статуса партнера по диалогу Египту, Катару и Саудовской Аравии. В этом году Беларусь официально подала заявку на присоединение к ШОС в качестве полноправного члена.

узбекистан

самарканд

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

саммит шос шанхайская организация сотрудничества турция реджеп тайип эрдоган