https://uz.sputniknews.ru/20220915/prezident-uzbekistana-provodit-peregovory-s-premerom-pakistana-28158160.html

Президент Узбекистана проводит переговоры с премьером Пакистана

Президент Узбекистана проводит переговоры с премьером Пакистана

Лидеры обсуждают торговое и промышленное сотрудничество двух государств.

2022-09-15T13:59+0500

2022-09-15T13:59+0500

2022-09-15T13:59+0500

саммит шос-2022 в самарканде

узбекистан

пакистан

шавкат мирзиёев

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ТАШКЕНТ, 15 сен - Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в настоящее время проводит переговоры с премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом, сообщает пресс-служба узбекистанского лидера.Шахбаз Шариф прибыл в Самарканд для участия в саммите ШОС. Напомним: 17 сентября 2021 года Узбекистан стал председателем ШОС. На время председательства Узбекистана в Шанхайской организации сотрудничества было проведено более 80 мероприятий. Также уже согласованы порядка 30 документов, принятие которых предусмотрено по итогам Самаркандского саммита.В качестве председателя Узбекистан выдвинул несколько крупных предложений, среди которых развитие торгово-экономического, инвестиционного и промышленного сотрудничества, расширение транспортно-коммуникационных систем.Кроме этого, республика предложила работать над сокращением бедности, бороться с изменениями климата и развивать технологии и здравоохранение.Известно, что в саммите принимают участие главы 15 государств и руководители порядка десяти международных и региональных организаций, с которым ШОС установила официальные контакты, в частности ООН, ЭСКАТО, ЮНЕСКО, СНГ, ОДКБ, ЕАЭС, СВМДА и ОЭС и ЛАГ.Шанхайская организация сотрудничества была создана в 2001 году. В данное время ее членами являются Узбекистан, Россия, Казахстан, Таджикистан, Кыргызстан, Китай, Индия и Пакистан. Свыше десяти стран подали заявки на участие в работе организации в том или ином статусе.ШОС является самое крупной региональной организацией в мире и одним из наиболее мощных объединений по своему политическому, экономическому и научно-интеллектуальному потенциалу. На страны организации приходится порядка четверти мирового ВВП и половина населения планеты.Читайте также: Иран подписал Меморандум об обязательствах в целях получения статуса государства-члена ШОС

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