https://uz.sputniknews.ru/20220915/putin-i-mirziyoev-nachali-peregovory-v-samarkande-28191609.html
Путин и Мирзиёев начали переговоры в Самарканде - видео
Путин и Мирзиёев начали переговоры в Самарканде - видео
На полях саммита ШОС в Самарканде началась встреча президентов России и Узбекистана.
2022-09-15T18:48+0500
2022-09-15T18:48+0500
2022-09-15T19:01+0500
саммит шос-2022 в самарканде
шос
владимир путин
шавкат мирзиёев
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ТАШКЕНТ, 15 сен — Sputnik. В Самарканде началась встреча Владимира Путина и Шавката Мирзиёева, сообщает пресс-служба узбекистанского лидера.Пресс-служба опубликовала видео первых минут встречи президентов.Как отмечается, стороны рассмотрят актуальные вопросы двусторонней повестки. Это увеличение номенклатуры и объемов товарооборота, формирование эффективных механизмов продвижения совместных проектов кооперации, расширение межрегиональных практических контактов.Лидеры двух стран уже провели целый ряд переговоров. Официальные мероприятия саммита запланированы на пятницу. Саммит глав-государств Шанхайской организации сотрудничества стартовал в Самарканде в четверг. В нем принимают участие лидеры государств-членов организации, стран-наблюдателей и приглашенные президенты.Всего в нем участвуют главы 15 государств и руководители порядка десяти международных и региональных организаций, с которым ШОС установила официальные контакты. Это, в частности, ООН, ЭСКАТО, ЮНЕСКО, СНГ, ОДКБ, ЕАЭС, СВМДА и ОЭС и ЛАГ.Шанхайская организация сотрудничества была создана в 2001 году. В данное время ее членами являются Узбекистан, Россия, Казахстан, Таджикистан, Кыргызстан, Китай, Индия и Пакистан. Свыше десяти стран подали заявки на участие в работе организации в том или ином статусе.ШОС является самое крупной региональной организацией в мире и одним из наиболее мощных объединений по своему политическому, экономическому и научно-интеллектуальному потенциалу. На страны организации приходится порядка четверти мирового ВВП и половина населения планеты.
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владимир путин шавкат мирзиёев саммит шос самарканд россия узбекистан переговоры
владимир путин шавкат мирзиёев саммит шос самарканд россия узбекистан переговоры
Путин и Мирзиёев начали переговоры в Самарканде - видео
18:48 15.09.2022 (обновлено: 19:01 15.09.2022)
На полях саммита ШОС в Самарканде началась встреча президентов России и Узбекистана.
ТАШКЕНТ, 15 сен — Sputnik. В Самарканде началась встреча Владимира Путина и Шавката Мирзиёева, сообщает пресс-служба узбекистанского лидера.
Пресс-служба опубликовала видео первых минут встречи президентов.
"В эти минуты проходит одна из основных встреч на полях саммита ШОС. Глава нашего государства проводит переговоры с президентом России Владимиром Путиным", — говорится в сообщении.
Как отмечается, стороны рассмотрят актуальные вопросы двусторонней повестки. Это увеличение номенклатуры и объемов товарооборота, формирование эффективных механизмов продвижения совместных проектов кооперации, расширение межрегиональных практических контактов.
Лидеры двух стран уже провели целый ряд переговоров. Официальные мероприятия саммита запланированы на пятницу.
Саммит глав-государств Шанхайской организации сотрудничества стартовал в Самарканде в четверг. В нем принимают участие лидеры государств-членов организации, стран-наблюдателей и приглашенные президенты.
Всего в нем участвуют главы 15 государств и руководители порядка десяти международных и региональных организаций, с которым ШОС установила официальные контакты. Это, в частности, ООН, ЭСКАТО, ЮНЕСКО, СНГ, ОДКБ, ЕАЭС, СВМДА и ОЭС и ЛАГ.
Шанхайская организация сотрудничества была создана в 2001 году. В данное время ее членами являются Узбекистан, Россия, Казахстан, Таджикистан, Кыргызстан, Китай, Индия и Пакистан. Свыше десяти стран подали заявки на участие в работе организации в том или ином статусе.
ШОС является самое крупной региональной организацией в мире и одним из наиболее мощных объединений по своему политическому, экономическому и научно-интеллектуальному потенциалу. На страны организации приходится порядка четверти мирового ВВП и половина населения планеты.