https://uz.sputniknews.ru/20220915/putin-my-sdelaem-vse-chtoby-rabota-s-pakistanom-prodoljalas-v-pozitivnom-klyuche-28169348.html
Путин: поставки трубного газа в Пакистан возможны - часть инфраструктуры создана
Путин: поставки трубного газа в Пакистан возможны - часть инфраструктуры создана
Пакистан является одним из приоритетных партнеров в Азии, считает российский лидер. 15.09.2022, Sputnik Узбекистан
2022-09-15T15:29+0500
2022-09-15T15:29+0500
2022-09-15T15:58+0500
саммит шос-2022 в самарканде
владимир путин
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ТАШКЕНТ, 15 сен — Sputnik. В Самарканде проходит встреча президента России Владимира Путина и премьер-министра Пакистана Шахбоза Шарифа на полях саммита ШОС, сообщает корреспондент Sputnik.В ходе переговоров стороны обсудили развитие торгово-экономических связей."Есть над чем работать, - прокомментировал нынешнюю ситуацию в торговых отношениях России и Пакистана Путин. - У нас хорошие перспективы в различных сферах".По его словам, речь идет о железнодорожной сфере, а также сфере энергетики, где есть "интересные масштабные проекты"."Пакистанский поток – речь идет о создании инфраструктуры для поставок сжиженного природного газа, поставках трубного газа из России в Пакистан. Часть инфраструктуры уже создана – это Россия, Казахстан, Узбекистан, - отметил Владимир Путин и добавил: - Мы сделаем все, что от нас зависит, чтобы работа с Пакистаном продолжалась в позитивном ключе".По мнению Владимира Путина, Пакистан является одним из приоритетных партнеров в Азии.
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владимир путин
Путин: поставки трубного газа в Пакистан возможны - часть инфраструктуры создана
15:29 15.09.2022 (обновлено: 15:58 15.09.2022)
Пакистан является одним из приоритетных партнеров в Азии, считает российский лидер.
ТАШКЕНТ, 15 сен — Sputnik. В Самарканде проходит встреча президента России Владимира Путина и премьер-министра Пакистана Шахбоза Шарифа на полях саммита ШОС, сообщает корреспондент Sputnik.
В ходе переговоров стороны обсудили развитие торгово-экономических связей.
"Есть над чем работать, - прокомментировал нынешнюю ситуацию в торговых отношениях России и Пакистана Путин. - У нас хорошие перспективы в различных сферах".
По его словам, речь идет о железнодорожной сфере, а также сфере энергетики, где есть "интересные масштабные проекты".
"Пакистанский поток – речь идет о создании инфраструктуры для поставок сжиженного природного газа, поставках трубного газа из России в Пакистан. Часть инфраструктуры уже создана – это Россия, Казахстан, Узбекистан, - отметил Владимир Путин и добавил: - Мы сделаем все, что от нас зависит, чтобы работа с Пакистаном продолжалась в позитивном ключе".
По мнению Владимира Путина, Пакистан является одним из приоритетных партнеров в Азии.