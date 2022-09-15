https://uz.sputniknews.ru/20220915/putin-partnerstvo-mejdu-rossiey-kitaem-i-mongoliey--vpolne-estestvenno-28187793.html

Видео: Партнерство между Россией, Китаем и Монголией вполне естественно — Путин

Видео: Партнерство между Россией, Китаем и Монголией вполне естественно — Путин

В Самарканде в рамках саммита глав государств-членов ШОС проходит трехсторонняя встреча президентов России, Китая и Монголии.

2022-09-15T18:23+0500

2022-09-15T18:23+0500

2022-09-15T18:41+0500

саммит шос-2022 в самарканде

владимир путин

китай

монголия

самарканд

шос

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ТАШКЕНТ, 15 сен — Sputnik. Трехстороннее партнерство между Россией, Китаем и Монголией - вполне естественно, заявил президент Владимир Путин во время трехсторонней встречи на полях саммита ШОС.По словам российского лидера, формат "Россия-Китай-Монголия" имеет особое значение, эффективно дополняя двустороннее сотрудничество и обеспечивая высокую добавленную стоимость для всех стрех стран.Российский лидер предложил продлить на пять лет росийско-китайско-монгольский экономический коридор, расширить пропускную способность Улан-Баторской железной дороги, обновить пути и локомотивный парк. Также предложено подумать о расширении транспортного коридора через восточную часть Монголии и построить газопровод "Союз Восток" из России в Китай через ее территорию.Саммит глав-государств Шанхайской организации сотрудничества стартовал в Самарканде в четверг. В нем принимают участие лидеры государств-членов организации, стран-наблюдателей и приглашенные президенты.Всего в нем участвуют главы 15 государств и руководители порядка десяти международных и региональных организаций, с которым ШОС установила официальные контакты. Это, в частности, ООН, ЭСКАТО, ЮНЕСКО, СНГ, ОДКБ, ЕАЭС, СВМДА и ОЭС и ЛАГ.Шанхайская организация сотрудничества была создана в 2001 году. В данное время ее членами являются Узбекистан, Россия, Казахстан, Таджикистан, Кыргызстан, Китай, Индия и Пакистан. Свыше десяти стран подали заявки на участие в работе организации в том или ином статусе.ШОС является самое крупной региональной организацией в мире и одним из наиболее мощных объединений по своему политическому, экономическому и научно-интеллектуальному потенциалу. На страны организации приходится порядка четверти мирового ВВП и половина населения планеты.

китай

монголия

самарканд

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