https://uz.sputniknews.ru/20220915/putin-partnerstvo-mejdu-rossiey-kitaem-i-mongoliey--vpolne-estestvenno-28187793.html
Видео: Партнерство между Россией, Китаем и Монголией вполне естественно — Путин
Видео: Партнерство между Россией, Китаем и Монголией вполне естественно — Путин
В Самарканде в рамках саммита глав государств-членов ШОС проходит трехсторонняя встреча президентов России, Китая и Монголии.
2022-09-15T18:23+0500
2022-09-15T18:23+0500
2022-09-15T18:41+0500
саммит шос-2022 в самарканде
владимир путин
китай
монголия
самарканд
шос
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ТАШКЕНТ, 15 сен — Sputnik. Трехстороннее партнерство между Россией, Китаем и Монголией - вполне естественно, заявил президент Владимир Путин во время трехсторонней встречи на полях саммита ШОС.По словам российского лидера, формат "Россия-Китай-Монголия" имеет особое значение, эффективно дополняя двустороннее сотрудничество и обеспечивая высокую добавленную стоимость для всех стрех стран.Российский лидер предложил продлить на пять лет росийско-китайско-монгольский экономический коридор, расширить пропускную способность Улан-Баторской железной дороги, обновить пути и локомотивный парк. Также предложено подумать о расширении транспортного коридора через восточную часть Монголии и построить газопровод "Союз Восток" из России в Китай через ее территорию.Саммит глав-государств Шанхайской организации сотрудничества стартовал в Самарканде в четверг. В нем принимают участие лидеры государств-членов организации, стран-наблюдателей и приглашенные президенты.Всего в нем участвуют главы 15 государств и руководители порядка десяти международных и региональных организаций, с которым ШОС установила официальные контакты. Это, в частности, ООН, ЭСКАТО, ЮНЕСКО, СНГ, ОДКБ, ЕАЭС, СВМДА и ОЭС и ЛАГ.Шанхайская организация сотрудничества была создана в 2001 году. В данное время ее членами являются Узбекистан, Россия, Казахстан, Таджикистан, Кыргызстан, Китай, Индия и Пакистан. Свыше десяти стран подали заявки на участие в работе организации в том или ином статусе.ШОС является самое крупной региональной организацией в мире и одним из наиболее мощных объединений по своему политическому, экономическому и научно-интеллектуальному потенциалу. На страны организации приходится порядка четверти мирового ВВП и половина населения планеты.
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путин владимир шос шанхайская организация сотрудничества россия китай монголия самаркандский саммит
путин владимир шос шанхайская организация сотрудничества россия китай монголия самаркандский саммит
Видео: Партнерство между Россией, Китаем и Монголией вполне естественно — Путин
18:23 15.09.2022 (обновлено: 18:41 15.09.2022)
В Самарканде в рамках саммита глав государств-членов ШОС проходит трехсторонняя встреча президентов России, Китая и Монголии.
ТАШКЕНТ, 15 сен — Sputnik. Трехстороннее партнерство между Россией, Китаем и Монголией - вполне естественно, заявил президент Владимир Путин во время трехсторонней встречи на полях саммита ШОС.
По словам российского лидера, формат "Россия-Китай-Монголия" имеет особое значение, эффективно дополняя двустороннее сотрудничество и обеспечивая высокую добавленную стоимость для всех стрех стран.
"Такое тесное трехстороннее партнерство вполне естественно, учитывая, как географическое соседство, так и давние традиции дружбы и взаимной поддержки, уважения и симпатии друг к другу народов России, Китая и Монголии", — сказал Путин.
Российский лидер предложил продлить на пять лет росийско-китайско-монгольский экономический коридор, расширить пропускную способность Улан-Баторской железной дороги, обновить пути и локомотивный парк.
Также предложено подумать о расширении транспортного коридора через восточную часть Монголии и построить газопровод "Союз Восток" из России в Китай через ее территорию.
Саммит глав-государств Шанхайской организации сотрудничества стартовал в Самарканде в четверг. В нем принимают участие лидеры государств-членов организации, стран-наблюдателей и приглашенные президенты.
Всего в нем участвуют главы 15 государств и руководители порядка десяти международных и региональных организаций, с которым ШОС установила официальные контакты. Это, в частности, ООН, ЭСКАТО, ЮНЕСКО, СНГ, ОДКБ, ЕАЭС, СВМДА и ОЭС и ЛАГ.
Шанхайская организация сотрудничества была создана в 2001 году. В данное время ее членами являются Узбекистан, Россия, Казахстан, Таджикистан, Кыргызстан, Китай, Индия и Пакистан. Свыше десяти стран подали заявки на участие в работе организации в том или ином статусе.
ШОС является самое крупной региональной организацией в мире и одним из наиболее мощных объединений по своему политическому, экономическому и научно-интеллектуальному потенциалу. На страны организации приходится порядка четверти мирового ВВП и половина населения планеты.