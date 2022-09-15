Путин поблагодарил Жапарова за поддержку русского языка в Кыргызстане

"В республике действуют девять общеобразовательных школ с обучением на русском языке, в киргизских школах преподают учителя из России, что в наше время очень важно. Мы хотим вас поблагодарить за поддержку в стране русского языка, это то, что является базовой основой для развития отношений по очень многим другим направлениям", - отметил Путин.