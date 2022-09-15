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Флаг Шанхайской организации сотрудничества и флаги стран участниц ШОС - Sputnik Узбекистан, 1920, 21.07.2022
Саммит ШОС-2022 в Самарканде
Саммит Шанхайской организации сотрудничества, 15-16 сентября, Самарканд, Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/20220915/putin-poblagodaril-japarova-za-podderjku-russkogo-yazyka-v-kyrgyzstane-28156359.html
Путин поблагодарил Жапарова за поддержку русского языка в Кыргызстане
Путин поблагодарил Жапарова за поддержку русского языка в Кыргызстане
У России и Кыргызстана много взаимных интересов, подчеркнул российский лидер на полях саммита ШОС. 15.09.2022, Sputnik Узбекистан
2022-09-15T13:43+0500
2022-09-15T13:44+0500
саммит шос-2022 в самарканде
владимир путин
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ТАШКЕНТ, 15 сен — Sputnik. Президент России Владимир Путин на полях саммита ШОС выразил благодарность главе Кыргызстана Садыру Жапарову за поддержку русского языка. Об этом сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.Также Путин подчеркнул, что у России и Кыргызстана много взаимных интересов."Мы страны близкие, мы стратегические партнеры, союзники, работаем во многих международных, региональных организациях", - сказал он.
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владимир путин
владимир путин

Путин поблагодарил Жапарова за поддержку русского языка в Кыргызстане

13:43 15.09.2022 (обновлено: 13:44 15.09.2022)
© POOL / Перейти в фотобанкРабочая поездка президента РФ В. Путина в Калининград
Рабочая поездка президента РФ В. Путина в Калининград - Sputnik Узбекистан, 1920, 15.09.2022
© POOL
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У России и Кыргызстана много взаимных интересов, подчеркнул российский лидер на полях саммита ШОС.
ТАШКЕНТ, 15 сен — Sputnik. Президент России Владимир Путин на полях саммита ШОС выразил благодарность главе Кыргызстана Садыру Жапарову за поддержку русского языка. Об этом сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.

"В республике действуют девять общеобразовательных школ с обучением на русском языке, в киргизских школах преподают учителя из России, что в наше время очень важно. Мы хотим вас поблагодарить за поддержку в стране русского языка, это то, что является базовой основой для развития отношений по очень многим другим направлениям", - отметил Путин.

Также Путин подчеркнул, что у России и Кыргызстана много взаимных интересов.
"Мы страны близкие, мы стратегические партнеры, союзники, работаем во многих международных, региональных организациях", - сказал он.
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