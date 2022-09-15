https://uz.sputniknews.ru/20220915/putin-prizval-ispolzovat-natsionalnye-platejnye-platformy-28187620.html

Путин призвал использовать национальные платежные платформы

Путин призвал использовать национальные платежные платформы

На встрече с лидерами Китая и Монголии российский президент подчеркнул, что такое решение позволило бы обезопасить платежи между странами от внешних рисков.

2022-09-15T18:21+0500

2022-09-15T18:21+0500

2022-09-15T18:43+0500

саммит шос-2022 в самарканде

россия

монголия

китай

владимир путин

си цзиньпин

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ТАШКЕНТ, 15 сен – Sputnik. Президент России Владимир Путин призвал партнеров использовать национальные платежные платформы при коммерческих расчетах между странами. Об этом он говорил в ходе встречи с председателем КНР Си Цзиньпином и президентом Монголии Ухнаагийном Хурэлсухом на полях саммита ШОС.По словам российского президента, в последнее время товарооборот между странами растет, чему способствует последовательная политика трех государств на расширение использования национальных валют в расчетах.Так, доля расчетов в нацвалютах между Россией и Китаем в первом полугодии текущего года выросла до 27,5%, уточнил Владимир Путин.Встреча трех лидеров проходит на полях саммита ШОС в Самарканде. Напомним: в четверг в Самарканде стартовал саммит глав-государств Шанхайской организации сотрудничества, в котором принимают участие лидеры государств-членов организации, стран-наблюдателей и приглашенные президенты.В 2021-2022 годах председателем ШОС является Узбекистан. За время председательства республики было проведено практически более 80 мероприятий, а также завершено согласование порядка 30 документов, которые будут приняты по итогам Самаркандского саммита. Эти документы нацелены на дальнейшее укрепление многопланового взаимодействия между государствами-членами ШОС и призванных вывести взаимодействие в рамках организации на новый уровень.Среди них – концепции и программы по стимулированию внутрирегиональной торговли, промышленной кооперации и транспортной взаимосвязанности. Также прорабатываются совместные проекты и мероприятия в сферах "зеленой" экономики, инноваций, цифровых технологий, логистики, сельского хозяйства, медицины и других областях.Известно, что в саммите принимают участие главы 15 государств и руководители порядка десяти международных и региональных организаций, с которым ШОС установила официальные контакты, в частности ООН, ЭСКАТО, ЮНЕСКО, СНГ, ОДКБ, ЕАЭС, СВМДА и ОЭС и ЛАГ.В настоящий момент в состав ШОС, которая была создана в 2001-м, входят Узбекистан, Россия, Казахстан, Таджикистан, Кыргызстан, Китай, Индия и Пакистан.Страны-наблюдатели — Афганистан, Беларусь, Иран и Монголия, страны-партнеры - Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка. На саммите ШОС в Душанбе в сентябре 2021 года была начата процедура приема Ирана в организацию и предоставления статуса партнера по диалогу Египту, Катару и Саудовской Аравии. В этом году Беларусь официально подала заявку на присоединение к ШОС в качестве полноправного члена.

россия

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