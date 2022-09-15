https://uz.sputniknews.ru/20220915/putin-prizval-ispolzovat-natsionalnye-platejnye-platformy-28187620.html
Путин призвал использовать национальные платежные платформы
Путин призвал использовать национальные платежные платформы
На встрече с лидерами Китая и Монголии российский президент подчеркнул, что такое решение позволило бы обезопасить платежи между странами от внешних рисков.
2022-09-15T18:21+0500
2022-09-15T18:21+0500
2022-09-15T18:43+0500
саммит шос-2022 в самарканде
россия
монголия
китай
владимир путин
си цзиньпин
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ТАШКЕНТ, 15 сен – Sputnik. Президент России Владимир Путин призвал партнеров использовать национальные платежные платформы при коммерческих расчетах между странами. Об этом он говорил в ходе встречи с председателем КНР Си Цзиньпином и президентом Монголии Ухнаагийном Хурэлсухом на полях саммита ШОС.По словам российского президента, в последнее время товарооборот между странами растет, чему способствует последовательная политика трех государств на расширение использования национальных валют в расчетах.Так, доля расчетов в нацвалютах между Россией и Китаем в первом полугодии текущего года выросла до 27,5%, уточнил Владимир Путин.Встреча трех лидеров проходит на полях саммита ШОС в Самарканде. Напомним: в четверг в Самарканде стартовал саммит глав-государств Шанхайской организации сотрудничества, в котором принимают участие лидеры государств-членов организации, стран-наблюдателей и приглашенные президенты.В 2021-2022 годах председателем ШОС является Узбекистан. За время председательства республики было проведено практически более 80 мероприятий, а также завершено согласование порядка 30 документов, которые будут приняты по итогам Самаркандского саммита. Эти документы нацелены на дальнейшее укрепление многопланового взаимодействия между государствами-членами ШОС и призванных вывести взаимодействие в рамках организации на новый уровень.Среди них – концепции и программы по стимулированию внутрирегиональной торговли, промышленной кооперации и транспортной взаимосвязанности. Также прорабатываются совместные проекты и мероприятия в сферах "зеленой" экономики, инноваций, цифровых технологий, логистики, сельского хозяйства, медицины и других областях.Известно, что в саммите принимают участие главы 15 государств и руководители порядка десяти международных и региональных организаций, с которым ШОС установила официальные контакты, в частности ООН, ЭСКАТО, ЮНЕСКО, СНГ, ОДКБ, ЕАЭС, СВМДА и ОЭС и ЛАГ.В настоящий момент в состав ШОС, которая была создана в 2001-м, входят Узбекистан, Россия, Казахстан, Таджикистан, Кыргызстан, Китай, Индия и Пакистан.Страны-наблюдатели — Афганистан, Беларусь, Иран и Монголия, страны-партнеры - Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка. На саммите ШОС в Душанбе в сентябре 2021 года была начата процедура приема Ирана в организацию и предоставления статуса партнера по диалогу Египту, Катару и Саудовской Аравии. В этом году Беларусь официально подала заявку на присоединение к ШОС в качестве полноправного члена.
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саммит шос президент россии владимир путин председатель кнр си цзиньпин монголии ухнаагийн хурэлсух национальные платежные платформы система передачи финансовых сообщений банка россии китайская система трансграничных платежей
саммит шос президент россии владимир путин председатель кнр си цзиньпин монголии ухнаагийн хурэлсух национальные платежные платформы система передачи финансовых сообщений банка россии китайская система трансграничных платежей
Путин призвал использовать национальные платежные платформы
18:21 15.09.2022 (обновлено: 18:43 15.09.2022)
На встрече с лидерами Китая и Монголии российский президент подчеркнул, что такое решение позволило бы обезопасить платежи между странами от внешних рисков.
ТАШКЕНТ, 15 сен – Sputnik. Президент России Владимир Путин призвал партнеров использовать национальные платежные платформы при коммерческих расчетах между странами. Об этом он говорил в ходе встречи с председателем КНР Си Цзиньпином и президентом Монголии Ухнаагийном Хурэлсухом на полях саммита ШОС.
По словам российского президента, в последнее время товарооборот между странами растет, чему способствует последовательная политика трех государств на расширение использования национальных валют в расчетах.
Так, доля расчетов в нацвалютах между Россией и Китаем в первом полугодии текущего года выросла до 27,5%, уточнил Владимир Путин.
"В этом контексте было бы важным везде где это возможно переходить на национальные платежные платформы, такие как система передачи финансовых сообщений Банка России и Китайская система трансграничных платежей. Это позволило бы максимально обезопасить расчеты между нашими государствами от внешних, в том числе политических рисков", - подчеркнул он.
Встреча трех лидеров проходит на полях саммита ШОС в Самарканде.
Напомним: в четверг в Самарканде стартовал саммит глав-государств Шанхайской организации сотрудничества, в котором принимают участие лидеры государств-членов организации, стран-наблюдателей и приглашенные президенты.
В 2021-2022 годах председателем ШОС является Узбекистан. За время председательства республики было проведено практически более 80 мероприятий, а также завершено согласование порядка 30 документов, которые будут приняты по итогам Самаркандского саммита. Эти документы нацелены на дальнейшее укрепление многопланового взаимодействия между государствами-членами ШОС и призванных вывести взаимодействие в рамках организации на новый уровень.
Среди них – концепции и программы по стимулированию внутрирегиональной торговли, промышленной кооперации и транспортной взаимосвязанности. Также прорабатываются совместные проекты и мероприятия в сферах "зеленой" экономики, инноваций, цифровых технологий, логистики, сельского хозяйства, медицины и других областях.
Известно, что в саммите принимают участие главы 15 государств и руководители порядка десяти международных и региональных организаций, с которым ШОС установила официальные контакты, в частности ООН, ЭСКАТО, ЮНЕСКО, СНГ, ОДКБ, ЕАЭС, СВМДА и ОЭС и ЛАГ.
В настоящий момент в состав ШОС, которая была создана в 2001-м, входят Узбекистан, Россия, Казахстан, Таджикистан, Кыргызстан, Китай, Индия и Пакистан.
Страны-наблюдатели — Афганистан, Беларусь, Иран и Монголия, страны-партнеры - Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка. На саммите ШОС в Душанбе в сентябре 2021 года была начата процедура приема Ирана в организацию и предоставления статуса партнера по диалогу Египту, Катару и Саудовской Аравии. В этом году Беларусь официально подала заявку на присоединение к ШОС в качестве полноправного члена.