https://uz.sputniknews.ru/20220915/putin-ssha-i-es---ne-xozyaeva-svoego-slova-28163728.html

Видео: Путин заявил, что США и ЕС — не хозяева своего слова

Видео: Путин заявил, что США и ЕС — не хозяева своего слова

Такое заявление президент России Владимир Путин сделал в ходе переговоров с иранским лидером Ибрахимом Раиси. 15.09.2022, Sputnik Узбекистан

2022-09-15T14:46+0500

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саммит шос-2022 в самарканде

сша

ес

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ТАШКЕНТ, 15 сен — Sputnik. Президент России Владимир Путин во время переговоров с иранским лидером Ибрахимом Раиси заявил, что США и ЕС - не хозяева своего слова. По словам российского лидера, "хотят дают, хотят забирают".Такое заявление российский президент сделал в ответ на слова иранского президента о том, что Соединенные Штаты Америки "являются недоговороспособными и нарушают все обязательства" наряду с Евросоюзом, который "находится в пассивной ситуации".

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путин сша и ес не хозяева своего слова