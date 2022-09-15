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Видео: Путин заявил, что США и ЕС — не хозяева своего слова
Видео: Путин заявил, что США и ЕС — не хозяева своего слова
Такое заявление президент России Владимир Путин сделал в ходе переговоров с иранским лидером Ибрахимом Раиси. 15.09.2022, Sputnik Узбекистан
2022-09-15T14:46+0500
2022-09-15T14:46+0500
2022-09-15T15:07+0500
саммит шос-2022 в самарканде
сша
ес
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ТАШКЕНТ, 15 сен — Sputnik. Президент России Владимир Путин во время переговоров с иранским лидером Ибрахимом Раиси заявил, что США и ЕС - не хозяева своего слова. По словам российского лидера, "хотят дают, хотят забирают".Такое заявление российский президент сделал в ответ на слова иранского президента о том, что Соединенные Штаты Америки "являются недоговороспособными и нарушают все обязательства" наряду с Евросоюзом, который "находится в пассивной ситуации".
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путин сша и ес не хозяева своего слова
путин сша и ес не хозяева своего слова
Видео: Путин заявил, что США и ЕС — не хозяева своего слова
14:46 15.09.2022 (обновлено: 15:07 15.09.2022)
Дополняется
Такое заявление президент России Владимир Путин сделал в ходе переговоров с иранским лидером Ибрахимом Раиси.
ТАШКЕНТ, 15 сен — Sputnik. Президент России Владимир Путин во время переговоров с иранским лидером Ибрахимом Раиси заявил, что США и ЕС - не хозяева своего слова. По словам российского лидера, "хотят дают, хотят забирают".
Такое заявление российский президент сделал в ответ на слова иранского президента о том, что Соединенные Штаты Америки "являются недоговороспособными и нарушают все обязательства" наряду с Евросоюзом, который "находится в пассивной ситуации".
"Они (США - Sputnik) не хозяева своего слова, хотят дают, хотят забирают", - отметил президент России.