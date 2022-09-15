https://uz.sputniknews.ru/20220915/putin-vruchil-mirziyoevu-orden-aleksandra-nevskogo--28193820.html

Путин вручил Мирзиёеву орден Александра Невского

Путин вручил Мирзиёеву орден Александра Невского

Орденом награждают за выдающиеся заслуги в деле установления с Россией экономических, политических, культурных и военных связей. 15.09.2022, Sputnik Узбекистан

2022-09-15T19:26+0500

2022-09-15T19:26+0500

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владимир путин

шавкат мирзиёев

награда

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ТАШКЕНТ, 15 сен — Sputnik. Президент России Владимир Путин вручил президенту Узбекистана Шавкату Мирзиёеву орден Александра Невского. Об этом сообщает корреспондент Sputnik. Узбекистанский лидер поблагодарил российского коллегу за награду. Ранее в июле российский лидер подписал указ о награждении узбекистанского президента орденом Александра Невского. Напомним: орден Александра Невского - это единственный орден, который был и в Российской Империи, и в СССР, и есть сейчас в современной России. Награда была учреждена в 1724 году по приказу императора Петра I. Впервые ее вручала царица Екатерина I. Во время Великой Отечественной войны орден вручали командирам Красной армии за личную отвагу, мужество и храбрость. Статус современной награды утвердили в 2010 году. Шавкат Мирзиёев – второй государственный деятель Узбекистана, ставший кавалером ордена Александра Невского.В 1916 году этой награды был удостоен эмир Бухары Саид Мир Мухаммед Алим-хан.

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владимир путин, шавкат мирзиёев, награда