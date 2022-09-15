https://uz.sputniknews.ru/20220915/putin-vruchil-mirziyoevu-orden-aleksandra-nevskogo--28193820.html
Путин вручил Мирзиёеву орден Александра Невского
Путин вручил Мирзиёеву орден Александра Невского
Орденом награждают за выдающиеся заслуги в деле установления с Россией экономических, политических, культурных и военных связей. 15.09.2022, Sputnik Узбекистан
2022-09-15T19:26+0500
2022-09-15T19:26+0500
2022-09-15T20:05+0500
саммит шос-2022 в самарканде
владимир путин
шавкат мирзиёев
награда
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ТАШКЕНТ, 15 сен — Sputnik. Президент России Владимир Путин вручил президенту Узбекистана Шавкату Мирзиёеву орден Александра Невского. Об этом сообщает корреспондент Sputnik. Узбекистанский лидер поблагодарил российского коллегу за награду. Ранее в июле российский лидер подписал указ о награждении узбекистанского президента орденом Александра Невского. Напомним: орден Александра Невского - это единственный орден, который был и в Российской Империи, и в СССР, и есть сейчас в современной России. Награда была учреждена в 1724 году по приказу императора Петра I. Впервые ее вручала царица Екатерина I. Во время Великой Отечественной войны орден вручали командирам Красной армии за личную отвагу, мужество и храбрость. Статус современной награды утвердили в 2010 году. Шавкат Мирзиёев – второй государственный деятель Узбекистана, ставший кавалером ордена Александра Невского.В 1916 году этой награды был удостоен эмир Бухары Саид Мир Мухаммед Алим-хан.
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владимир путин, шавкат мирзиёев, награда
владимир путин, шавкат мирзиёев, награда
Путин вручил Мирзиёеву орден Александра Невского
19:26 15.09.2022 (обновлено: 20:05 15.09.2022)
Орденом награждают за выдающиеся заслуги в деле установления с Россией экономических, политических, культурных и военных связей.
ТАШКЕНТ, 15 сен — Sputnik. Президент России Владимир Путин вручил президенту Узбекистана Шавкату Мирзиёеву орден Александра Невского. Об этом сообщает корреспондент Sputnik.
"Вы как никто другой заслуживаете этой высокой российской награды. Во многом благодаря вашему личному вниманию российско-узбекистанские отношения успешно развиваются, причём по всем направлениям: в политике, экономике, науке и культуре",- обратился Путин к Мирзиёеву.
Узбекистанский лидер поблагодарил российского коллегу за награду.
"Как бы тяжело ни было, мы все равно находим точки соприкосновения для совместного решения вопросов (касающихся России и Узбекистана)", - сказал Шавкат Мирзиёев.
Ранее в июле российский лидер подписал указ о награждении узбекистанского президента орденом Александра Невского.
Напомним: орден Александра Невского - это единственный орден, который был и в Российской Империи, и в СССР, и есть сейчас в современной России.
Награда была учреждена в 1724 году по приказу императора Петра I. Впервые ее вручала царица Екатерина I. Во время Великой Отечественной войны орден вручали командирам Красной армии за личную отвагу, мужество и храбрость. Статус современной награды утвердили в 2010 году.
Шавкат Мирзиёев – второй государственный деятель Узбекистана, ставший кавалером ордена Александра Невского.
В 1916 году этой награды был удостоен эмир Бухары Саид Мир Мухаммед Алим-хан.