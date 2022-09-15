https://uz.sputniknews.ru/20220915/putina-my-delaem-vse-chtoby-iran-stal-polnopravnym-chlenom-shos--28161307.html

Путин: Мы делаем все, чтобы Иран стал полноправным членом ШОС

Путин: Мы делаем все, чтобы Иран стал полноправным членом ШОС

Для вступления Ирана в ШОС осталась "последняя формальность", сказал российский лидер. 15.09.2022, Sputnik Узбекистан

2022-09-15T14:27+0500

2022-09-15T14:27+0500

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саммит шос-2022 в самарканде

владимир путин

ибрахим раиси

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ТАШКЕНТ, 15 сен — Sputnik. Президент России Владимир Путин на встрече с с президентом Ирана Ибрахимом Раиси заявил: "Мы делаем все, чтобы Иран стал полноправным членом ШОС. Осталась последняя формальность".Работа над новым договором о сотрудничестве России и Ирана находится в завершающей фазе, также отметил глава РФ.О положительной динамике взаимоотношений России и Ирана говорят цифры. По словам Владимира Путина, товарооборот государств в 2021 году вырос на 81%. Что касается этого года, за первые пять месяцев торговый оборот между Ираном и Россией вырос еще на 30%.Ибрахим Раиси, в свою очередь, отметил, что отношения Тегерана и Москвы имеют стратегическое значение. По мнению главы Ирана, эффект от санкций США против России и Ирана удастся нейтрализовать в ближайшем будущем.Также в ходе переговоров стало известно, что на следующей неделе российская делегация посетит Иран - в ее состав войдут представители 80 крупных предприятий России."Многие проекты Российской Федерации и Ирана двигаются благодаря поддержке верховного лидера Ирана, мы заинтересованы в его поддержке и дальше", - отметил Владимир Путин. - Отношения между Россией и Ираном развиваются по всем векторам, которые были сложены многие предыдущие годы".

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владимир путин, ибрахим раиси