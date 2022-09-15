https://uz.sputniknews.ru/20220915/rossiya-i-pakistan-obsudili-stroitelstvo-gazoprovoda--28171191.html

Россия и Пакистан обсудили строительство газопровода

Россия и Пакистан обсудили строительство газопровода

ТАШКЕНТ, 15 сен — Sputnik. Президент России Владимир Путин и премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф обсудили строительство газопровода, а также дали поручения... 15.09.2022, Sputnik Узбекистан

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ТАШКЕНТ, 15 сен — Sputnik. Президент России Владимир Путин и премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф обсудили строительство газопровода, а также дали поручения проработать данный вопрос, заявил заместитель председателя правительства РФ Александр Новак. Об этом сообщает РИА Новости. Также Россия проработает возможность поставок сжиженный природный газ в Пакистан.

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