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Россия и Пакистан обсудили строительство газопровода
Россия и Пакистан обсудили строительство газопровода
ТАШКЕНТ, 15 сен — Sputnik. Президент России Владимир Путин и премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф обсудили строительство газопровода, а также дали поручения... 15.09.2022, Sputnik Узбекистан
2022-09-15T15:43+0500
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ТАШКЕНТ, 15 сен — Sputnik. Президент России Владимир Путин и премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф обсудили строительство газопровода, а также дали поручения проработать данный вопрос, заявил заместитель председателя правительства РФ Александр Новак. Об этом сообщает РИА Новости. Также Россия проработает возможность поставок сжиженный природный газ в Пакистан.
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Россия и Пакистан обсудили строительство газопровода

15:43 15.09.2022 (обновлено: 16:07 15.09.2022)
© Sputnik / Алексей ВитвицкийГазопровод "Северный поток"
Газопровод Северный поток - Sputnik Узбекистан, 1920, 15.09.2022
© Sputnik / Алексей Витвицкий
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ТАШКЕНТ, 15 сен — Sputnik. Президент России Владимир Путин и премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф обсудили строительство газопровода, а также дали поручения проработать данный вопрос, заявил заместитель председателя правительства РФ Александр Новак. Об этом сообщает РИА Новости.
"Обсуждали строительство газопровода Россия-Казахстан-Узбекистан-Афганистан-Пакистан. Безусловно, с учетом гарантий безопасности. И такие поручения президенты дали различным ведомствам - проработать вопросы строительства такого газопровода",- уточнил Новак.
Также Россия проработает возможность поставок сжиженный природный газ в Пакистан.
"Что касается поставок СПГ, этот вопрос тоже только что обсудили. Проработаем дополнительно с нашими компаниями возможность поставок СПГ в Пакистан", - сказал Новак.
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