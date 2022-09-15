https://uz.sputniknews.ru/20220915/rossiya-i-uzbekistan-podpisali-deklaratsiyu-o-strategicheskom-partnerstve--28194067.html

Россия и Узбекистан подписали декларацию о стратегическом партнерстве

Россия и Узбекистан подписали декларацию о стратегическом партнерстве

Документ был подписан на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества в Самарканде. 15.09.2022, Sputnik Узбекистан

2022-09-15T19:23+0500

2022-09-15T19:23+0500

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саммит шос-2022 в самарканде

россия

узбекистан

партнерство

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ТАШКЕНТ, 15 сен — Sputnik. Президент России Владимир Путин и президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписали декларацию о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между странами. Об этом сообщает РИА Новости. По мнению российского лидера, новый документ позволит еще лучше выстраивать отношения между Россией и Узбекистаном. Согласно документу стороны поддерживают дальнейшее укрепление сотрудничества в финансово-банковской сфере, отмечают важность увеличения доли национальных валют в двусторонних расчетах, продолжать сотрудничество в социально-трудовой, правовой, энергетической сферах. Также президент России подчеркнул, что "отношения между двумя странами не подвержены мировой политической текущей конъюктуре и внешнему давлению".Напомним: в четверг в Самарканде стартовал саммит глав-государств Шанхайской организации сотрудничества, в котором принимают участие лидеры государств-членов организации, стран-наблюдателей и приглашенные президенты.Известно, что в саммите принимают участие главы 15 государств и руководители порядка десяти международных и региональных организаций, с которым ШОС установила официальные контакты, в частности ООН, ЭСКАТО, ЮНЕСКО, СНГ, ОДКБ, ЕАЭС, СВМДА и ОЭС и ЛАГ.Шанхайская организация сотрудничества была создана в 2001 году. В данное время ее членами являются Узбекистан, Россия, Казахстан, Таджикистан, Кыргызстан, Китай, Индия и Пакистан. Свыше десяти стран подали заявки на участие в работе организации в том или ином статусе.

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