https://uz.sputniknews.ru/20220915/rossiya-i-uzbekistan-podpisali-deklaratsiyu-o-strategicheskom-partnerstve--28194067.html
Россия и Узбекистан подписали декларацию о стратегическом партнерстве
Россия и Узбекистан подписали декларацию о стратегическом партнерстве
Документ был подписан на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества в Самарканде. 15.09.2022, Sputnik Узбекистан
2022-09-15T19:23+0500
2022-09-15T19:23+0500
2022-09-15T20:38+0500
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ТАШКЕНТ, 15 сен — Sputnik. Президент России Владимир Путин и президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписали декларацию о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между странами. Об этом сообщает РИА Новости. По мнению российского лидера, новый документ позволит еще лучше выстраивать отношения между Россией и Узбекистаном. Согласно документу стороны поддерживают дальнейшее укрепление сотрудничества в финансово-банковской сфере, отмечают важность увеличения доли национальных валют в двусторонних расчетах, продолжать сотрудничество в социально-трудовой, правовой, энергетической сферах. Также президент России подчеркнул, что "отношения между двумя странами не подвержены мировой политической текущей конъюктуре и внешнему давлению".Напомним: в четверг в Самарканде стартовал саммит глав-государств Шанхайской организации сотрудничества, в котором принимают участие лидеры государств-членов организации, стран-наблюдателей и приглашенные президенты.Известно, что в саммите принимают участие главы 15 государств и руководители порядка десяти международных и региональных организаций, с которым ШОС установила официальные контакты, в частности ООН, ЭСКАТО, ЮНЕСКО, СНГ, ОДКБ, ЕАЭС, СВМДА и ОЭС и ЛАГ.Шанхайская организация сотрудничества была создана в 2001 году. В данное время ее членами являются Узбекистан, Россия, Казахстан, Таджикистан, Кыргызстан, Китай, Индия и Пакистан. Свыше десяти стран подали заявки на участие в работе организации в том или ином статусе.
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россия, узбекистан, партнерство
россия, узбекистан, партнерство
Россия и Узбекистан подписали декларацию о стратегическом партнерстве
19:23 15.09.2022 (обновлено: 20:38 15.09.2022)
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Документ был подписан на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества в Самарканде.
ТАШКЕНТ, 15 сен — Sputnik. Президент России Владимир Путин и президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписали декларацию о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между странами. Об этом сообщает РИА Новости.
По мнению российского лидера, новый документ позволит еще лучше выстраивать отношения между Россией и Узбекистаном.
"Этот важнейший документ несомненно выведет на качественно новый уровень отношения России и Узбекистана, которые всегда строились на принципах равноправия и взаимного доверия", - отметил Путин.
Согласно документу стороны поддерживают дальнейшее укрепление сотрудничества в финансово-банковской сфере, отмечают важность увеличения доли национальных валют в двусторонних расчетах, продолжать сотрудничество в социально-трудовой, правовой, энергетической сферах.
"Стороны выражают готовность расширять взаимодействие и обмен опытом между правоохранительными структурами, ведомствами по труду и занятости, таможенными, налоговыми службами, органами в сфере миграции двух государств", - написано в документе.
Также президент России подчеркнул, что "отношения между двумя странами не подвержены мировой политической текущей конъюктуре и внешнему давлению".
Напомним: в четверг в Самарканде стартовал саммит глав-государств Шанхайской организации сотрудничества, в котором принимают участие лидеры государств-членов организации, стран-наблюдателей и приглашенные президенты.
Известно, что в саммите принимают участие главы 15 государств и руководители порядка десяти международных и региональных организаций, с которым ШОС установила официальные контакты, в частности ООН, ЭСКАТО, ЮНЕСКО, СНГ, ОДКБ, ЕАЭС, СВМДА и ОЭС и ЛАГ.
Шанхайская организация сотрудничества была создана в 2001 году. В данное время ее членами являются Узбекистан, Россия, Казахстан, Таджикистан, Кыргызстан, Китай, Индия и Пакистан. Свыше десяти стран подали заявки на участие в работе организации в том или ином статусе.