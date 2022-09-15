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Россия и Узбекистан увеличат доли нацвалют в двусторонних расчетах
Россия и Узбекистан увеличат доли нацвалют в двусторонних расчетах
Во время встречи в Самарканде Владимир Путин и Шавкат Мирзиёев подписали декларацию о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. В ней, в том числе, отмечается важность укрепления сотрудничества в финансово-банковской сфере.
2022-09-15T20:59+0500
2022-09-15T20:59+0500
2022-09-15T20:59+0500
саммит шос-2022 в самарканде
узбекистан
самарканд
владимир путин
шавкат мирзиёев
декларация
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ТАШКЕНТ, 15 сен — Sputnik. Россия и Узбекистан отмечают важность увеличения доли нацвалют в двусторонних расчетах.Об этом говорится в декларации о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, подписанной президентами России и Узбекистана на полях саммита ШОС. Также страны продолжат развивать сотрудничество в экономической и военной сфере, в области обеспечения биологической безопасности.Путин и Мирзиёев согласились углублять взаимодействие в области энергетики и по вопросу поставок нефти. ️Москва и Ташкент будут углублять торгово-экономические связи между регионами стран. ️Россия поможет повысить качество преподавания русского языка в учебных учреждениях Узбекистана.Путин и Мирзиёев подписали декларацию о стратегическом партнёрстве между странами в четверг. Президент России прибыл в Самарканд на саммит ШОС, в рамках которого состоялась встреча на высшем уровне с узбекистанским коллегой. Также Владимир Путин вручил Шавкату Мирзиёеву орден Александра Невского.
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россия узбекистан увеличат доли нацвалют расчеты самарканд встреча путин мирзиёев шос декларация о всеобъемлющем стратегическом партнерстве финансы банк
россия узбекистан увеличат доли нацвалют расчеты самарканд встреча путин мирзиёев шос декларация о всеобъемлющем стратегическом партнерстве финансы банк
Россия и Узбекистан увеличат доли нацвалют в двусторонних расчетах
Во время встречи в Самарканде Владимир Путин и Шавкат Мирзиёев подписали декларацию о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. В ней, в том числе, отмечается важность укрепления сотрудничества в финансово-банковской сфере.
ТАШКЕНТ, 15 сен — Sputnik. Россия и Узбекистан отмечают важность увеличения доли нацвалют в двусторонних расчетах.
Об этом говорится в декларации о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, подписанной президентами России и Узбекистана на полях саммита ШОС.
"Стороны поддерживают укрепление сотрудничества в финансово-банковской сфере и отмечают важность бесперебойного проведения расчетов между кредитными организациями двух стран, а также увеличения доли национальных валют в двусторонних расчетах с учетом заинтересованности хозяйствующих субъектов, осуществляющих внешнеторговые операции ", — говорится в документе.
Также страны продолжат развивать сотрудничество в экономической и военной сфере, в области обеспечения биологической безопасности.
Путин и Мирзиёев согласились углублять взаимодействие в области энергетики и по вопросу поставок нефти. ️Москва и Ташкент будут углублять торгово-экономические связи между регионами стран.
️Россия поможет повысить качество преподавания русского языка в учебных учреждениях Узбекистана.
Путин и Мирзиёев подписали декларацию о стратегическом партнёрстве между странами в четверг. Президент России прибыл в Самарканд на саммит ШОС, в рамках которого состоялась встреча на высшем уровне с узбекистанским коллегой.
Также Владимир Путин вручил Шавкату Мирзиёеву орден Александра Невского.