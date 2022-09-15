https://uz.sputniknews.ru/20220915/rossiya-i-uzbekistan-uvelichat-doli-natsvalyut-v-dvustoronnix-raschetax-28202722.html

Россия и Узбекистан увеличат доли нацвалют в двусторонних расчетах

Россия и Узбекистан увеличат доли нацвалют в двусторонних расчетах

Во время встречи в Самарканде Владимир Путин и Шавкат Мирзиёев подписали декларацию о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. В ней, в том числе, отмечается важность укрепления сотрудничества в финансово-банковской сфере.

2022-09-15T20:59+0500

2022-09-15T20:59+0500

2022-09-15T20:59+0500

саммит шос-2022 в самарканде

узбекистан

самарканд

владимир путин

шавкат мирзиёев

декларация

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ТАШКЕНТ, 15 сен — Sputnik. Россия и Узбекистан отмечают важность увеличения доли нацвалют в двусторонних расчетах.Об этом говорится в декларации о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, подписанной президентами России и Узбекистана на полях саммита ШОС. Также страны продолжат развивать сотрудничество в экономической и военной сфере, в области обеспечения биологической безопасности.Путин и Мирзиёев согласились углублять взаимодействие в области энергетики и по вопросу поставок нефти. ️Москва и Ташкент будут углублять торгово-экономические связи между регионами стран. ️Россия поможет повысить качество преподавания русского языка в учебных учреждениях Узбекистана.Путин и Мирзиёев подписали декларацию о стратегическом партнёрстве между странами в четверг. Президент России прибыл в Самарканд на саммит ШОС, в рамках которого состоялась встреча на высшем уровне с узбекистанским коллегой. Также Владимир Путин вручил Шавкату Мирзиёеву орден Александра Невского.

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