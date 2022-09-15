https://uz.sputniknews.ru/20220915/segodnya-v-armeniyu-napravitsya-peredovaya-gruppa-missii-odkb-28121820.html

Сегодня в Армению направится передовая группа миссии ОДКБ

Сегодня в Армению направится передовая группа миссии ОДКБ

Ранее на границе Армении и Азербайджана произошла перестрелка.

2022-09-15T08:54+0500

2022-09-15T08:54+0500

2022-09-15T09:24+0500

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армения

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перестрелка

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ТАШКЕНТ, 15 сен — Sputnik. Сегодня в Армению отправится передовая группа миссии миротворческих сил Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), передает Sputnik Казахстан.Возглавит группу начальник объединенного штаба ОДКБ генерал-полковник Анатолий Сидоров. Генсек ОДКБ Станислав Зась планирует прибыть в Армению на следующей неделе. Напомним: в ночь на вторник на границе Армении и Азербайджана обострилась ситуация. В отдельных районах произошли перестрелки.По информации Минобороны Армении, подразделения ВС Азербайджана начали интенсивный обстрел армянских позиций. Со стороны Армении есть погибшие и раненые.По информации Минобороны Азербайджана, Армения начала широкомасштабные провокации против Азербайджана, поэтому азербайджанские военные ведут огонь по армянским позициям.Жителей сел на границе с Азербайджаном эвакуируют, сообщают армянские СМИ.Армения обратилась к России, ОДКБ и в Совбез ООН в связи с обострением на границе с Азербайджаном.Читайте также:МИД Узбекистана сделал заявление по конфликту на азербайджано-армянской границе

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