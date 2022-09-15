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Флаг Шанхайской организации сотрудничества и флаги стран участниц ШОС - Sputnik Узбекистан, 1920, 21.07.2022
Саммит ШОС-2022 в Самарканде
Саммит Шанхайской организации сотрудничества, 15-16 сентября, Самарканд, Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/20220915/shavkat-mirziyoev-i-ilxam-aliev-rassmotreli-xod-realizatsii-dogovorennostey--28165231.html
Шавкат Мирзиёев и Ильхам Алиев рассмотрели ход реализации договоренностей
Шавкат Мирзиёев и Ильхам Алиев рассмотрели ход реализации договоренностей
В четверг в Самарканде стартовал саммит глав-государств ШОС.
2022-09-15T14:57+0500
2022-09-15T15:05+0500
саммит шос-2022 в самарканде
шос
ильхам алиев
азербайджан
шавкат мирзиёев
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ТАШКЕНТ, 15 сен — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и президент Азербайджана Ильхам Алиев рассмотрели ход реализации договоренностей на высшем уровне, сообщает корреспондент Sputnik.В рамках совещания отмечена важность ускорения создания совместного инвестиционного фонда, а также реализации совместных проектов в нефтегазовой отрасли, автомобилестроении, химической промышленности, сельском хозяйстве.В четверг в Самарканде стартовал саммит глав-государств Шанхайской организации сотрудничества, в котором принимают участие лидеры государств-членов организации, стран-наблюдателей и приглашенные президенты.Напомним: в 2021-2022 годах председателем ШОС является Узбекистан. За время председательства республики было проведено практически более 80 мероприятий, а также завершено согласование порядка 30 документов, которые будут приняты по итогам Самаркандского саммита. Эти документы нацелены на дальнейшее укрепление многопланового взаимодействия между государствами-членами ШОС и призванных вывести взаимодействие в рамках организации на новый уровень.Среди них – концепции и программы по стимулированию внутрирегиональной торговли, промышленной кооперации и транспортной взаимосвязанности. Также прорабатываются совместные проекты и мероприятия в сферах "зеленой" экономики, инноваций, цифровых технологий, логистики, сельского хозяйства, медицины и других областях.Известно, что в саммите принимают участие главы 15 государств и руководители порядка десяти международных и региональных организаций, с которым ШОС установила официальные контакты, в частности ООН, ЭСКАТО, ЮНЕСКО, СНГ, ОДКБ, ЕАЭС, СВМДА и ОЭС и ЛАГ.В настоящий момент в состав ШОС, которая была создана в 2001-м, входят Узбекистан, Россия, Казахстан, Таджикистан, Кыргызстан, Китай, Индия и Пакистан.Страны-наблюдатели — Афганистан, Беларусь, Иран и Монголия, страны-партнеры - Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка. На саммите ШОС в Душанбе в сентябре 2021 года была начата процедура приема Ирана в организацию и предоставления статуса партнера по диалогу Египту, Катару и Саудовской Аравии. В этом году Беларусь официально подала заявку на присоединение к ШОС в качестве полноправного члена.Читайте также:Раиси: Иран благодарен РФ за поддержку в вопросе принятия в ШОС
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шавкат мирзиёев и ильхам алиев рассмотрели ход реализации договоренностей саммит шос в самарканде узбекистан азербайджан новости заявления
шавкат мирзиёев и ильхам алиев рассмотрели ход реализации договоренностей саммит шос в самарканде узбекистан азербайджан новости заявления

Шавкат Мирзиёев и Ильхам Алиев рассмотрели ход реализации договоренностей

14:57 15.09.2022 (обновлено: 15:05 15.09.2022)
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Шавкат Мирзиёев вручил Председателю Китайской Народной Республики Си Цзиньпину орден "Олий Даражали Дўстлик" Республики Узбекистан.
Президент Шавкат Мирзиёев вручил Председателю Китайской Народной Республики Си Цзиньпину орден Олий Даражали Дўстлик Республики Узбекистан. - Sputnik Узбекистан, 1920, 15.09.2022
© Пресс-служба президента Узбекистана
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В четверг в Самарканде стартовал саммит глав-государств Шанхайской организации сотрудничества, в котором принимают участие лидеры государств-членов организации, стран-наблюдателей и приглашенные президенты.
ТАШКЕНТ, 15 сен — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и президент Азербайджана Ильхам Алиев рассмотрели ход реализации договоренностей на высшем уровне, сообщает корреспондент Sputnik.
В рамках совещания отмечена важность ускорения создания совместного инвестиционного фонда, а также реализации совместных проектов в нефтегазовой отрасли, автомобилестроении, химической промышленности, сельском хозяйстве.
В четверг в Самарканде стартовал саммит глав-государств Шанхайской организации сотрудничества, в котором принимают участие лидеры государств-членов организации, стран-наблюдателей и приглашенные президенты.
Напомним: в 2021-2022 годах председателем ШОС является Узбекистан. За время председательства республики было проведено практически более 80 мероприятий, а также завершено согласование порядка 30 документов, которые будут приняты по итогам Самаркандского саммита. Эти документы нацелены на дальнейшее укрепление многопланового взаимодействия между государствами-членами ШОС и призванных вывести взаимодействие в рамках организации на новый уровень.
Среди них – концепции и программы по стимулированию внутрирегиональной торговли, промышленной кооперации и транспортной взаимосвязанности. Также прорабатываются совместные проекты и мероприятия в сферах "зеленой" экономики, инноваций, цифровых технологий, логистики, сельского хозяйства, медицины и других областях.
Известно, что в саммите принимают участие главы 15 государств и руководители порядка десяти международных и региональных организаций, с которым ШОС установила официальные контакты, в частности ООН, ЭСКАТО, ЮНЕСКО, СНГ, ОДКБ, ЕАЭС, СВМДА и ОЭС и ЛАГ.
В настоящий момент в состав ШОС, которая была создана в 2001-м, входят Узбекистан, Россия, Казахстан, Таджикистан, Кыргызстан, Китай, Индия и Пакистан.
Страны-наблюдатели — Афганистан, Беларусь, Иран и Монголия, страны-партнеры - Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка. На саммите ШОС в Душанбе в сентябре 2021 года была начата процедура приема Ирана в организацию и предоставления статуса партнера по диалогу Египту, Катару и Саудовской Аравии. В этом году Беларусь официально подала заявку на присоединение к ШОС в качестве полноправного члена.
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