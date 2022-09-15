https://uz.sputniknews.ru/20220915/shavkat-mirziyoev-i-serdar-berdymuxamedov-nachali-peregovory-28176108.html
Шавкат Мирзиёев и Сердар Бердымухамедов провели переговоры
Шавкат Мирзиёев и Сердар Бердымухамедов провели переговоры
В четверг в Самарканде стартовал саммит глав-государств ШОС.
2022-09-15T16:06+0500
2022-09-15T16:06+0500
2022-09-15T17:14+0500
саммит шос-2022 в самарканде
шавкат мирзиёев
туркменистан
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ТАШКЕНТ, 15 сен — Sputnik. Прошла еще одна важная встреча на полях саммита ШОС - переговоры президента Узбекистана Шавката Мирзиёева с президентом Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым, сообщает корреспондент Sputnik.На мероприятии обсуждались вопросы практической реализации договоренностей на высшем уровне. Президент Туркменистана передал главе Узбекистана искренние приветствия и наилучшие пожелания Аркадага, Председателя Халк Маслахаты Милли Генгеша Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова.Сердар Бердымухамедов особо подчеркнул огромную созидательную работу, которая осуществляется в Самарканде под личным руководством главы Узбекистана.Президенты отметили, что традиционно тесные узбекско-туркменские отношения дружбы, добрососедства и стратегического партнерства за последние годы вышли на качественно новый уровень и наполнились конкретным практическим содержанием.Лидеры государств обратили внимание на устойчивый рост товарооборота, который с начала года увеличился на 10%. "Реализуются совместные проекты кооперации в сферах логистики, промышленности, сельского и водного хозяйства. Расширяются взаимодействие регионов и культурно-гуманитарные обмены", - подчеркнули президенты.В четверг в Самарканде стартовал саммит глав-государств Шанхайской организации сотрудничества, в котором принимают участие лидеры государств-членов организации, стран-наблюдателей и приглашенные президенты.Напомним: в 2021-2022 годах председателем ШОС является Узбекистан. За время председательства республики было проведено практически более 80 мероприятий, а также завершено согласование порядка 30 документов, которые будут приняты по итогам Самаркандского саммита. Эти документы нацелены на дальнейшее укрепление многопланового взаимодействия между государствами-членами ШОС и призванных вывести взаимодействие в рамках организации на новый уровень.Среди них – концепции и программы по стимулированию внутрирегиональной торговли, промышленной кооперации и транспортной взаимосвязанности. Также прорабатываются совместные проекты и мероприятия в сферах "зеленой" экономики, инноваций, цифровых технологий, логистики, сельского хозяйства, медицины и других областях.Известно, что в саммите принимают участие главы 15 государств и руководители порядка десяти международных и региональных организаций, с которым ШОС установила официальные контакты, в частности ООН, ЭСКАТО, ЮНЕСКО, СНГ, ОДКБ, ЕАЭС, СВМДА и ОЭС и ЛАГ.В настоящий момент в состав ШОС, которая была создана в 2001-м, входят Узбекистан, Россия, Казахстан, Таджикистан, Кыргызстан, Китай, Индия и Пакистан.Страны-наблюдатели — Афганистан, Беларусь, Иран и Монголия, страны-партнеры - Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка. На саммите ШОС в Душанбе в сентябре 2021 года была начата процедура приема Ирана в организацию и предоставления статуса партнера по диалогу Египту, Катару и Саудовской Аравии. В этом году Беларусь официально подала заявку на присоединение к ШОС в качестве полноправного члена.Читайте также:Переговоры Путина и Си Цзиньпина в Самарканде
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шавкат мирзиёев и сердар бердымухамедов начали переговоры саммит шос в самарканде новости заявления туркменистан узбекистан
шавкат мирзиёев и сердар бердымухамедов начали переговоры саммит шос в самарканде новости заявления туркменистан узбекистан
Шавкат Мирзиёев и Сердар Бердымухамедов провели переговоры
16:06 15.09.2022 (обновлено: 17:14 15.09.2022)
В четверг в Самарканде стартовал саммит глав-государств Шанхайской организации сотрудничества, в котором принимают участие лидеры государств-членов организации, стран-наблюдателей и приглашенные президенты.
ТАШКЕНТ, 15 сен — Sputnik. Прошла еще одна важная встреча на полях саммита ШОС - переговоры президента Узбекистана Шавката Мирзиёева с президентом Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым, сообщает корреспондент Sputnik.
На мероприятии обсуждались вопросы практической реализации договоренностей на высшем уровне.
Президент Туркменистана передал главе Узбекистана искренние приветствия и наилучшие пожелания Аркадага, Председателя Халк Маслахаты Милли Генгеша Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова.
Сердар Бердымухамедов особо подчеркнул огромную созидательную работу, которая осуществляется в Самарканде под личным руководством главы Узбекистана.
Президенты отметили, что традиционно тесные узбекско-туркменские отношения дружбы, добрососедства и стратегического партнерства за последние годы вышли на качественно новый уровень и наполнились конкретным практическим содержанием.
Лидеры государств обратили внимание на устойчивый рост товарооборота, который с начала года увеличился на 10%.
"Реализуются совместные проекты кооперации в сферах логистики, промышленности, сельского и водного хозяйства. Расширяются взаимодействие регионов и культурно-гуманитарные обмены", - подчеркнули президенты.
В четверг в Самарканде стартовал саммит глав-государств Шанхайской организации сотрудничества, в котором принимают участие лидеры государств-членов организации, стран-наблюдателей и приглашенные президенты.
Напомним: в 2021-2022 годах председателем ШОС является Узбекистан. За время председательства республики было проведено практически более 80 мероприятий, а также завершено согласование порядка 30 документов, которые будут приняты по итогам Самаркандского саммита. Эти документы нацелены на дальнейшее укрепление многопланового взаимодействия между государствами-членами ШОС и призванных вывести взаимодействие в рамках организации на новый уровень.
Среди них – концепции и программы по стимулированию внутрирегиональной торговли, промышленной кооперации и транспортной взаимосвязанности. Также прорабатываются совместные проекты и мероприятия в сферах "зеленой" экономики, инноваций, цифровых технологий, логистики, сельского хозяйства, медицины и других областях.
Известно, что в саммите принимают участие главы 15 государств и руководители порядка десяти международных и региональных организаций, с которым ШОС установила официальные контакты, в частности ООН, ЭСКАТО, ЮНЕСКО, СНГ, ОДКБ, ЕАЭС, СВМДА и ОЭС и ЛАГ.
В настоящий момент в состав ШОС, которая была создана в 2001-м, входят Узбекистан, Россия, Казахстан, Таджикистан, Кыргызстан, Китай, Индия и Пакистан.
Страны-наблюдатели — Афганистан, Беларусь, Иран и Монголия, страны-партнеры - Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка. На саммите ШОС в Душанбе в сентябре 2021 года была начата процедура приема Ирана в организацию и предоставления статуса партнера по диалогу Египту, Катару и Саудовской Аравии. В этом году Беларусь официально подала заявку на присоединение к ШОС в качестве полноправного члена.