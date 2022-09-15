https://uz.sputniknews.ru/20220915/si-tszinpin-i-sadyr-japarov-proveli-peregovory-na-polyax-sammita-shos---podrobnosti-28130580.html

Си Цзиньпин и Садыр Жапаров провели переговоры на полях саммита ШОС — подробности

Си Цзиньпин и Садыр Жапаров провели переговоры на полях саммита ШОС — подробности

Кыргызстан и Китай намерены продолжать развивать двустороннее сотрудничество. Китайский лидер принял приглашение посетить Кыргызстан.

2022-09-15T10:25+0500

2022-09-15T10:25+0500

2022-09-15T10:37+0500

саммит шос-2022 в самарканде

си цзиньпин

садыр жапаров

шос

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/09/0f/28129961_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_e5888e7af5e6c85e8c240766c8f5eb25.jpg

ТАШКЕНТ, 15 сен — Sputnik. Между Кыргызстаном и Китаем нет каких-либо нерешенных политических вопросов, которые бы мешали развитию двустороннего сотрудничества. Об этом заявил президент Кыргызстана Садыр Жапаров на встрече с лидером Китая Си Цзиньпинем на полях саммита ШОС, сообщает корреспондент Sputnik Кыргызстан.Как отметил Жапаров, развитие кыргызско-китайских отношений отвечает интересам народов двух стран и способствует стабильному развитию в регионе. Тем временем Си Цзиньпин подчеркнул, что Кыргызстан в рамках "Сообщества единой судьбы Кыргызстана и Китая" является одним из самых дружественных соседей и близких партнеров КНР. В связи с этим Кыргызстан будет занимать более важное место во внешней политике Китая .Также Си Цзиньпин добавил, что республика поддерживает и заинтересован в строительстве железной дороги Китай —Кыргызстан — Узбекистан. Кроме этого, глава Китая принял приглашение Садыра Жапарова посетить Кыргызстан с визитом. Даты будут отработаны по дипломатическим каналам.По итогам встречи Садыра Жапарова и Си Цзиньпина был принят ряд документов:Напомним, в среду в Самарканде профильные ведомства Узбекистана, КНР и Кыргызстана подписали Соглашение о сотрудничестве по проекту строительства железной дороги "Китай — Кыргызстан — Узбекистан".Известно, что Соглашение затрагивает участок территории Кыргызстана, поскольку остальные части железной дороги практически готовы.Еще в июне этого года в Кыргызстане обозначили предварительный маршрут строительства железной дороги, которая будет пролегать через три ключевые точки: Торугарт – Макмал – Джалал-Абад. Разработка соответствующего технико-экономического обоснования проекта завершится в декабре этого года.Новая ж/д магистраль соединит железные дороги трех государств, а также страны Персидского залива и Турцию с европейской сетью железных дорог.

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

си цзинпинь садыр жапаров шос переговоры китай кыргызстан самарканд что обсуждали последние новости