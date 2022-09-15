https://uz.sputniknews.ru/20220915/si-tszinpin-i-sadyr-japarov-proveli-peregovory-na-polyax-sammita-shos---podrobnosti-28130580.html
Си Цзиньпин и Садыр Жапаров провели переговоры на полях саммита ШОС — подробности
Си Цзиньпин и Садыр Жапаров провели переговоры на полях саммита ШОС — подробности
Кыргызстан и Китай намерены продолжать развивать двустороннее сотрудничество. Китайский лидер принял приглашение посетить Кыргызстан.
2022-09-15T10:25+0500
2022-09-15T10:25+0500
2022-09-15T10:37+0500
саммит шос-2022 в самарканде
си цзиньпин
садыр жапаров
шос
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ТАШКЕНТ, 15 сен — Sputnik. Между Кыргызстаном и Китаем нет каких-либо нерешенных политических вопросов, которые бы мешали развитию двустороннего сотрудничества. Об этом заявил президент Кыргызстана Садыр Жапаров на встрече с лидером Китая Си Цзиньпинем на полях саммита ШОС, сообщает корреспондент Sputnik Кыргызстан.Как отметил Жапаров, развитие кыргызско-китайских отношений отвечает интересам народов двух стран и способствует стабильному развитию в регионе. Тем временем Си Цзиньпин подчеркнул, что Кыргызстан в рамках "Сообщества единой судьбы Кыргызстана и Китая" является одним из самых дружественных соседей и близких партнеров КНР. В связи с этим Кыргызстан будет занимать более важное место во внешней политике Китая .Также Си Цзиньпин добавил, что республика поддерживает и заинтересован в строительстве железной дороги Китай —Кыргызстан — Узбекистан. Кроме этого, глава Китая принял приглашение Садыра Жапарова посетить Кыргызстан с визитом. Даты будут отработаны по дипломатическим каналам.По итогам встречи Садыра Жапарова и Си Цзиньпина был принят ряд документов:Напомним, в среду в Самарканде профильные ведомства Узбекистана, КНР и Кыргызстана подписали Соглашение о сотрудничестве по проекту строительства железной дороги "Китай — Кыргызстан — Узбекистан".Известно, что Соглашение затрагивает участок территории Кыргызстана, поскольку остальные части железной дороги практически готовы.Еще в июне этого года в Кыргызстане обозначили предварительный маршрут строительства железной дороги, которая будет пролегать через три ключевые точки: Торугарт – Макмал – Джалал-Абад. Разработка соответствующего технико-экономического обоснования проекта завершится в декабре этого года.Новая ж/д магистраль соединит железные дороги трех государств, а также страны Персидского залива и Турцию с европейской сетью железных дорог.
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си цзинпинь садыр жапаров шос переговоры китай кыргызстан самарканд что обсуждали последние новости
си цзинпинь садыр жапаров шос переговоры китай кыргызстан самарканд что обсуждали последние новости
Си Цзиньпин и Садыр Жапаров провели переговоры на полях саммита ШОС — подробности
10:25 15.09.2022 (обновлено: 10:37 15.09.2022)
Кыргызстан и Китай намерены продолжать развивать двустороннее сотрудничество. Китайский лидер принял приглашение посетить Кыргызстан.
ТАШКЕНТ, 15 сен — Sputnik. Между Кыргызстаном и Китаем нет каких-либо нерешенных политических вопросов, которые бы мешали развитию двустороннего сотрудничества. Об этом заявил президент Кыргызстана Садыр Жапаров на встрече с лидером Китая Си Цзиньпинем на полях саммита ШОС, сообщает корреспондент Sputnik Кыргызстан.
Как отметил Жапаров, развитие кыргызско-китайских отношений отвечает интересам народов двух стран и способствует стабильному развитию в регионе.
Тем временем Си Цзиньпин подчеркнул, что Кыргызстан в рамках "Сообщества единой судьбы Кыргызстана и Китая" является одним из самых дружественных соседей и близких партнеров КНР. В связи с этим Кыргызстан будет занимать более важное место во внешней политике Китая .
Также Си Цзиньпин добавил, что республика поддерживает и заинтересован в строительстве железной дороги Китай —Кыргызстан — Узбекистан. Кроме этого, глава Китая принял приглашение Садыра Жапарова посетить Кыргызстан с визитом. Даты будут отработаны по дипломатическим каналам.
По итогам встречи Садыра Жапарова и Си Цзиньпина был принят ряд документов:
протокол о фитосанитарных требованиях к кукурузе, экспортируемой из Кыргызстана в Китай подписали Минсельхоз КР и Таможенное управление КНР ;
акт сдачи-приема по проекту "Реконструкция ирригационной системы Кыргызстана";
Китай в виде гранта предоставит Кыргызстану пожарную и аварийно-спасательную технику, а также мобильный госпиталь.
Напомним, в среду в Самарканде профильные ведомства Узбекистана, КНР и Кыргызстана подписали Соглашение о сотрудничестве по проекту строительства железной дороги "Китай — Кыргызстан — Узбекистан".
Известно, что Соглашение затрагивает участок территории Кыргызстана, поскольку остальные части железной дороги практически готовы.
Еще в июне этого года в Кыргызстане обозначили предварительный маршрут строительства железной дороги, которая будет пролегать через три ключевые точки: Торугарт – Макмал – Джалал-Абад. Разработка соответствующего технико-экономического обоснования проекта завершится в декабре этого года.
Новая ж/д магистраль соединит железные дороги трех государств, а также страны Персидского залива и Турцию с европейской сетью железных дорог.