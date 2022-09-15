https://uz.sputniknews.ru/20220915/uzbekistan-i-iran-podpisali-programmu-sotrudnichestva-mejdu-ministerstvami-inostrannyx-del-28141820.html
Узбекистан и Иран подписали Программу сотрудничества между министерствами иностранных дел
Узбекистан и Иран подписали Программу сотрудничества между министерствами иностранных дел
Программа между внешнеполитическими ведомствами двух стран подписана на период с 2022 по 2024 год.
2022-09-15T15:13+0500
2022-09-15T15:13+0500
2022-09-15T15:13+0500
саммит шос-2022 в самарканде
узбекистан
иран
мид узбекистана
сотрудничество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/09/0f/28140143_0:0:713:401_1920x0_80_0_0_cc65a866d168864194a0163ded677be1.jpg
ТАШКЕНТ, 15 сен — Sputnik. В среду в рамках официального визита Президента Ирана Ибрахима Раиси в Узбекистан подписана двусторонняя межмидовская Программа сотрудничества на 2022-2024 годы. Об этом сообщает ИА "Дунё".Как известно, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и президент Ирана Ибрахим Раиси подписали Совместное заявление, в котором закреплены основные договорённости и определены долгосрочные задачи по дальнейшему наращиванию многопланового сотрудничества между двумя государствами.Сообщается, что по итогам переговоров подписан весомый пакет двусторонних соглашений и меморандумов. Среди них соглашение об упрощении визовых процедур для представителей предпринимательских и научных кругов, а также туристических групп; программа сотрудничества в сфере туризма на 2022-2025 годы, меморандум об осуществлении международных грузоперевозок и транзита через порт "Чабахар" и другие документы.
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/09/0f/28140143_28:0:695:500_1920x0_80_0_0_ca2f30b5a5e98a7c44fcdad30c8cffe1.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
узбекистан и иран подписали программу сотрудничества между министерствами иностранных дел программа между внешнеполитическими ведомствами двух стран подписана на период с 2022 по 2024 год
узбекистан и иран подписали программу сотрудничества между министерствами иностранных дел программа между внешнеполитическими ведомствами двух стран подписана на период с 2022 по 2024 год
Узбекистан и Иран подписали Программу сотрудничества между министерствами иностранных дел
Программа между внешнеполитическими ведомствами двух стран подписана на период с 2022 по 2024 год.
ТАШКЕНТ, 15 сен — Sputnik.
В среду в рамках официального визита Президента Ирана Ибрахима Раиси в Узбекистан подписана двусторонняя межмидовская Программа сотрудничества на 2022-2024 годы. Об этом сообщает
ИА "Дунё".
Как известно, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и президент Ирана Ибрахим Раиси подписали Совместное заявление, в котором закреплены основные договорённости и определены долгосрочные задачи по дальнейшему наращиванию многопланового сотрудничества между двумя государствами.
Сообщается, что по итогам переговоров подписан весомый пакет двусторонних соглашений и меморандумов. Среди них соглашение об упрощении визовых процедур для представителей предпринимательских и научных кругов, а также туристических групп; программа сотрудничества в сфере туризма на 2022-2025 годы, меморандум об осуществлении международных грузоперевозок и транзита через порт "Чабахар" и другие документы.