https://uz.sputniknews.ru/20220915/uzbekistan-i-iran-podpisali-programmu-sotrudnichestva-mejdu-ministerstvami-inostrannyx-del-28141820.html

Узбекистан и Иран подписали Программу сотрудничества между министерствами иностранных дел

Узбекистан и Иран подписали Программу сотрудничества между министерствами иностранных дел

Программа между внешнеполитическими ведомствами двух стран подписана на период с 2022 по 2024 год.

2022-09-15T15:13+0500

2022-09-15T15:13+0500

2022-09-15T15:13+0500

саммит шос-2022 в самарканде

узбекистан

иран

мид узбекистана

сотрудничество

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ТАШКЕНТ, 15 сен — Sputnik. В среду в рамках официального визита Президента Ирана Ибрахима Раиси в Узбекистан подписана двусторонняя межмидовская Программа сотрудничества на 2022-2024 годы. Об этом сообщает ИА "Дунё".Как известно, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и президент Ирана Ибрахим Раиси подписали Совместное заявление, в котором закреплены основные договорённости и определены долгосрочные задачи по дальнейшему наращиванию многопланового сотрудничества между двумя государствами.Сообщается, что по итогам переговоров подписан весомый пакет двусторонних соглашений и меморандумов. Среди них соглашение об упрощении визовых процедур для представителей предпринимательских и научных кругов, а также туристических групп; программа сотрудничества в сфере туризма на 2022-2025 годы, меморандум об осуществлении международных грузоперевозок и транзита через порт "Чабахар" и другие документы.

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Sputnik Узбекистан

узбекистан и иран подписали программу сотрудничества между министерствами иностранных дел программа между внешнеполитическими ведомствами двух стран подписана на период с 2022 по 2024 год