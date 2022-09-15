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Узбекистан и Китай подписали соглашение на $15 млрд
Узбекистан и Китай подписали соглашение на $15 млрд
В Самарканде прошли переговоры президента Узбекистана Шавката Мирзиёева и председателя КНР Си Цзиньпина. 15.09.2022, Sputnik Узбекистан
2022-09-15T12:17+0500
2022-09-15T12:17+0500
2022-09-15T12:35+0500
политика
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ТАШКЕНТ, 15 сен — Sputnik.Узбекистан и Китай подписали соглашение по проектам в сфере торгово-экономического, инвестиционного и финансово-технического сотрудничества на общую сумму $15 млрд, передает пресс-служба президента республики. Также на встрече отметили перспективы реализации проектов в сферах автомобилестроения, "зеленой" энергетики, сельского хозяйства и инфраструктуры.В ходе переговоров стороны выступили за проведение в Узбекистане первого Форума регионов для активизации межрегиональных обменов. Также лидеры двух стран договорились о проведении в следующем году Года культуры и искусства народов Узбекистана и Китая. Кроме того, стороны подчеркнули важность продолжения совместной работы по содействию мирному процессу в Афганистане и экономическому восстановлению этой страны. По итогу переговоров переговоров китайский лидер пригласил узбекистанского президента посетить Китай.
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узбекистан, китай
Узбекистан и Китай подписали соглашение на $15 млрд
12:17 15.09.2022 (обновлено: 12:35 15.09.2022)
Дополняется
В Самарканде прошли переговоры президента Узбекистана Шавката Мирзиёева и председателя КНР Си Цзиньпина.
ТАШКЕНТ, 15 сен — Sputnik.
Узбекистан и Китай подписали соглашение по проектам в сфере торгово-экономического, инвестиционного и финансово-технического сотрудничества на общую сумму $15 млрд, передает пресс-служба
президента республики.
Также на встрече отметили перспективы реализации проектов в сферах автомобилестроения, "зеленой" энергетики, сельского хозяйства и инфраструктуры.
В ходе переговоров стороны выступили за проведение в Узбекистане первого Форума регионов для активизации межрегиональных обменов. Также лидеры двух стран договорились о проведении в следующем году Года культуры и искусства народов Узбекистана и Китая.
Кроме того, стороны подчеркнули важность продолжения совместной работы по содействию мирному процессу в Афганистане и экономическому восстановлению этой страны.
По итогу переговоров переговоров китайский лидер пригласил узбекистанского президента посетить Китай.