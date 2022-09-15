https://uz.sputniknews.ru/20220915/uzbekistan-i-kitay-podpisali-soglashenie-na-15-mlrd--28143466.html

Узбекистан и Китай подписали соглашение на $15 млрд

Узбекистан и Китай подписали соглашение на $15 млрд

В Самарканде прошли переговоры президента Узбекистана Шавката Мирзиёева и председателя КНР Си Цзиньпина. 15.09.2022, Sputnik Узбекистан

2022-09-15T12:17+0500

2022-09-15T12:17+0500

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политика

узбекистан

китай

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ТАШКЕНТ, 15 сен — Sputnik.Узбекистан и Китай подписали соглашение по проектам в сфере торгово-экономического, инвестиционного и финансово-технического сотрудничества на общую сумму $15 млрд, передает пресс-служба президента республики. Также на встрече отметили перспективы реализации проектов в сферах автомобилестроения, "зеленой" энергетики, сельского хозяйства и инфраструктуры.В ходе переговоров стороны выступили за проведение в Узбекистане первого Форума регионов для активизации межрегиональных обменов. Также лидеры двух стран договорились о проведении в следующем году Года культуры и искусства народов Узбекистана и Китая. Кроме того, стороны подчеркнули важность продолжения совместной работы по содействию мирному процессу в Афганистане и экономическому восстановлению этой страны. По итогу переговоров переговоров китайский лидер пригласил узбекистанского президента посетить Китай.

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