https://uz.sputniknews.ru/20220915/uzbekistan-i-rossiya-podpishut-soglasheniya-na-46-mlrd-dollarov-28200526.html

Узбекистан и Россия подпишут соглашения на 4,6 млрд долларов

Узбекистан и Россия подпишут соглашения на 4,6 млрд долларов

В рамках визита президента России в Узбекистан будет подписан пакет новых инвестиционных соглашений. Они коснутся, в том числе, машиностроения и геологии.

2022-09-15T20:29+0500

2022-09-15T20:29+0500

2022-09-15T20:39+0500

саммит шос-2022 в самарканде

узбекистан

президент

машиностроение

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ТАШКЕНТ, 15 сен — Sputnik. Узбекистан и Россия подпишут пакет новых инвестиционных соглашений на 4,6 миллиардов долларов, сообщает пресс-служба узбекистанского лидера.Как отмечается, они затронут сферы машиностроения, химии, нефтехимии и геологии.Об этом стало известно по итогам переговоров президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, прибывшим в Самарканд для участия в саммите Шанхайской организации сотрудничества.На встрече стороны с удовлетворением отметили, что многоплановое узбекско-российское сотрудничество за последние годы вышло на беспрецедентно высокий уровень.Отмечено, что между странами активно наращиваются взаимовыгодные торгово-экономические связи. Совместными усилиями по итогам прошлого года и семи месяцев этого года рост товарооборота составил выше 30 процентов. При этом структура взаимной торговли сегодня на 70 процентов состоит из продукции с высокой добавленной стоимостью.Динамично развивается промышленная кооперация. За последние годы запущено более 100 совместных проектов в горно-металлургической, топливно-энергетической, химической, аграрной, машиностроительной, текстильной и других отраслях.Стороны условились принять совместный Комплексный план действий по развитию индустриально-технологического партнерства, в первую очередь, в сферах электроники, фармацевтики, текстильной и швейно-трикотажной промышленности.В расширении многогранного сотрудничества играют важную роль прямые межрегиональные связи. Только за первое полугодие состоялось около 50 взаимных визитов регионов двух стран.Стороны условились создавать в регионах Узбекистана совместные индустриальные парки, провести очередной Форум регионов Узбекистана и России в октябре этого года.Президенты также дали высокую оценку насыщенному и разноплановому культурно-гуманитарному сотрудничеству.Узбекистан сегодня является лидером по количеству зарубежных филиалов российских вузов. За последние четыре года открыты филиалы 12 ведущих российских вузов. Всего их насчитывается 15.Динамично развиваются туристические обмены. В этом году количество российский туристов в Узбекистане превысило допандемийные показатели.Президенты обменялись мнениями по вопросам региональной и международной повестки, представляющим взаимный интерес.

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