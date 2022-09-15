https://uz.sputniknews.ru/20220915/uzbekistan-privlechet-iran-k-modernizatsii-svoix-npz-28165292.html
Узбекистан привлечет Иран к модернизации своих НПЗ
Узбекистан привлечет Иран к модернизации своих НПЗ
Представители Узбекистана и Ирана встретились в Самарканде.
2022-09-15T17:55+0500
2022-09-15T17:55+0500
2022-09-15T17:55+0500
узбекистан
иран
саммит шос-2022 в самарканде
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ТАШКЕНТ, 15 сен — Sputnik. Узбекистан намерен привлечь Иран к совместной реализации проектов по модернизации нефтеперерабатывающих заводов республики, передает пресс-служба Министерства инвестиций и внешней торговли республики. Также в ходе переговоров стороны обсудили проблемы освоения совместного производства катализаторов, которые будут отвечать высочайшим международным стандартам для нефтехимической промышленности и поставок буровых установок.Кроме того, иранская сторона "выразила готовность принять меры по привлечению прямых инвестиций в реализацию проектов". Напомним: сегодня в Самарканде стартовал саммит глав-государств Шанхайской организации сотрудничества, в котором принимают участие лидеры государств-членов организации, стран-наблюдателей и приглашенные президенты.
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узбекистан привлечет иран к модернизации своих нпз сотрудничество самарканд шос саммит самаркандский новости новость политика
узбекистан привлечет иран к модернизации своих нпз сотрудничество самарканд шос саммит самаркандский новости новость политика
Узбекистан привлечет Иран к модернизации своих НПЗ
Министр инвестиций и внешней торговли Узбекистана Жамшид Ходжаев и министр нефти Ирана Джавад Оуджи провели переговоры на полях Самаркандского саммита.
ТАШКЕНТ, 15 сен — Sputnik.
Узбекистан намерен привлечь Иран к совместной реализации проектов по модернизации нефтеперерабатывающих заводов республики, передает пресс-служба
Министерства инвестиций и внешней торговли республики.
"В частности, стороны рассмотрели возможности совместной реализации проектов по модернизации нефтеперерабатывающих заводов Узбекистана", - написано на сайте ведомства.
Также в ходе переговоров стороны обсудили проблемы освоения совместного производства катализаторов, которые будут отвечать высочайшим международным стандартам для нефтехимической промышленности и поставок буровых установок.
Кроме того, иранская сторона "выразила готовность принять меры по привлечению прямых инвестиций в реализацию проектов".
Напомним: сегодня в Самарканде стартовал саммит глав-государств Шанхайской организации сотрудничества, в котором принимают участие лидеры государств-членов организации, стран-наблюдателей и приглашенные президенты.