https://uz.sputniknews.ru/20220915/uzbekistan-privlechet-iran-k-modernizatsii-svoix-npz-28165292.html

Узбекистан привлечет Иран к модернизации своих НПЗ

Узбекистан привлечет Иран к модернизации своих НПЗ

Представители Узбекистана и Ирана встретились в Самарканде.

2022-09-15T17:55+0500

2022-09-15T17:55+0500

2022-09-15T17:55+0500

узбекистан

иран

саммит шос-2022 в самарканде

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/09/0f/28166683_0:98:1280:818_1920x0_80_0_0_412129b0e2f7bff745558e7600d71f93.jpg

ТАШКЕНТ, 15 сен — Sputnik. Узбекистан намерен привлечь Иран к совместной реализации проектов по модернизации нефтеперерабатывающих заводов республики, передает пресс-служба Министерства инвестиций и внешней торговли республики. Также в ходе переговоров стороны обсудили проблемы освоения совместного производства катализаторов, которые будут отвечать высочайшим международным стандартам для нефтехимической промышленности и поставок буровых установок.Кроме того, иранская сторона "выразила готовность принять меры по привлечению прямых инвестиций в реализацию проектов". Напомним: сегодня в Самарканде стартовал саммит глав-государств Шанхайской организации сотрудничества, в котором принимают участие лидеры государств-членов организации, стран-наблюдателей и приглашенные президенты.

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

узбекистан привлечет иран к модернизации своих нпз сотрудничество самарканд шос саммит самаркандский новости новость политика