https://uz.sputniknews.ru/20220915/vladimir-putin-otsenil-rabotu-shos-vo-vremya-peregovorov-s-si-tszinpinom-28181141.html

Владимир Путин оценил работу ШОС во время переговоров с Си Цзиньпином

Владимир Путин оценил работу ШОС во время переговоров с Си Цзиньпином

По мнению Путина, деятельность ШОС определило соблюдение принципов равноправия и отказа от вмешательства во внутренние дела друг друга. 15.09.2022, Sputnik Узбекистан

2022-09-15T16:43+0500

2022-09-15T16:43+0500

2022-09-15T16:43+0500

саммит шос-2022 в самарканде

владимир путин

шос

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ТАШКЕНТ, 15 сен — Sputnik. На сегодняшний день важно обеспечить укрепление ШОС как площадки конструктивного, созидательного взаимодействия. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе переговоров с лидером КНР Си Цзиньпином на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Самарканде, сообщает корреспондент Sputnik.Сегодня ШОС - это крупнейшая региональная организация в мире, которая объединила огромное географическое пространство, напомнил российский президент.

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владимир путин, шос