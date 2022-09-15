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Встреча Путина, Си Цзиньпина и президента Монголии в Самарканде - прямая трансляция
Флаг Шанхайской организации сотрудничества и флаги стран участниц ШОС - Sputnik Узбекистан, 1920, 21.07.2022
Саммит ШОС-2022 в Самарканде
Саммит Шанхайской организации сотрудничества, 15-16 сентября, Самарканд, Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/20220915/vladimir-putin-otsenil-rabotu-shos-vo-vremya-peregovorov-s-si-tszinpinom-28181141.html
Владимир Путин оценил работу ШОС во время переговоров с Си Цзиньпином
Владимир Путин оценил работу ШОС во время переговоров с Си Цзиньпином
По мнению Путина, деятельность ШОС определило соблюдение принципов равноправия и отказа от вмешательства во внутренние дела друг друга. 15.09.2022, Sputnik Узбекистан
2022-09-15T16:43+0500
2022-09-15T16:43+0500
саммит шос-2022 в самарканде
владимир путин
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ТАШКЕНТ, 15 сен — Sputnik. На сегодняшний день важно обеспечить укрепление ШОС как площадки конструктивного, созидательного взаимодействия. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе переговоров с лидером КНР Си Цзиньпином на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Самарканде, сообщает корреспондент Sputnik.Сегодня ШОС - это крупнейшая региональная организация в мире, которая объединила огромное географическое пространство, напомнил российский президент.
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владимир путин, шос
владимир путин, шос

Владимир Путин оценил работу ШОС во время переговоров с Си Цзиньпином

16:43 15.09.2022
© Sputnik / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк Президент РФ Владимир Путин и председатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпин, архивное фото
 Президент РФ Владимир Путин и председатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпин, архивное фото - Sputnik Узбекистан, 1920, 15.09.2022
© Sputnik / Рамиль Ситдиков
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По мнению Путина, деятельность ШОС определило соблюдение принципов равноправия и отказа от вмешательства во внутренние дела друг друга.
ТАШКЕНТ, 15 сен — Sputnik. На сегодняшний день важно обеспечить укрепление ШОС как площадки конструктивного, созидательного взаимодействия. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе переговоров с лидером КНР Си Цзиньпином на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Самарканде, сообщает корреспондент Sputnik.
"В организацию входят страны с разными культур-цивилизационными традициями, внешнеполитическими ориентирами и моделями национального развития. Однако выстраивание работы на принципах равноправия и взаимной выгоды, уважения суверенитета и отказа от вмешательство во внутренние дела друг друга позволили за небольшой по историческим мерам срок превратить эту организацию в действенный механизм многостороннего сотрудничества", - сказал Владимир Путин.
Сегодня ШОС - это крупнейшая региональная организация в мире, которая объединила огромное географическое пространство, напомнил российский президент.
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