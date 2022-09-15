https://uz.sputniknews.ru/20220915/vstrecha-v-samarkande-izmenit-mir-chto-eksperty-ojidayut-ot-sammita-shos-28112475.html

Встреча в Самарканде изменит мир: что эксперты ожидают от саммита ШОС

Встреча в Самарканде изменит мир: что эксперты ожидают от саммита ШОС

В Самарканде в четверг стартует саммит глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества.

2022-09-15T08:33+0500

2022-09-15T08:33+0500

2022-09-15T09:15+0500

саммит шос-2022 в самарканде

самарканд

эксперт

саммит

шос

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ТАШКЕНТ, 15 сен – Sputnik. В Самарканде 15 сентября начинается 27-й саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). В Узбекистан съедутся лидеры множества стран и представители авторитетных международных организаций.Мероприятие обещает стать если не поворотным, то как минимум в заметной степени повлиявшим на формирование дальнейшего мироустройства.О том, что накануне старта саммита ШОС говорят и прогнозируют эксперты, – в материале Sputnik.Что значит расширение ШОС?В ходе саммита Шанхайской организации сотрудничества статус полноправного членства обретет Иран. С 2005-го страна находилась в статусе страны-наблюдателя при ШОС.Аналогичная процедура принятия в полноправные члены, как ожидается, будет запущена в отношении еще одного наблюдателя – Беларуси. Соответственно, в ближайшем будущем республика станет десятым членом организации.Помимо этого, как ожидается, статус партнера по диалогу получат Египет, Катар и Саудовская Аравия, а претендентами на него станут Бахрейн и Мальдивы.Опрошенные Sputnik эксперты считают, что тенденция к расширению является демонстрацией готовности ШОС к углублению сотрудничества и превращения организации в альтернативу "коллективному Западу".Долгие годы Иран не мог получить статус полноправного члена ШОС: сначала этому мешали международные санкции, которые через Совбез ООН сумела продавить администрация Барака Обамы, далее – конфликт с Таджикистаном, потом -- односторонний выход США из "ядерной сделки" и возобновление сильнейшего санкционного давления.И даже когда год назад было принято решение о принятии Ирана в полноправные члены ШОС, Запад твердил, что этот процесс вступления затянется надолго – как минимум до завершения переговоров в Вене по "ядерной сделке" и снятия односторонних санкций США, продолжает эксперт.Другими словами - вопрос вступления Ирана, как они прогнозировали, должен был постоянно откладываться, пока Запад не даст свое разрешение на вступление Тегерана.Как отмечает начальник отдела аналитики Исследовательского центра Международной торговли и интеграции (ITI) Вячеслав Коломин, ценность ШОС опирается на тот фактор, что организация стала одной из главных структур "незападного" многостороннего взаимодействия.По мнению Алексея Зубца, насущная необходимость для любого нормального развивающегося государства – иметь альтернативную опору тем альянсам, которые формирует сегодня Запад. И именно это притягивает к дверям ШОС все новые и новые государстваИ в этом контексте, отмечает он, прием Ирана в состав ШОС в качестве полноправного члена и запуск аналогичного процесса в отношении Беларуси является не только усилением противостояния "коллективного Востока" "коллективному Западу", но и четким сигналом американо-европейской коалиции.Ответ на вопрос "почему ШОС для многих стран сейчас важнее ряда других объединений и почему сегодня так много желающих получать статус партнера по диалогу/наблюдателя/полноправного члена организации?" Sputnik’у дала также Марианна Баконина. По ее мнению, все дело в том, что не смотря на наличие в организации таких "тяжеловесов", как Китай, Россия и Индия, все решения там принимаются консенсусом.По состоянию на сегодняшний день ШОС уже стал чем-то большим, чем просто очередная международная организация, отмечает Марианна Баконина.Демонстрация снижения западного влиянияСамой важной темой, которая будет обсуждаться на саммите ШОС, по мнению Марианны Бакониной, станет дедолларизация экономического взаимодействия.По ее словам, это только начало данного диалога, отчего сегодня трудно судить, какие конкретно это могут быть решения, однако эксперт предполагает, что в ходе саммита может быть положено начало созданию некоей общей "корзины валют" стран-участниц ШОС.С мнением, что одной из важнейших тем, которая будет затронута в Самарканде, является переход на национальные валюты в области развития внутренних платежей, соглашается Алексей Зубец.Также, отмечает он, следует понимать, что финансовая история востребована абсолютно во всех странах, просто потому что рассчитываться в нацвалютах дешевле, чем в долларах и евро.По мнению Олега Чередниченко, особую важность имеет личный визит председателя КНР Си Цзиньпина в Самарканд. Он, отмечает эксперт, демонстрирует значимость форума не только для второй экономики мира (Китая), но и отражает его серьезнейший настрой в активизации процессов не только политической, но и экономической интеграции со странами-участницами форума.А усиление этой интеграции, говорит он, это еще один сигнал в демонстрации снижения эффективности западных санкций.Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ), научный сотрудник Финансового университета при правительстве РФ Станислав Митрахович считает, что еще одной важной экономической составляющей саммита может стать обсуждение общих проектов стран-участниц ШОС, которые мог бы финансировать какой-то совместный финансовый институт.Первом делом — транспортВступление в ШОС такого важного не только на Ближнем Востоке, но и в целом в Евразии государства, как Иран, принесет не только геополитические плюсы организации, отмечает Марианна Баконина.Иран, отмечает он, является своего рода "мостом", по которому идет транзит.Развитие транспортных коридоров также станет одной из важнейших тем, которые должны быть затронуты в ходе саммита в Самарканде, продолжает Алексей Зубец.Кроме этого, надо понимать, что важную роль в географии ШОС играет Россия, продолжает Алексей Зубец. И Россия, отмечает он, сегодня столкнулась с транспортными проблемами: у страны всегда работало западное экспортное направление, и в один день оно очень сильно ослабло.От безопасности — к экономикеИзначально ШОС формировалась как блок обеспечения безопасности, рассказывает Алексей Зубец. Страны договорились сотрудничать в области борьбы с терроризмом, обмениваться данными, и так далее. Это не был военный альянс, но была некая гарантия безопасности.Многие страны, входящие в ШОС, сегодня испытывают экономические проблемы, отмечает эксперт. Среди них и рост внешнего долга, и безработица, и невысокая инвестиционная привлекательность, и невысокие стандарты качества жизни, и недостаток тех ресурсов, которые страны могут направить на свое развитие.Несмотря на то, что ШОС имеет как экономический, так и политический компоненты, в интересах ряда стран – в том числе и России - ориентировать структуру на решение приоритетных общих для всех вопросов безопасности, считает Вячеслав Коломин.Энергетика ждет "зеленый свет"Еще одним плюсом, который получит ШОС от вступления Ирана, является определенная гарантия энергетической безопасности, отмечает Марианна Баконина. В стране, говорит эксперт, большие разведанные запасы углеводородов, и с ее вступлением в состав организации возможности ШОС в области стабилизации энергетического баланса в регионе значительно возрастут.Самым важным событием саммита в области энергетики, считает Станислав Митрахович, может стать достижение прогресса в плане продвижения новых крупных инфраструктурных проектов.Ведущий аналитик ФНЭБ, научный сотрудник Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков отмечает, что прорывных решений в области энергетики от саммита ШОС, скорее всего, ожидать не стоит. По крайней мере, публично объявлять о них не будут, считает он.Центральным "энергетическим вопросом" саммита Игорь Юшков также называет обсуждение проекта строительства газопровода "Сила Сибири-2".В связи с этим Россия, отмечает он, заинтересована в том, чтобы строить газопровод "Сила Сибири-2" практически любой мощности.Другой животрепещущий для России вопрос – это неприсоединение стран-участниц ШОС к антироссийским санкциям в виде потолка цен на российскую нефть, говорит Игорь Юшков. Данный вопрос, отмечает он, опять же в основном касается Индии и Китая, являющихся крупнейшими покупателями российской нефти.Про нейтралитет Китая можно забытьВ ходе саммита будет много двусторонних встреч, отмечает Марианна Баконина, однако больше всего "коллективный Запад" и, в частности, США нервничают из-за анонсированных переговоров глав России и Китая - Владимира Путина и Си Цзиньпина соответственно.Однако, продолжает он, в последние месяцы китайское руководство убедилось в том, что мирные отношения с Китаем в планы американского правительства просто-напросто не входят.По словам эксперта, США продолжают вводить санкции в отношении Китая – в области электроники, комплектующих для самолетов и много чего еще. И это, отмечает он, является лишь еще одним доказательством того, что американцы приняли решение о конфронтации и обратного пути в этой истории уже не будет.Поэтому, говорит эксперт, по итогам самаркандского саммита мы, скорее всего, увидим дальнейшее сближение КНР и РФ – экономическое и военно-политическое.

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2022

Вадим Павлов

Вадим Павлов

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Вадим Павлов

встреча в самарканде изменит мир что эксперты ожидают от саммита шос в самарканде в четверг стартует саммит глав государств-членов шанхайской организации сотрудничества