Переговоры Путина и Алиева: ситуация на границе и партнерство
22:05 16.09.2022 (обновлено: 22:15 16.09.2022)
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Главы России и Армении обсудили ситуацию на азербайджано-армянской границе во время двусторонней встречи на полях саммита ШОС.
ТАШКЕНТ, 16 сен — Sputnik. Ситуация на азербайджано-армянской границе стабильная, главное – не разрушить процесс нормализации отношений, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече со своим российским коллегой Владимиром Путиным на полях саммита ШОС в Самарканде, сообщает Sputnik Азербайджан.
По словам Алиева, соблюдение режима тишины показывает, что ни у Армении, ни у Азербайджана не было в планах полномасштабной эскалации.
"Сейчас главное – не разрушить начинающийся процесс нормализации отношений, двигаться в этом направлении. Мы приветствуем усилия России, направленные на это, в том числе в рамках трехсторонней комиссии на уровне вице-премьеров России, Азербайджана и Армении по транспортным коммуникациям, в рамках процесса по делимитации, а также планов по началу переговоров по мирному соглашению. Но, конечно, мы подробно это обсудим. Еще раз хочу сказать, что Азербайджан привержен трехсторонним документам, которые были подписаны между Россией, Азербайджаном и Арменией после Второй карабахской войны, и мы будем делать все, для того чтобы ситуация на Кавказе была стабильной", – добавил президент АР.
Он также подчеркнул, что Баку видит позитивную динамику в отношениях с Москвой после подписания декларации о стратегическом взаимодействии.
По словам Путина, двусторонние отношения РФ и АР развиваются успешно – растет объем взаимной торговли, а также объемы инвестиций. Он также обратил внимание на сотрудничество, которое идет по линии различных министерств, ведомств, парламентов двух стран.
"Конечно, сегодня нас всех очень беспокоит обострение ситуации на армяно-азербайджанской границе, мы с вами об этом говорили. Я вчера ночью разговаривал – вы знаете об этом, я вас проинформировал – с премьер-министром Армении", – сказал Путин.
Президент РФ отметил, что в течение дня ему уже удалось обменяться с Алиевым мнениями и по поводу работы Шанхайской организации сотрудничества, и по поводу двусторонних отношений, а также ситуации в регионе.
"Хорошо, что скоординированными усилиями все-таки эскалацию удалось прекратить. Но, насколько понимаю, она (ситуация – ред.) все-таки остается напряженной", – отметил глава российского государства.
Напомним, что в ночь на 13 сентября Министерство обороны Азербайджана сообщило о диверсии со стороны вооруженных сил Армении.
Согласно сообщению Минобороны АР, широкомасштабная провокация была совершена на дашкесанском, кельбаджарском, лачинском и зангиланском направлениях.
Диверсионные группы вооруженных сил Армении ночью, используя горный рельеф местности и имеющиеся ущелья, на различных направлениях устанавливали мины между позициями подразделений азербайджанской армии и путей снабжения.
ВС Азербайджана предприняли ответные действия, подавив огневые точки противника, также были приняты меры, предотвращающие разрастание боестолкновений.
Минобороны Азербайджана указывает на наличие потерь в живой силе и технике вооруженных сил Армении, осуществивших провокацию.
По данным МО АР, в ходе предотвращении провокации погибло 77 военнослужащий азербайджанской армии.
Напомним, 15-16 сентября в Самарканде прошел саммит глав государств Шанхайской организации сотрудничества, в котором принимают участие лидеры государств-членов организации, стран-наблюдателей и приглашенные президенты.
В саммите приняли участие главы 13 стран и руководители порядка десяти международных и региональных организаций, с которым ШОС установила официальные контакты, в частности ООН, ЭСКАТО, ЮНЕСКО, СНГ, ОДКБ, ЕАЭС, СВМДА и ОЭС и ЛАГ.
В настоящий момент в состав ШОС, которая была создана в 2001-м, входят Узбекистан, Россия, Казахстан, Таджикистан, Кыргызстан, Китай, Индия и Пакистан.
Страны-наблюдатели — Афганистан, Беларусь, Иран и Монголия, страны-партнеры - Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка. На саммите ШОС в Душанбе в сентябре 2021 года была начата процедура приема Ирана в организацию и предоставления статуса партнера по диалогу Египту, Катару и Саудовской Аравии. В этом году Беларусь официально подала заявку на присоединение к ШОС в качестве полноправного члена.