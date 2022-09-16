https://uz.sputniknews.ru/20220916/28289050.html

Переговоры Путина и Алиева: ситуация на границе и партнерство

Переговоры Путина и Алиева: ситуация на границе и партнерство

Главы России и Армении обсудили ситуацию на азербайджано-армянской границе во время двусторонней встречи на полях саммита ШОС.

2022-09-16T22:05+0500

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2022-09-16T22:15+0500

саммит шос-2022 в самарканде

россия

азербайджан

владимир путин

ильхам алиев

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ТАШКЕНТ, 16 сен — Sputnik. Ситуация на азербайджано-армянской границе стабильная, главное – не разрушить процесс нормализации отношений, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече со своим российским коллегой Владимиром Путиным на полях саммита ШОС в Самарканде, сообщает Sputnik Азербайджан.По словам Алиева, соблюдение режима тишины показывает, что ни у Армении, ни у Азербайджана не было в планах полномасштабной эскалации.Он также подчеркнул, что Баку видит позитивную динамику в отношениях с Москвой после подписания декларации о стратегическом взаимодействии.По словам Путина, двусторонние отношения РФ и АР развиваются успешно – растет объем взаимной торговли, а также объемы инвестиций. Он также обратил внимание на сотрудничество, которое идет по линии различных министерств, ведомств, парламентов двух стран.Президент РФ отметил, что в течение дня ему уже удалось обменяться с Алиевым мнениями и по поводу работы Шанхайской организации сотрудничества, и по поводу двусторонних отношений, а также ситуации в регионе.Напомним, что в ночь на 13 сентября Министерство обороны Азербайджана сообщило о диверсии со стороны вооруженных сил Армении.Согласно сообщению Минобороны АР, широкомасштабная провокация была совершена на дашкесанском, кельбаджарском, лачинском и зангиланском направлениях.Диверсионные группы вооруженных сил Армении ночью, используя горный рельеф местности и имеющиеся ущелья, на различных направлениях устанавливали мины между позициями подразделений азербайджанской армии и путей снабжения.ВС Азербайджана предприняли ответные действия, подавив огневые точки противника, также были приняты меры, предотвращающие разрастание боестолкновений.Минобороны Азербайджана указывает на наличие потерь в живой силе и технике вооруженных сил Армении, осуществивших провокацию.По данным МО АР, в ходе предотвращении провокации погибло 77 военнослужащий азербайджанской армии.Напомним, 15-16 сентября в Самарканде прошел саммит глав государств Шанхайской организации сотрудничества, в котором принимают участие лидеры государств-членов организации, стран-наблюдателей и приглашенные президенты.В саммите приняли участие главы 13 стран и руководители порядка десяти международных и региональных организаций, с которым ШОС установила официальные контакты, в частности ООН, ЭСКАТО, ЮНЕСКО, СНГ, ОДКБ, ЕАЭС, СВМДА и ОЭС и ЛАГ.В настоящий момент в состав ШОС, которая была создана в 2001-м, входят Узбекистан, Россия, Казахстан, Таджикистан, Кыргызстан, Китай, Индия и Пакистан.Страны-наблюдатели — Афганистан, Беларусь, Иран и Монголия, страны-партнеры - Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка. На саммите ШОС в Душанбе в сентябре 2021 года была начата процедура приема Ирана в организацию и предоставления статуса партнера по диалогу Египту, Катару и Саудовской Аравии. В этом году Беларусь официально подала заявку на присоединение к ШОС в качестве полноправного члена.

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саммит шос самарканд встреча владимир путин ильхам алиев ситуация на азербайджано-армянской границе двустороннее сотрудничество