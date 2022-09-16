https://uz.sputniknews.ru/20220916/aliev-uzbekistan-proshel-put-uspeshnyx-reform-28252562.html
Алиев: Узбекистан прошел путь успешных реформ
Алиев: Узбекистан прошел путь успешных реформ
Азербайджанский лидер выступил на Самаркандском саммите
2022-09-16T14:58+0500
2022-09-16T14:58+0500
2022-09-16T15:07+0500
саммит шос-2022 в самарканде
узбекистан
ильхам алиев
реформы
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ТАШКЕНТ, 16 сен — Sputnik. Президент Азербайджана Ильхам Алиев во время своего выступления на заседании Совета глав государств-членов ШОС заявил, что Узбекистан прошел путь стремительного развития и успешных реформ.Также он подчеркнул, что несколько месяцев назад у него состоялся очень успешный визит в республику, и он рад "находиться на братской земле Узбекистана".
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алиев узбекистан прошел путь успешных реформ азербайджанский лидер выступил на самаркандском саммите
алиев узбекистан прошел путь успешных реформ азербайджанский лидер выступил на самаркандском саммите
Алиев: Узбекистан прошел путь успешных реформ
14:58 16.09.2022 (обновлено: 15:07 16.09.2022)
Азербайджанский лидер выступил на Самаркандском саммите.
ТАШКЕНТ, 16 сен — Sputnik. Президент Азербайджана Ильхам Алиев во время своего выступления на заседании Совета глав государств-членов ШОС заявил, что Узбекистан прошел путь стремительного развития и успешных реформ.
"Под руководством моего брата Шавката Миромоновича Мирзиёева Узбекистан прошел путь стремительного развития и успешных реформ", - отметил азербайджанский лидер.
Также он подчеркнул, что несколько месяцев назад у него состоялся очень успешный визит в республику, и он рад "находиться на братской земле Узбекистана".