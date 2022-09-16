https://uz.sputniknews.ru/20220916/aliev-uzbekistan-proshel-put-uspeshnyx-reform-28252562.html

Алиев: Узбекистан прошел путь успешных реформ

Алиев: Узбекистан прошел путь успешных реформ

Азербайджанский лидер выступил на Самаркандском саммите

2022-09-16T14:58+0500

2022-09-16T14:58+0500

2022-09-16T15:07+0500

саммит шос-2022 в самарканде

узбекистан

ильхам алиев

реформы

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ТАШКЕНТ, 16 сен — Sputnik. Президент Азербайджана Ильхам Алиев во время своего выступления на заседании Совета глав государств-членов ШОС заявил, что Узбекистан прошел путь стремительного развития и успешных реформ.Также он подчеркнул, что несколько месяцев назад у него состоялся очень успешный визит в республику, и он рад "находиться на братской земле Узбекистана".

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алиев узбекистан прошел путь успешных реформ азербайджанский лидер выступил на самаркандском саммите