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Флаг Шанхайской организации сотрудничества и флаги стран участниц ШОС - Sputnik Узбекистан, 1920, 21.07.2022
Саммит ШОС-2022 в Самарканде
Саммит Шанхайской организации сотрудничества, 15-16 сентября, Самарканд, Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/20220916/aliev-uzbekistan-proshel-put-uspeshnyx-reform-28252562.html
Алиев: Узбекистан прошел путь успешных реформ
Алиев: Узбекистан прошел путь успешных реформ
Азербайджанский лидер выступил на Самаркандском саммите
2022-09-16T14:58+0500
2022-09-16T15:07+0500
саммит шос-2022 в самарканде
узбекистан
ильхам алиев
реформы
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ТАШКЕНТ, 16 сен — Sputnik. Президент Азербайджана Ильхам Алиев во время своего выступления на заседании Совета глав государств-членов ШОС заявил, что Узбекистан прошел путь стремительного развития и успешных реформ.Также он подчеркнул, что несколько месяцев назад у него состоялся очень успешный визит в республику, и он рад "находиться на братской земле Узбекистана".
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алиев узбекистан прошел путь успешных реформ азербайджанский лидер выступил на самаркандском саммите
алиев узбекистан прошел путь успешных реформ азербайджанский лидер выступил на самаркандском саммите

Алиев: Узбекистан прошел путь успешных реформ

14:58 16.09.2022 (обновлено: 15:07 16.09.2022)
© POOL / Перейти в фотобанкПрезидент Азербайджана Ильхам Алиев на заседании в расширенном составе глав стран - участниц Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), глав стран - наблюдателей ШОС, глав приглашенных государств и глав приглашенных международных организаций.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев на заседании в расширенном составе глав стран - участниц Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), глав стран - наблюдателей ШОС, глав приглашенных государств и глав приглашенных международных организаций. - Sputnik Узбекистан, 1920, 16.09.2022
© POOL
/
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Азербайджанский лидер выступил на Самаркандском саммите.
ТАШКЕНТ, 16 сен — Sputnik. Президент Азербайджана Ильхам Алиев во время своего выступления на заседании Совета глав государств-членов ШОС заявил, что Узбекистан прошел путь стремительного развития и успешных реформ.
"Под руководством моего брата Шавката Миромоновича Мирзиёева Узбекистан прошел путь стремительного развития и успешных реформ", - отметил азербайджанский лидер.
Также он подчеркнул, что несколько месяцев назад у него состоялся очень успешный визит в республику, и он рад "находиться на братской земле Узбекистана".
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