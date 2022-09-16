https://uz.sputniknews.ru/20220916/belarus-i-uzbekistan-zapustyat-agroekspress--podrobnosti-proekta-28278851.html
Беларусь и Узбекистан запустят "Агроэкспресс" – подробности проекта
Беларусь и Узбекистан запустят "Агроэкспресс" – подробности проекта
Быстрая доставка продовольствия может заинтересовать не только крупных, но также средних и малых предпринимателей.
2022-09-16T20:32+0500
2022-09-16T20:32+0500
2022-09-16T20:32+0500
колумнисты
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беларусь
узбекистан
"агроэкспрессы"
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В ходе саммита ШОС, проходящего в Самарканде, в рамках двухсторонней встречи президенты Беларуси и Узбекистана – Александр Лукашенко и Шавкат Мирзиёев – договорились организовать проект по ускоренной доставке продовольствия ("Агроэкспресс") между двумя странами.О подробностях проекта, потенциальных преимуществах для стран-участниц и возможных сроках его "запуска" между Беларусью и Узбекистаном Sputnik узнал у организаторов "Агроэкспресса".Что такое "Агроэкспресс"?Проект, организованный в конце 2019 года АО "РЖД Логистика" (РЖДЛ) и АО "Российский экспортный центр" (РЭЦ), был направлен на поддержку российского экспорта продукции агропромышленного комплекса (АПК) в Китай и другие страны Азии.Как рассказали Sputnik в РЖДЛ, "Агроэкспресс" предусматривает комплекс мер практической поддержки экспортеров, включая оптимизацию маршрутов и ценообразования на перевозки ускоренными контейнерными поездами, согласование на международном уровне "зеленых коридоров" на предмет требований таможенных, ветеринарных и фитосанитарных органов, цифровизацию перевозочных процессов и компенсации затрат экспортёров через систему "Одно окно".В рамках этого проекта организовано регулярное движение контейнерных поездов с замороженной и охлажденной продукцией АПК. Помимо прямых железнодорожных маршрутов предлагаются также и мультимодальные (ж/д + море) через порты Дальнего Востока.Если изначально "Агроэкспресс" был ориентирован в основном на поставки в Китай, то впоследствии его география начала расширяться. К проекту присоединились Азербайджан, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан и Узбекистан.В связи с масштабированием на пространство ЕАЭС начал реализовываться интеграционный проект "Евразийский агроэкспресс" (координатор проекта – АНО "Евразийская Агрологистика").Что такое "Евразийский агроэкспресс"?Как отмечают в РЖДЛ, данный проект направлен на развитие взаимных поставок и экспорта производителей сельхозпродукции государств-членов ЕАЭС (плюс Узбекистан) в Китай, Вьетнам и другие страны Центральной и Юго-Восточной Азии."Проект уже показал свою востребованность со стороны экспортеров и импортеров, и потенциал его развития высок, - отмечают в компании. - В частности, он позволит нарастить объемы поставок сельхозпродукции государств-членов ЕАЭС в КНР в объеме до 500 тыс. тонн в среднесрочной перспективе, и до 1 млн тонн в год к 2030-2035 годам".Значение совместного проекта, по ее словам, усиливается в контексте новых вызовов по обеспечению продовольственной безопасности стран-участниц ЕАЭС (и стран-наблюдателей) - с учетом сложностей, вызванных беспрецедентным санкционным давлением.Чем проект интересен Беларуси и Узбекистану?"Запуск нового маршрута между Беларусью и Узбекистаном позволит белорусским производителям мясо-молочной и масложировой продукции, крупным агрохолдингам-участникам проекта освоить новые рынки поставок своих товаров на рынки Узбекистана и сопредельных стран, - отмечает Алевтина Кириллова. – В то же время узбекистанским производителям свежей плодоовощной продукции, орехов, сухофруктов и иной продовольственной продукции проект позволит насытить белорусский рынок агротоварами высокого спроса, поставляя товар точно в сроки и при полном сохранении качества продукции".По ее словам, сейчас консолидируется грузовая база для запуска полносоставного поезда из Узбекистана до конца текущего года, с дальнейшим выходом на регулярные сервисы по маршрутам с участием центрально-азиатских стран.Как отмечают в РЖДЛ, одним из важных преимуществ проекта является то, что он рассчитан не только на крупных производителей сельхозпродукции."Возможность отправления одиночных контейнеров в составе контейнерных поездов открывает также перспективы для представителей малого и среднего бизнеса. Организация импорта и обеспечение обратной загрузки дает существенный экономический эффект для всех участников проекта, положительно сказывается на объемах международного товарооборота и открывает для экспортеров новые рынки сбыта", - рассказали Sputnik в компании.Читайте также: Беларусь обозначила свои приоритеты в ШОС
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узбекистан беларусь шос агроэкспресс проект ускоренная доставка продовольственной продукции ржд логистика российский экспортный центр узбекистон темир йуллари
узбекистан беларусь шос агроэкспресс проект ускоренная доставка продовольственной продукции ржд логистика российский экспортный центр узбекистон темир йуллари
Беларусь и Узбекистан запустят "Агроэкспресс" – подробности проекта
Быстрая доставка продовольствия может заинтересовать не только крупных, но также средних и малых предпринимателей.
В ходе саммита ШОС, проходящего в Самарканде, в рамках двухсторонней встречи президенты Беларуси и Узбекистана – Александр Лукашенко и Шавкат Мирзиёев – договорились организовать проект по ускоренной доставке продовольствия ("Агроэкспресс") между двумя странами.
О подробностях проекта, потенциальных преимуществах для стран-участниц и возможных сроках его "запуска" между Беларусью и Узбекистаном Sputnik узнал у организаторов "Агроэкспресса".
Что такое "Агроэкспресс"?
Проект, организованный в конце 2019 года АО "РЖД Логистика" (РЖДЛ) и АО "Российский экспортный центр" (РЭЦ), был направлен на поддержку российского экспорта продукции агропромышленного комплекса (АПК) в Китай и другие страны Азии.
Как рассказали Sputnik в РЖДЛ, "Агроэкспресс" предусматривает комплекс мер практической поддержки экспортеров, включая оптимизацию маршрутов и ценообразования на перевозки ускоренными контейнерными поездами, согласование на международном уровне "зеленых коридоров" на предмет требований таможенных, ветеринарных и фитосанитарных органов, цифровизацию перевозочных процессов и компенсации затрат экспортёров через систему "Одно окно".
В рамках этого проекта организовано регулярное движение контейнерных поездов с замороженной и охлажденной продукцией АПК. Помимо прямых железнодорожных маршрутов предлагаются также и мультимодальные (ж/д + море) через порты Дальнего Востока.
Если изначально "Агроэкспресс" был ориентирован в основном на поставки в Китай, то впоследствии его география начала расширяться. К проекту присоединились Азербайджан, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан и Узбекистан.
В связи с масштабированием на пространство ЕАЭС начал реализовываться интеграционный проект "Евразийский агроэкспресс" (координатор проекта – АНО "Евразийская Агрологистика").
Что такое "Евразийский агроэкспресс"?
Как отмечают в РЖДЛ, данный проект направлен на развитие взаимных поставок и экспорта производителей сельхозпродукции государств-членов ЕАЭС (плюс Узбекистан) в Китай, Вьетнам и другие страны Центральной и Юго-Восточной Азии.
"Проект уже показал свою востребованность со стороны экспортеров и импортеров, и потенциал его развития высок, - отмечают в компании. - В частности, он позволит нарастить объемы поставок сельхозпродукции государств-членов ЕАЭС в КНР в объеме до 500 тыс. тонн в среднесрочной перспективе, и до 1 млн тонн в год к 2030-2035 годам".
"Агрологистический коридор между странами ЕАЭС и Узбекистаном является одним из перспективных внешнеторговых маршрутов с точки зрения организации канала экспорта/импорта продукции АПК высокой степени передела из стран ЕАЭС на рынки стран Центральной Азии и в обратном направлении", - рассказала Sputnik генеральный директор АНО "Евразийская Агрологистика" Алевтина Кириллова.
Значение совместного проекта, по ее словам, усиливается в контексте новых вызовов по обеспечению продовольственной безопасности стран-участниц ЕАЭС (и стран-наблюдателей) - с учетом сложностей, вызванных беспрецедентным санкционным давлением.
Чем проект интересен Беларуси и Узбекистану?
"Запуск нового маршрута между Беларусью и Узбекистаном позволит белорусским производителям мясо-молочной и масложировой продукции, крупным агрохолдингам-участникам проекта освоить новые рынки поставок своих товаров на рынки Узбекистана и сопредельных стран, - отмечает Алевтина Кириллова. – В то же время узбекистанским производителям свежей плодоовощной продукции, орехов, сухофруктов и иной продовольственной продукции проект позволит насытить белорусский рынок агротоварами высокого спроса, поставляя товар точно в сроки и при полном сохранении качества продукции".
По ее словам, сейчас консолидируется грузовая база для запуска полносоставного поезда из Узбекистана до конца текущего года, с дальнейшим выходом на регулярные сервисы по маршрутам с участием центрально-азиатских стран.
"Скорость доставки продукции ж/д транспортом по обозначенному коридору в полносоставной модели перевозок составляет 6-7 дней, - отмечает она. - Это сопоставимо со скоростью доставки автотранспортом, но при этом организация прямого ж/д маршрута позволит предоставить экспортерам качественный и надежный логистический сервис с неразрывностью "холодовой цепи" и минимизацией потерь продукции, а также обеспечить ритмичность поставок с высокой скоростью оформления товаров".
Как отмечают в РЖДЛ, одним из важных преимуществ проекта является то, что он рассчитан не только на крупных производителей сельхозпродукции.
"Возможность отправления одиночных контейнеров в составе контейнерных поездов открывает также перспективы для представителей малого и среднего бизнеса. Организация импорта и обеспечение обратной загрузки дает существенный экономический эффект для всех участников проекта, положительно сказывается на объемах международного товарооборота и открывает для экспортеров новые рынки сбыта", - рассказали Sputnik в компании.