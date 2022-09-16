https://uz.sputniknews.ru/20220916/belarus-i-uzbekistan-zapustyat-agroekspress--podrobnosti-proekta-28278851.html

Беларусь и Узбекистан запустят "Агроэкспресс" – подробности проекта

Беларусь и Узбекистан запустят "Агроэкспресс" – подробности проекта

Быстрая доставка продовольствия может заинтересовать не только крупных, но также средних и малых предпринимателей.

2022-09-16T20:32+0500

2022-09-16T20:32+0500

2022-09-16T20:32+0500

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В ходе саммита ШОС, проходящего в Самарканде, в рамках двухсторонней встречи президенты Беларуси и Узбекистана – Александр Лукашенко и Шавкат Мирзиёев – договорились организовать проект по ускоренной доставке продовольствия ("Агроэкспресс") между двумя странами.О подробностях проекта, потенциальных преимуществах для стран-участниц и возможных сроках его "запуска" между Беларусью и Узбекистаном Sputnik узнал у организаторов "Агроэкспресса".Что такое "Агроэкспресс"?Проект, организованный в конце 2019 года АО "РЖД Логистика" (РЖДЛ) и АО "Российский экспортный центр" (РЭЦ), был направлен на поддержку российского экспорта продукции агропромышленного комплекса (АПК) в Китай и другие страны Азии.Как рассказали Sputnik в РЖДЛ, "Агроэкспресс" предусматривает комплекс мер практической поддержки экспортеров, включая оптимизацию маршрутов и ценообразования на перевозки ускоренными контейнерными поездами, согласование на международном уровне "зеленых коридоров" на предмет требований таможенных, ветеринарных и фитосанитарных органов, цифровизацию перевозочных процессов и компенсации затрат экспортёров через систему "Одно окно".В рамках этого проекта организовано регулярное движение контейнерных поездов с замороженной и охлажденной продукцией АПК. Помимо прямых железнодорожных маршрутов предлагаются также и мультимодальные (ж/д + море) через порты Дальнего Востока.Если изначально "Агроэкспресс" был ориентирован в основном на поставки в Китай, то впоследствии его география начала расширяться. К проекту присоединились Азербайджан, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан и Узбекистан.В связи с масштабированием на пространство ЕАЭС начал реализовываться интеграционный проект "Евразийский агроэкспресс" (координатор проекта – АНО "Евразийская Агрологистика").Что такое "Евразийский агроэкспресс"?Как отмечают в РЖДЛ, данный проект направлен на развитие взаимных поставок и экспорта производителей сельхозпродукции государств-членов ЕАЭС (плюс Узбекистан) в Китай, Вьетнам и другие страны Центральной и Юго-Восточной Азии."Проект уже показал свою востребованность со стороны экспортеров и импортеров, и потенциал его развития высок, - отмечают в компании. - В частности, он позволит нарастить объемы поставок сельхозпродукции государств-членов ЕАЭС в КНР в объеме до 500 тыс. тонн в среднесрочной перспективе, и до 1 млн тонн в год к 2030-2035 годам".Значение совместного проекта, по ее словам, усиливается в контексте новых вызовов по обеспечению продовольственной безопасности стран-участниц ЕАЭС (и стран-наблюдателей) - с учетом сложностей, вызванных беспрецедентным санкционным давлением.Чем проект интересен Беларуси и Узбекистану?"Запуск нового маршрута между Беларусью и Узбекистаном позволит белорусским производителям мясо-молочной и масложировой продукции, крупным агрохолдингам-участникам проекта освоить новые рынки поставок своих товаров на рынки Узбекистана и сопредельных стран, - отмечает Алевтина Кириллова. – В то же время узбекистанским производителям свежей плодоовощной продукции, орехов, сухофруктов и иной продовольственной продукции проект позволит насытить белорусский рынок агротоварами высокого спроса, поставляя товар точно в сроки и при полном сохранении качества продукции".По ее словам, сейчас консолидируется грузовая база для запуска полносоставного поезда из Узбекистана до конца текущего года, с дальнейшим выходом на регулярные сервисы по маршрутам с участием центрально-азиатских стран.Как отмечают в РЖДЛ, одним из важных преимуществ проекта является то, что он рассчитан не только на крупных производителей сельхозпродукции."Возможность отправления одиночных контейнеров в составе контейнерных поездов открывает также перспективы для представителей малого и среднего бизнеса. Организация импорта и обеспечение обратной загрузки дает существенный экономический эффект для всех участников проекта, положительно сказывается на объемах международного товарооборота и открывает для экспортеров новые рынки сбыта", - рассказали Sputnik в компании.Читайте также: Беларусь обозначила свои приоритеты в ШОС

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