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Саммит ШОС: в Самарканде началось заседание Совета глав государств - прямая трансляция
Флаг Шанхайской организации сотрудничества и флаги стран участниц ШОС - Sputnik Узбекистан, 1920, 21.07.2022
Саммит ШОС-2022 в Самарканде
Саммит Шанхайской организации сотрудничества, 15-16 сентября, Самарканд, Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/20220916/belarus-oboznachila-svoi-prioritety-v-shos--28247238.html
Беларусь обозначила свои приоритеты в ШОС
Беларусь обозначила свои приоритеты в ШОС
ТАШКЕНТ, 16 сен — Sputnik. Приоритетами Беларуси являются сотрудничество по укреплению региональной безопасности, интенсивное развитие экономики и углубление... 16.09.2022, Sputnik Узбекистан
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2022-09-16T14:21+0500
саммит шос-2022 в самарканде
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ТАШКЕНТ, 16 сен — Sputnik. Приоритетами Беларуси являются сотрудничество по укреплению региональной безопасности, интенсивное развитие экономики и углубление гуманитарных связей, заявил президент страны Александр Лукашенко.
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Беларусь обозначила свои приоритеты в ШОС

14:12 16.09.2022 (обновлено: 14:21 16.09.2022)
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев провел встречу с Президентом Республики Беларусь Александром Лукашенко.
Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев провел встречу с Президентом Республики Беларусь Александром Лукашенко. - Sputnik Узбекистан, 1920, 16.09.2022
© Пресс-служба президента Узбекистана
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ТАШКЕНТ, 16 сен — Sputnik. Приоритетами Беларуси являются сотрудничество по укреплению региональной безопасности, интенсивное развитие экономики и углубление гуманитарных связей, заявил президент страны Александр Лукашенко.
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