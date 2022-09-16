https://uz.sputniknews.ru/20220916/belarus-oboznachila-svoi-prioritety-v-shos--28247238.html
Беларусь обозначила свои приоритеты в ШОС
Беларусь обозначила свои приоритеты в ШОС
ТАШКЕНТ, 16 сен — Sputnik. Приоритетами Беларуси являются сотрудничество по укреплению региональной безопасности, интенсивное развитие экономики и углубление... 16.09.2022, Sputnik Узбекистан
2022-09-16T14:12+0500
2022-09-16T14:12+0500
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ТАШКЕНТ, 16 сен — Sputnik. Приоритетами Беларуси являются сотрудничество по укреплению региональной безопасности, интенсивное развитие экономики и углубление гуманитарных связей, заявил президент страны Александр Лукашенко.
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Беларусь обозначила свои приоритеты в ШОС
14:12 16.09.2022 (обновлено: 14:21 16.09.2022)
Дополняется
ТАШКЕНТ, 16 сен — Sputnik. Приоритетами Беларуси являются сотрудничество по укреплению региональной безопасности, интенсивное развитие экономики и углубление гуманитарных связей, заявил президент страны Александр Лукашенко.