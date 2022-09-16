https://uz.sputniknews.ru/20220916/berdymuxamedov-turkmenistan-gotov-k-energeticheskomu-sotrudnichestvu-so-stranami-shos-28210261.html

Бердымухамедов: Туркменистан готов к энергетическому сотрудничеству со странами ШОС

Бердымухамедов: Туркменистан готов к энергетическому сотрудничеству со странами ШОС

Глава Туркменистана Сердар Бердымухамедов встретился с генеральным секретарем ШОС Чжаном Мином на полях самаркандского саммита. 16.09.2022, Sputnik Узбекистан

2022-09-16T09:29+0500

2022-09-16T09:29+0500

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саммит шос-2022 в самарканде

туркменистан

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ТАШКЕНТ, 16 сен – Sputnik. Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов, участвующий в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Самарканде в качестве почетного гостя, встретился с генеральным секретарем ШОС Чжаном Мином. Об этом сообщает газета "Нейтральный Туркменистан". По данным издания, Бердымухамедов заявил, что Туркменистан уже наработал большой опыт в области энергетики и готов им делиться. Также страна готова участвовать в совместной работе по реализации конкретных энергетических проектов с государствами-членами ШОС.Сердар Бердымухамедов предложил рассмотреть возможность создания рабочей группы по энергетическим вопросам между Туркмениистаном и заинтересованными государствами ШОС, а также создать временный координационный совет для обеспечения работы в области транспорта.Кроме этого, Бердымухамедов предложил сформировать Деловой совет "Туркменистан — ШОС", в рамках которого могут проходить бизнес-встречи и презентации экономических проектов.Чжан Мин, в свою очередь, подчеркнул, что ШОС высоко ценит дальновидный и ответственный подход Туркменистана к вопросам расширения взаимодействия по всему его спектру с государствами-членами организации, сообщает "Нейтральный Туркменистан".Напомним: в четверг в Самарканде стартовал саммит глав-государств Шанхайской организации сотрудничества, в котором принимают участие лидеры государств-членов организации, стран-наблюдателей и приглашенные президенты.Известно, что в саммите принимают участие главы 15 государств и руководители порядка десяти международных и региональных организаций, с которым ШОС установила официальные контакты, в частности ООН, ЭСКАТО, ЮНЕСКО, СНГ, ОДКБ, ЕАЭС, СВМДА и ОЭС и ЛАГ.В настоящий момент в состав ШОС, которая была создана в 2001-м, входят Узбекистан, Россия, Казахстан, Таджикистан, Кыргызстан, Китай, Индия и Пакистан.Традиционно президенты Туркменистана приглашаются на саммиты ШОС в качестве почетных гостей.

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