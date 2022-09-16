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Бердымухамедов: Туркменистан готов к энергетическому сотрудничеству со странами ШОС
Бердымухамедов: Туркменистан готов к энергетическому сотрудничеству со странами ШОС
Глава Туркменистана Сердар Бердымухамедов встретился с генеральным секретарем ШОС Чжаном Мином на полях самаркандского саммита. 16.09.2022, Sputnik Узбекистан
2022-09-16T09:29+0500
2022-09-16T09:29+0500
2022-09-16T09:34+0500
саммит шос-2022 в самарканде
туркменистан
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ТАШКЕНТ, 16 сен – Sputnik. Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов, участвующий в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Самарканде в качестве почетного гостя, встретился с генеральным секретарем ШОС Чжаном Мином. Об этом сообщает газета "Нейтральный Туркменистан". По данным издания, Бердымухамедов заявил, что Туркменистан уже наработал большой опыт в области энергетики и готов им делиться. Также страна готова участвовать в совместной работе по реализации конкретных энергетических проектов с государствами-членами ШОС.Сердар Бердымухамедов предложил рассмотреть возможность создания рабочей группы по энергетическим вопросам между Туркмениистаном и заинтересованными государствами ШОС, а также создать временный координационный совет для обеспечения работы в области транспорта.Кроме этого, Бердымухамедов предложил сформировать Деловой совет "Туркменистан — ШОС", в рамках которого могут проходить бизнес-встречи и презентации экономических проектов.Чжан Мин, в свою очередь, подчеркнул, что ШОС высоко ценит дальновидный и ответственный подход Туркменистана к вопросам расширения взаимодействия по всему его спектру с государствами-членами организации, сообщает "Нейтральный Туркменистан".Напомним: в четверг в Самарканде стартовал саммит глав-государств Шанхайской организации сотрудничества, в котором принимают участие лидеры государств-членов организации, стран-наблюдателей и приглашенные президенты.Известно, что в саммите принимают участие главы 15 государств и руководители порядка десяти международных и региональных организаций, с которым ШОС установила официальные контакты, в частности ООН, ЭСКАТО, ЮНЕСКО, СНГ, ОДКБ, ЕАЭС, СВМДА и ОЭС и ЛАГ.В настоящий момент в состав ШОС, которая была создана в 2001-м, входят Узбекистан, Россия, Казахстан, Таджикистан, Кыргызстан, Китай, Индия и Пакистан.Традиционно президенты Туркменистана приглашаются на саммиты ШОС в качестве почетных гостей.
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Бердымухамедов: Туркменистан готов к энергетическому сотрудничеству со странами ШОС
09:29 16.09.2022 (обновлено: 09:34 16.09.2022)
Глава Туркменистана Сердар Бердымухамедов встретился с генеральным секретарем ШОС Чжаном Мином на полях самаркандского саммита.
ТАШКЕНТ, 16 сен – Sputnik. Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов, участвующий в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Самарканде в качестве почетного гостя, встретился с генеральным секретарем ШОС Чжаном Мином. Об этом сообщает газета "Нейтральный Туркменистан".
По данным издания, Бердымухамедов заявил, что Туркменистан уже наработал большой опыт в области энергетики и готов им делиться. Также страна готова участвовать в совместной работе по реализации конкретных энергетических проектов с государствами-членами ШОС.
Сердар Бердымухамедов предложил рассмотреть возможность создания рабочей группы по энергетическим вопросам между Туркмениистаном и заинтересованными государствами ШОС, а также создать временный координационный совет для обеспечения работы в области транспорта.
Кроме этого, Бердымухамедов предложил сформировать Деловой совет "Туркменистан — ШОС", в рамках которого могут проходить бизнес-встречи и презентации экономических проектов.
Чжан Мин, в свою очередь, подчеркнул, что ШОС высоко ценит дальновидный и ответственный подход Туркменистана к вопросам расширения взаимодействия по всему его спектру с государствами-членами организации, сообщает "Нейтральный Туркменистан".
Напомним: в четверг в Самарканде стартовал саммит глав-государств Шанхайской организации сотрудничества, в котором принимают участие лидеры государств-членов организации, стран-наблюдателей и приглашенные президенты.
Известно, что в саммите принимают участие главы 15 государств и руководители порядка десяти международных и региональных организаций, с которым ШОС установила официальные контакты, в частности ООН, ЭСКАТО, ЮНЕСКО, СНГ, ОДКБ, ЕАЭС, СВМДА и ОЭС и ЛАГ.
В настоящий момент в состав ШОС, которая была создана в 2001-м, входят Узбекистан, Россия, Казахстан, Таджикистан, Кыргызстан, Китай, Индия и Пакистан.
Традиционно президенты Туркменистана приглашаются на саммиты ШОС в качестве почетных гостей.