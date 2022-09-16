https://uz.sputniknews.ru/20220916/berdymuxamedov-u-shos-moschnyy-politicheskiy-potentsial-28252513.html
Бердымухамедов: у ШОС мощный политический потенциал
Бердымухамедов: у ШОС мощный политический потенциал
ТАШКЕНТ, 16 сен — Sputnik. ШОС обладает мощным политическим и экономическим потенциалом, заявил президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов. 16.09.2022, Sputnik Узбекистан
2022-09-16T14:57+0500
2022-09-16T14:57+0500
2022-09-16T15:02+0500
саммит шос-2022 в самарканде
гурбангулы бердымухамедов
шос
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ТАШКЕНТ, 16 сен — Sputnik. ШОС обладает мощным политическим и экономическим потенциалом, заявил президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов. ШОС основана на взаимном уважении и равноправии. Сегодня она становится полюсом притяжения для многих государств, считает политик.Туркменистан готов к сотрудничеству с ШОС и выстраиванию многоплановых схем взаимодействия в политике, торговле, безопасности, а также в культурно-гуманитарном направлении.
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гурбангулы бердымухамедов, шос
гурбангулы бердымухамедов, шос
Бердымухамедов: у ШОС мощный политический потенциал
14:57 16.09.2022 (обновлено: 15:02 16.09.2022)
Дополняется
ТАШКЕНТ, 16 сен — Sputnik. ШОС обладает мощным политическим и экономическим потенциалом, заявил президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов.
ШОС основана на взаимном уважении и равноправии. Сегодня она становится полюсом притяжения для многих государств, считает политик.
Туркменистан готов к сотрудничеству с ШОС и выстраиванию многоплановых схем взаимодействия в политике, торговле, безопасности, а также в культурно-гуманитарном направлении.