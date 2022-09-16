https://uz.sputniknews.ru/20220916/berdymuxamedov-u-shos-moschnyy-politicheskiy-potentsial-28252513.html

Бердымухамедов: у ШОС мощный политический потенциал

Бердымухамедов: у ШОС мощный политический потенциал

ТАШКЕНТ, 16 сен — Sputnik. ШОС обладает мощным политическим и экономическим потенциалом, заявил президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов. 16.09.2022, Sputnik Узбекистан

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саммит шос-2022 в самарканде

гурбангулы бердымухамедов

шос

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ТАШКЕНТ, 16 сен — Sputnik. ШОС обладает мощным политическим и экономическим потенциалом, заявил президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов. ШОС основана на взаимном уважении и равноправии. Сегодня она становится полюсом притяжения для многих государств, считает политик.Туркменистан готов к сотрудничеству с ШОС и выстраиванию многоплановых схем взаимодействия в политике, торговле, безопасности, а также в культурно-гуманитарном направлении.

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