https://uz.sputniknews.ru/20220916/ekskursiya-furshet-i-feyerverk-v-samarkande-zakonchilsya-pervyy-den-sammita-shos---video-28206124.html
Экскурсия, фуршет и фейерверк: в Самарканде закончился первый день саммита ШОС - видео
Экскурсия, фуршет и фейерверк: в Самарканде закончился первый день саммита ШОС - видео
Лепешки, самса и экскурсия от главы Администрации президента. В Самарканде закончился первый день саммита ШОС. 16.09.2022, Sputnik Узбекистан
2022-09-16T00:29+0500
2022-09-16T00:29+0500
2022-09-16T00:30+0500
саммит шос-2022 в самарканде
экскурсия
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ТАШКЕНТ, 16 сен — Sputnik. Пресс-секретарь Шавката Мирзиёева Шерзод Асадов опубликовал видеоролик экскурсии по Самарканду участников саммита ШОС.Главы государств прошлись по улочкам древнего города и отведали национальных угощений.Судя по кадрам, гидом в прогулке выступил лично глава Администрации президента Узбекистана Сардор Умурзаков.В завершении вечера небо над городом раскрасил салют.Саммит глав-государств Шанхайской организации сотрудничества стартовал в Самарканде в четверг. В нем принимают участие лидеры государств-членов организации, стран-наблюдателей и приглашенные президенты.Всего в нем участвуют главы 15 государств и руководители порядка десяти международных и региональных организаций, с которым ШОС установила официальные контакты. Это, в частности, ООН, ЭСКАТО, ЮНЕСКО, СНГ, ОДКБ, ЕАЭС, СВМДА и ОЭС и ЛАГ.Шанхайская организация сотрудничества была создана в 2001 году. В данное время ее членами являются Узбекистан, Россия, Казахстан, Таджикистан, Кыргызстан, Китай, Индия и Пакистан. Свыше десяти стран подали заявки на участие в работе организации в том или ином статусе.
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экскурсия, салют, самарканд, шос
экскурсия, салют, самарканд, шос
Экскурсия, фуршет и фейерверк: в Самарканде закончился первый день саммита ШОС - видео
00:29 16.09.2022 (обновлено: 00:30 16.09.2022)
Лепешки, самса и экскурсия от главы Администрации президента. В Самарканде закончился первый день саммита ШОС.
ТАШКЕНТ, 16 сен — Sputnik. Пресс-секретарь Шавката Мирзиёева Шерзод Асадов опубликовал видеоролик экскурсии по Самарканду участников саммита ШОС.
Главы государств прошлись по улочкам древнего города и отведали национальных угощений.
Судя по кадрам, гидом в прогулке выступил лично глава Администрации президента Узбекистана Сардор Умурзаков.
В завершении вечера небо над городом раскрасил салют.
Саммит глав-государств Шанхайской организации сотрудничества стартовал в Самарканде в четверг. В нем принимают участие лидеры государств-членов организации, стран-наблюдателей и приглашенные президенты.
Всего в нем участвуют главы 15 государств и руководители порядка десяти международных и региональных организаций, с которым ШОС установила официальные контакты. Это, в частности, ООН, ЭСКАТО, ЮНЕСКО, СНГ, ОДКБ, ЕАЭС, СВМДА и ОЭС и ЛАГ.
Шанхайская организация сотрудничества была создана в 2001 году. В данное время ее членами являются Узбекистан, Россия, Казахстан, Таджикистан, Кыргызстан, Китай, Индия и Пакистан. Свыше десяти стран подали заявки на участие в работе организации в том или ином статусе.