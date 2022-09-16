Эмине Эрдоган посетила Конигильскую бумажную фабрику в Самарканде - фото
© Туркия президенти расмий сайтиЗироат Мирзиёева ва Эмине Эрдўған
© Туркия президенти расмий сайти
Эрдоган восхитилась знаменитой самаркандской шелковой бумагой, изготовленной по древней технологии.
ТАШКЕНТ, 16 сен — Sputnik. Первая леди Турции Эмине Эрдоган, сопровождающая президента Реджепа Тайипа Эрдогана в его официальной поездке на Самаркандский саммит, посетила бумажную фабрику Конигиль -Мерос в Самарканде, сообщает корреспондент Sputnik.
Эмине Эрдоган посетила бумажную фабрику Konigil в Самарканде
© Туркия президенти расмий сайтиЗироат Мирзиёева ва Эмине Эрдўған
Зироат Мирзиёева ва Эмине Эрдўған
© Туркия президенти расмий сайти
В своем аккаунте в социальной сети первая леди Турции сообщила, что на экскурсию она поехала вместе с Зироат Мирзиёевой, женой президента Узбекистана Шавката Мирзиёева.
© Туркия президенти расмий сайтиЗироат Мирзиёева ва Эмине Эрдўған
Зироат Мирзиёева ва Эмине Эрдўған
© Туркия президенти расмий сайти
Эмине Эрдоган восхитилась знаменитой самаркандской шелковой бумагой, изготовленной по древней технологии.
Эмине Эрдоган посетила бумажную фабрику Konigil в Самарканде
"У меня была возможность увидеть и изучить традиции предков, сохранившиеся в музее "Живая узбекская деревня". Место, которое бросает вызов времени, также переплетается с природой. На протяжении тысячелетий объединяя Восток и Запад, Самарканд продолжает существовать как культурное достояние", - подчеркнула первая леди Турции Эмине Эрдоган.
© Туркия президенти расмий сайтиЗироат Мирзиёева ва Эмине Эрдўған
Зироат Мирзиёева ва Эмине Эрдўған
© Туркия президенти расмий сайти