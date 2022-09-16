https://uz.sputniknews.ru/20220916/emine-erdogan-posetila-konigilskuyu-bumajnuyu-fabriku-v-samarkande---foto-28221464.html

Эмине Эрдоган посетила Конигильскую бумажную фабрику в Самарканде - фото

Эмине Эрдоган посетила Конигильскую бумажную фабрику в Самарканде - фото

Эрдоган восхитилась знаменитой самаркандской шелковой бумагой, изготовленной по древней технологии.

2022-09-16T12:36+0500

2022-09-16T12:36+0500

2022-09-16T12:36+0500

саммит шос-2022 в самарканде

шос

бумага

турция

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ТАШКЕНТ, 16 сен — Sputnik. Первая леди Турции Эмине Эрдоган, сопровождающая президента Реджепа Тайипа Эрдогана в его официальной поездке на Самаркандский саммит, посетила бумажную фабрику Конигиль -Мерос в Самарканде, сообщает корреспондент Sputnik.В своем аккаунте в социальной сети первая леди Турции сообщила, что на экскурсию она поехала вместе с Зироат Мирзиёевой, женой президента Узбекистана Шавката Мирзиёева.Эмине Эрдоган восхитилась знаменитой самаркандской шелковой бумагой, изготовленной по древней технологии."У меня была возможность увидеть и изучить традиции предков, сохранившиеся в музее "Живая узбекская деревня". Место, которое бросает вызов времени, также переплетается с природой. На протяжении тысячелетий объединяя Восток и Запад, Самарканд продолжает существовать как культурное достояние", - подчеркнула первая леди Турции Эмине Эрдоган.

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фото эмине эрдоган посетила конигильскую бумажную фабрику в самарканде зироат мирзиёева новости заявления турция конигиль мерос бумага