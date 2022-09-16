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Саммит ШОС: в Самарканде началось заседание Совета глав государств - прямая трансляция
Флаг Шанхайской организации сотрудничества и флаги стран участниц ШОС - Sputnik Узбекистан, 1920, 21.07.2022
Саммит ШОС-2022 в Самарканде
Саммит Шанхайской организации сотрудничества, 15-16 сентября, Самарканд, Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/20220916/emine-erdogan-posetila-konigilskuyu-bumajnuyu-fabriku-v-samarkande---foto-28221464.html
Эмине Эрдоган посетила Конигильскую бумажную фабрику в Самарканде - фото
Эмине Эрдоган посетила Конигильскую бумажную фабрику в Самарканде - фото
Эрдоган восхитилась знаменитой самаркандской шелковой бумагой, изготовленной по древней технологии.
2022-09-16T12:36+0500
2022-09-16T12:36+0500
саммит шос-2022 в самарканде
шос
бумага
турция
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ТАШКЕНТ, 16 сен — Sputnik. Первая леди Турции Эмине Эрдоган, сопровождающая президента Реджепа Тайипа Эрдогана в его официальной поездке на Самаркандский саммит, посетила бумажную фабрику Конигиль -Мерос в Самарканде, сообщает корреспондент Sputnik.В своем аккаунте в социальной сети первая леди Турции сообщила, что на экскурсию она поехала вместе с Зироат Мирзиёевой, женой президента Узбекистана Шавката Мирзиёева.Эмине Эрдоган восхитилась знаменитой самаркандской шелковой бумагой, изготовленной по древней технологии."У меня была возможность увидеть и изучить традиции предков, сохранившиеся в музее "Живая узбекская деревня". Место, которое бросает вызов времени, также переплетается с природой. На протяжении тысячелетий объединяя Восток и Запад, Самарканд продолжает существовать как культурное достояние", - подчеркнула первая леди Турции Эмине Эрдоган.
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фото эмине эрдоган посетила конигильскую бумажную фабрику в самарканде зироат мирзиёева новости заявления турция конигиль мерос бумага
фото эмине эрдоган посетила конигильскую бумажную фабрику в самарканде зироат мирзиёева новости заявления турция конигиль мерос бумага

Эмине Эрдоган посетила Конигильскую бумажную фабрику в Самарканде - фото

12:36 16.09.2022
© Туркия президенти расмий сайтиЗироат Мирзиёева ва Эмине Эрдўған
Зироат Мирзиёева ва Эмине Эрдўған - Sputnik Узбекистан, 1920, 16.09.2022
© Туркия президенти расмий сайти
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Эрдоган восхитилась знаменитой самаркандской шелковой бумагой, изготовленной по древней технологии.
ТАШКЕНТ, 16 сен — Sputnik. Первая леди Турции Эмине Эрдоган, сопровождающая президента Реджепа Тайипа Эрдогана в его официальной поездке на Самаркандский саммит, посетила бумажную фабрику Конигиль -Мерос в Самарканде, сообщает корреспондент Sputnik.
© Пресс-служба президента ТурцииЭмине Эрдоган посетила бумажную фабрику Konigil в Самарканде
Эмине Эрдоган посетила бумажную фабрику Konigil в Самарканде - Sputnik Узбекистан, 1920, 16.09.2022
Эмине Эрдоган посетила бумажную фабрику Konigil в Самарканде
© Пресс-служба президента Турции
© Туркия президенти расмий сайтиЗироат Мирзиёева ва Эмине Эрдўған
Зироат Мирзиёева ва Эмине Эрдўған - Sputnik Узбекистан, 1920, 16.09.2022
Зироат Мирзиёева ва Эмине Эрдўған
© Туркия президенти расмий сайти
В своем аккаунте в социальной сети первая леди Турции сообщила, что на экскурсию она поехала вместе с Зироат Мирзиёевой, женой президента Узбекистана Шавката Мирзиёева.
© Туркия президенти расмий сайтиЗироат Мирзиёева ва Эмине Эрдўған
Зироат Мирзиёева ва Эмине Эрдўған - Sputnik Узбекистан, 1920, 16.09.2022
Зироат Мирзиёева ва Эмине Эрдўған
© Туркия президенти расмий сайти
Эмине Эрдоган восхитилась знаменитой самаркандской шелковой бумагой, изготовленной по древней технологии.
© Пресс-служба президента ТурцииЭмине Эрдоган посетила бумажную фабрику Konigil в Самарканде
Эмине Эрдоган посетила бумажную фабрику Konigil в Самарканде - Sputnik Узбекистан, 1920, 16.09.2022
Эмине Эрдоган посетила бумажную фабрику Konigil в Самарканде
© Пресс-служба президента Турции
"У меня была возможность увидеть и изучить традиции предков, сохранившиеся в музее "Живая узбекская деревня". Место, которое бросает вызов времени, также переплетается с природой. На протяжении тысячелетий объединяя Восток и Запад, Самарканд продолжает существовать как культурное достояние", - подчеркнула первая леди Турции Эмине Эрдоган.
© Туркия президенти расмий сайтиЗироат Мирзиёева ва Эмине Эрдўған
Зироат Мирзиёева ва Эмине Эрдўған - Sputnik Узбекистан, 1920, 16.09.2022
Зироат Мирзиёева ва Эмине Эрдўған
© Туркия президенти расмий сайти
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