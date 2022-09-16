https://uz.sputniknews.ru/20220916/erdogan-neobxodimo-sozdat-ustoychivuyu-tsepochku-postavok-prodovolstviya-28251929.html

Эрдоган: необходимо создать устойчивую цепочку поставок продовольствия

Эрдоган: необходимо создать устойчивую цепочку поставок продовольствия

В четверг в Самарканде стартовал саммит глав-государств Шанхайской организации сотрудничества, в котором принимают участие лидеры государств-членов... 16.09.2022, Sputnik Узбекистан

2022-09-16T14:50+0500

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саммит шос-2022 в самарканде

шос

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ТАШКЕНТ, 16 сен — Sputnik. В Самарканде началось заседание Совета глав государств ШОС в расширенном формате, сообщает корреспондент Sputnik.Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая на саммите, заявил о необходимости создания устойчивой цепочки поставок продовольствия.

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2022

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