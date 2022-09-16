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Эрдоган: необходимо создать устойчивую цепочку поставок продовольствия
Эрдоган: необходимо создать устойчивую цепочку поставок продовольствия
В четверг в Самарканде стартовал саммит глав-государств Шанхайской организации сотрудничества, в котором принимают участие лидеры государств-членов... 16.09.2022, Sputnik Узбекистан
2022-09-16T14:50+0500
2022-09-16T14:50+0500
2022-09-16T15:00+0500
саммит шос-2022 в самарканде
шос
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ТАШКЕНТ, 16 сен — Sputnik. В Самарканде началось заседание Совета глав государств ШОС в расширенном формате, сообщает корреспондент Sputnik.Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая на саммите, заявил о необходимости создания устойчивой цепочки поставок продовольствия.
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шос
Эрдоган: необходимо создать устойчивую цепочку поставок продовольствия
14:50 16.09.2022 (обновлено: 15:00 16.09.2022)
Дополняется
В четверг в Самарканде стартовал саммит глав-государств Шанхайской организации сотрудничества, в котором принимают участие лидеры государств-членов организации, стран-наблюдателей и приглашенные президенты.
ТАШКЕНТ, 16 сен — Sputnik. В Самарканде началось заседание Совета глав государств ШОС в расширенном формате, сообщает корреспондент Sputnik.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая на саммите, заявил о необходимости создания устойчивой цепочки поставок продовольствия.