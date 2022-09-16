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Эрдоган: Турция сотрудничает с ООН по вопросу украинского зерна
Эрдоган: Турция сотрудничает с ООН по вопросу украинского зерна
ТАШКЕНТ, 16 сен — Sputnik. Турция ведет продуктивное сотрудничество с ООН по вывозу украинского зерна из черноморских портов, заявил президент Турции Реджеп... 16.09.2022, Sputnik Узбекистан
2022-09-16T14:47+0500
2022-09-16T14:47+0500
2022-09-16T14:53+0500
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ТАШКЕНТ, 16 сен — Sputnik. Турция ведет продуктивное сотрудничество с ООН по вывозу украинского зерна из черноморских портов, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
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турция, украина, оон, зерно
турция, украина, оон, зерно
Эрдоган: Турция сотрудничает с ООН по вопросу украинского зерна
14:47 16.09.2022 (обновлено: 14:53 16.09.2022)
ТАШКЕНТ, 16 сен — Sputnik. Турция ведет продуктивное сотрудничество с ООН по вывозу украинского зерна из черноморских портов, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.