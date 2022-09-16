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Саммит ШОС: в Самарканде началось заседание Совета глав государств - прямая трансляция
Флаг Шанхайской организации сотрудничества и флаги стран участниц ШОС - Sputnik Узбекистан, 1920, 21.07.2022
Саммит ШОС-2022 в Самарканде
Саммит Шанхайской организации сотрудничества, 15-16 сентября, Самарканд, Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/20220916/erdogan-turtsiya-sotrudnichaet-s-oon-po-voprosu-ukrainskogo-zerna--28251506.html
Эрдоган: Турция сотрудничает с ООН по вопросу украинского зерна
Эрдоган: Турция сотрудничает с ООН по вопросу украинского зерна
ТАШКЕНТ, 16 сен — Sputnik. Турция ведет продуктивное сотрудничество с ООН по вывозу украинского зерна из черноморских портов, заявил президент Турции Реджеп... 16.09.2022, Sputnik Узбекистан
2022-09-16T14:47+0500
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саммит шос-2022 в самарканде
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украина
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ТАШКЕНТ, 16 сен — Sputnik. Турция ведет продуктивное сотрудничество с ООН по вывозу украинского зерна из черноморских портов, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
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турция, украина, оон, зерно
турция, украина, оон, зерно

Эрдоган: Турция сотрудничает с ООН по вопросу украинского зерна

14:47 16.09.2022 (обновлено: 14:53 16.09.2022)
© Sputnik / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на пресс-конференции по итогам V встречи глав государств - гарантов Астанинского процесса содействия сирийскому урегулированию 16 сентября 2019.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на пресс-конференции по итогам V встречи глав государств - гарантов Астанинского процесса содействия сирийскому урегулированию 16 сентября 2019. - Sputnik Узбекистан, 1920, 16.09.2022
© Sputnik / Валерий Мельников
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ТАШКЕНТ, 16 сен — Sputnik. Турция ведет продуктивное сотрудничество с ООН по вывозу украинского зерна из черноморских портов, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
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