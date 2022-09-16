https://uz.sputniknews.ru/20220916/erdogan-vstretilsya-s-si-tszinpinom-na-polyax-sammita-shos-v-samarkande--smi-28209325.html

Эрдоган встретился с Си Цзиньпином на полях саммита ШОС в Самарканде

Эрдоган встретился с Си Цзиньпином на полях саммита ШОС в Самарканде

Встреча дух лидеров прошла на полях саммита ШОС в Самарканде.

2022-09-16T09:21+0500

2022-09-16T09:21+0500

2022-09-16T10:18+0500

саммит шос-2022 в самарканде

реджеп тайип эрдоган

си цзиньпин

шос

самарканд

саммит

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/09/08/27898658_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_05927d07cc8f99997ac472cbcdee5b20.jpg

ТАШКЕНТ, 16 сен — Sputnik. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган встретился с председателем КНР Си Цзиньпином на полях саммита ШОС в Самарканде. Об этом сообщает агентство Anadolu.Известно, что в пятницу также ожидается также встреча президента Турции с российским лидером Владимиром Путиным.В четверг в Самарканде стартовал саммит глав-государств Шанхайской организации сотрудничества, в котором принимают участие лидеры государств-членов организации, стран-наблюдателей и приглашенные президенты.Напомним: в 2021-2022 годах председателем ШОС является Узбекистан. За время председательства республики было проведено практически более 80 мероприятий, а также завершено согласование порядка 30 документов, которые будут приняты по итогам Самаркандского саммита. Эти документы нацелены на дальнейшее укрепление многопланового взаимодействия между государствами-членами ШОС и призванных вывести взаимодействие в рамках организации на новый уровень.Среди них – концепции и программы по стимулированию внутрирегиональной торговли, промышленной кооперации и транспортной взаимосвязанности. Также прорабатываются совместные проекты и мероприятия в сферах "зеленой" экономики, инноваций, цифровых технологий, логистики, сельского хозяйства, медицины и других областях.Известно, что в саммите принимают участие главы 13 государств и руководители порядка десяти международных и региональных организаций, с которым ШОС установила официальные контакты, в частности ООН, ЭСКАТО, ЮНЕСКО, СНГ, ОДКБ, ЕАЭС, СВМДА и ОЭС и ЛАГ.В настоящий момент в состав ШОС, которая была создана в 2001-м, входят Узбекистан, Россия, Казахстан, Таджикистан, Кыргызстан, Китай, Индия и Пакистан.Страны-наблюдатели — Афганистан, Беларусь, Иран и Монголия, страны-партнеры — Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка. На саммите ШОС в Душанбе в сентябре 2021 года была начата процедура приема Ирана в организацию и предоставления статуса партнера по диалогу Египту, Катару и Саудовской Аравии. В этом году Беларусь официально подала заявку на присоединение к ШОС в качестве полноправного члена.

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

эрдоган встретился с си цзиньпином на полях саммита шос в самарканде встреча дух лидеров прошла на полях саммита шос в самарканде