https://uz.sputniknews.ru/20220916/erdogan-vstretilsya-s-si-tszinpinom-na-polyax-sammita-shos-v-samarkande--smi-28209325.html
Эрдоган встретился с Си Цзиньпином на полях саммита ШОС в Самарканде
Эрдоган встретился с Си Цзиньпином на полях саммита ШОС в Самарканде
Встреча дух лидеров прошла на полях саммита ШОС в Самарканде.
2022-09-16T09:21+0500
2022-09-16T09:21+0500
2022-09-16T10:18+0500
саммит шос-2022 в самарканде
реджеп тайип эрдоган
си цзиньпин
шос
самарканд
саммит
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ТАШКЕНТ, 16 сен — Sputnik. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган встретился с председателем КНР Си Цзиньпином на полях саммита ШОС в Самарканде. Об этом сообщает агентство Anadolu.Известно, что в пятницу также ожидается также встреча президента Турции с российским лидером Владимиром Путиным.В четверг в Самарканде стартовал саммит глав-государств Шанхайской организации сотрудничества, в котором принимают участие лидеры государств-членов организации, стран-наблюдателей и приглашенные президенты.Напомним: в 2021-2022 годах председателем ШОС является Узбекистан. За время председательства республики было проведено практически более 80 мероприятий, а также завершено согласование порядка 30 документов, которые будут приняты по итогам Самаркандского саммита. Эти документы нацелены на дальнейшее укрепление многопланового взаимодействия между государствами-членами ШОС и призванных вывести взаимодействие в рамках организации на новый уровень.Среди них – концепции и программы по стимулированию внутрирегиональной торговли, промышленной кооперации и транспортной взаимосвязанности. Также прорабатываются совместные проекты и мероприятия в сферах "зеленой" экономики, инноваций, цифровых технологий, логистики, сельского хозяйства, медицины и других областях.Известно, что в саммите принимают участие главы 13 государств и руководители порядка десяти международных и региональных организаций, с которым ШОС установила официальные контакты, в частности ООН, ЭСКАТО, ЮНЕСКО, СНГ, ОДКБ, ЕАЭС, СВМДА и ОЭС и ЛАГ.В настоящий момент в состав ШОС, которая была создана в 2001-м, входят Узбекистан, Россия, Казахстан, Таджикистан, Кыргызстан, Китай, Индия и Пакистан.Страны-наблюдатели — Афганистан, Беларусь, Иран и Монголия, страны-партнеры — Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка. На саммите ШОС в Душанбе в сентябре 2021 года была начата процедура приема Ирана в организацию и предоставления статуса партнера по диалогу Египту, Катару и Саудовской Аравии. В этом году Беларусь официально подала заявку на присоединение к ШОС в качестве полноправного члена.
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эрдоган встретился с си цзиньпином на полях саммита шос в самарканде встреча дух лидеров прошла на полях саммита шос в самарканде
эрдоган встретился с си цзиньпином на полях саммита шос в самарканде встреча дух лидеров прошла на полях саммита шос в самарканде
Эрдоган встретился с Си Цзиньпином на полях саммита ШОС в Самарканде
09:21 16.09.2022 (обновлено: 10:18 16.09.2022)
Встреча двух лидеров прошла на полях саммита ШОС в Самарканде.
ТАШКЕНТ, 16 сен — Sputnik. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган встретился с председателем КНР Си Цзиньпином на полях саммита ШОС в Самарканде. Об этом сообщает агентство Anadolu.
Известно, что в пятницу также ожидается также встреча президента Турции с российским лидером Владимиром Путиным.
"Президент Эрдоган встретился с председателем КНР Си Цзиньпином в Самарканде, куда он прибыл для участия в 22-м саммите глав государств Шанхайской организации сотрудничества", — передает агентство в Twitter.
В четверг в Самарканде стартовал саммит глав-государств Шанхайской организации сотрудничества, в котором принимают участие лидеры государств-членов организации, стран-наблюдателей и приглашенные президенты.
Напомним: в 2021-2022 годах председателем ШОС является Узбекистан. За время председательства республики было проведено практически более 80 мероприятий, а также завершено согласование порядка 30 документов, которые будут приняты по итогам Самаркандского саммита. Эти документы нацелены на дальнейшее укрепление многопланового взаимодействия между государствами-членами ШОС и призванных вывести взаимодействие в рамках организации на новый уровень.
Среди них – концепции и программы по стимулированию внутрирегиональной торговли, промышленной кооперации и транспортной взаимосвязанности. Также прорабатываются совместные проекты и мероприятия в сферах "зеленой" экономики, инноваций, цифровых технологий, логистики, сельского хозяйства, медицины и других областях.
Известно, что в саммите принимают участие главы 13 государств и руководители порядка десяти международных и региональных организаций, с которым ШОС установила официальные контакты, в частности ООН, ЭСКАТО, ЮНЕСКО, СНГ, ОДКБ, ЕАЭС, СВМДА и ОЭС и ЛАГ.
В настоящий момент в состав ШОС, которая была создана в 2001-м, входят Узбекистан, Россия, Казахстан, Таджикистан, Кыргызстан, Китай, Индия и Пакистан.
Страны-наблюдатели — Афганистан, Беларусь, Иран и Монголия, страны-партнеры — Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка. На саммите ШОС в Душанбе в сентябре 2021 года была начата процедура приема Ирана в организацию и предоставления статуса партнера по диалогу Египту, Катару и Саудовской Аравии. В этом году Беларусь официально подала заявку на присоединение к ШОС в качестве полноправного члена.