https://uz.sputniknews.ru/20220916/erdogan-zayavil-chto-neobxodimo-ustanovit-bolee-produktivnyy-miroporyadok-28251585.html
Эрдоган заявил, что необходимо установить более продуктивный миропорядок
Эрдоган заявил, что необходимо установить более продуктивный миропорядок
Президент Турции во время своего выступления в Самарканде отметил, что Турция имеет долгую историю отношений с Центральной Азией.
2022-09-16T14:47+0500
2022-09-16T14:47+0500
2022-09-16T14:55+0500
саммит шос-2022 в самарканде
реджеп тайип эрдоган
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ТАШКЕНТ, 16 сен — Sputnik. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в своем вытсуплении на заседании Совета глав государств-членов ШОС заявил, что необходим более продуктивный мировой порядок.Он отметил, что Турция имела отношения со странами Центральной Азии на протяжении многих лет. Также по его словам, в 2019 году Турция объявила об инициативе по восстановлению "этих исторических связей".Также Эрдоган заявил, что некоторые зарубежные страны "пытаются возводить стены и отгородиться от остальных", в связи с этим по мнению турецкого президента в мире возникает напряженность.
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MIA „Rosiya Segodnya“
эрдоган заявил что необходимо установить более продуктивный миропорядок президент турции во время своего выступления в самарканде отметил что турция имеет долгую историю отношений с центральной азией
эрдоган заявил что необходимо установить более продуктивный миропорядок президент турции во время своего выступления в самарканде отметил что турция имеет долгую историю отношений с центральной азией
Эрдоган заявил, что необходимо установить более продуктивный миропорядок
14:47 16.09.2022 (обновлено: 14:55 16.09.2022)
Президент Турции во время своего выступления в Самарканде отметил, что Турция имеет долгую историю отношений с Центральной Азией.
ТАШКЕНТ, 16 сен — Sputnik. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в своем вытсуплении на заседании Совета глав государств-членов ШОС заявил, что необходим более продуктивный мировой порядок.
Он отметил, что Турция имела отношения со странами Центральной Азии на протяжении многих лет. Также по его словам, в 2019 году Турция объявила об инициативе по восстановлению "этих исторических связей".
Также Эрдоган заявил, что некоторые зарубежные страны "пытаются возводить стены и отгородиться от остальных", в связи с этим по мнению турецкого президента в мире возникает напряженность.
"Некоторые страны пытаются возводить стены, отгородиться от остальных, и возникает напряженность. Вокруг стен возникает пустыня. Мы видели подобные примеры и во время пандемии. Нам необходим более продуктивный мировой порядок", - подчеркнул глава Турции.