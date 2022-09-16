https://uz.sputniknews.ru/20220916/erdogan-zayavil-chto-neobxodimo-ustanovit-bolee-produktivnyy-miroporyadok-28251585.html

Эрдоган заявил, что необходимо установить более продуктивный миропорядок

Эрдоган заявил, что необходимо установить более продуктивный миропорядок

Президент Турции во время своего выступления в Самарканде отметил, что Турция имеет долгую историю отношений с Центральной Азией.

2022-09-16T14:47+0500

2022-09-16T14:47+0500

2022-09-16T14:55+0500

саммит шос-2022 в самарканде

реджеп тайип эрдоган

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ТАШКЕНТ, 16 сен — Sputnik. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в своем вытсуплении на заседании Совета глав государств-членов ШОС заявил, что необходим более продуктивный мировой порядок.Он отметил, что Турция имела отношения со странами Центральной Азии на протяжении многих лет. Также по его словам, в 2019 году Турция объявила об инициативе по восстановлению "этих исторических связей".Также Эрдоган заявил, что некоторые зарубежные страны "пытаются возводить стены и отгородиться от остальных", в связи с этим по мнению турецкого президента в мире возникает напряженность.

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Sputnik Узбекистан

эрдоган заявил что необходимо установить более продуктивный миропорядок президент турции во время своего выступления в самарканде отметил что турция имеет долгую историю отношений с центральной азией