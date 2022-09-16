https://uz.sputniknews.ru/20220916/itogi-sammita-shos-v-samarkande---obzor-video-28265522.html

Итоги саммита ШОС в Самарканде - обзор, видео

Итоги саммита ШОС в Самарканде - обзор, видео

15-16 сентября в Самарканде проходил саммит Шанхайской организации сотрудничества, в котором приняли участие лидеры государств-членов организации, стран-наблюдателей и приглашенные президенты.

2022-09-16T21:35+0500

2022-09-16T21:35+0500

2022-09-16T21:36+0500

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ТАШКЕНТ, 16 сен — Sputnik. Заседание Совета глав-государств членов ШОС прошло в пятницу в Самарканде. В нем приняли участие главы стран-участниц Шанхайской организации сотрудничества, а также приглашенные президенты, главы и представители международных организаций.Так, в Конгресс-центре 16 сентября состоялись два заседания: в узком составе, где участвовали только лидеры государств-членов ШОС: президенты Узбекистана Шавкат Мирзиёев, Казахстана Касым-Жомарт Токаев, Кыргызстана Садыр Жапаров, России Владимир Путин и Таджикистана Эмомали Рахмон, премьер-министры Индии Нарендра Моди, Пакистана Шехбаз Шариф и председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин, и в расширенном, где участие принимали и приглашенные лидеры.По итогам саммита был принят обширный пакет документов и подписана Самаркандская декларация, а в ходе заседания главы государств сделали множество важных заявлений. Президент Узбекистана Шавкат МирзиёевПрезидент Узбекистана Шавкат Мирзиёев поприветствовал участников саммита и отметил, что саммит является историческим событием, "это прежде всего долгожданная очная встреча друзей после тяжелых испытаний пандемии".Также он сообщил, что за время председательства Узбекистана в ШОС было проведено свыше 80 крупных мероприятий, а также согласовано и подготовлено к подписанию более 40 документов, в которых содержатся концепции и программы в сферах взаимного сотрудничества, промышленной кооперации, зеленой экономики, цифровизации и торговли. Узбекистанский лидер предложил учредить специальный Фонд гуманитарной поддержки Афганистана, который будет расположен в приграничном городе Термезе, что позволит задействовать современную инфраструктуру созданного там международного транспортно-логистического хаба.В своем выступлении глава Узбекистана особо выделил, что необходимо принять комплекс действенных мер по недопущению вовлечения молодёжи в экстремистские организации, формированию устойчивого иммунитета к различным деструктивным идеологиям.Он призвал использовать современные технологии, позволяющие запустить цифровые площадки межкультурного диалога, которые будут способствовать сближению народов ШОС, и выступил с инициативой об учреждении дополнительных форматов — таких как Форум ректоров университетов, Дни культуры и туризма, совместные спортивные мероприятия и универсиады.Следующий год для активизации сотрудничества внутри Организации Мирзиёев предложил объявить Годом развития туризма на пространстве ШОС.Также Мирзиёев предложил провести неделю делового партнерства государств ШОС в Узбекистане, а также создать Климатический совет ШОС.Президент Узбекистана сделал акцент на том, что ШОС должна и далее сохранять внеблоковый статус, а Центральная Азия — оставаться её географическим ядром.Мирзиёев сделал заявление по поводу расширения ШОС. Он напомнил, что в пятницу подписываются Меморандум об обязательствах Исламской Республики Иран как полноправного члена Организации и меморандумы о предоставлении статуса партнеров по диалогу Арабской Республике Египет и Катару.Мирзиёев сообщил о начале процедур по предоставлению Белоруссии членства в ШОС.Также он предложил провести международную конференцию ШОС по продовольственной безопасности в следующем году.Помимо прочего, Мирзиёев от имени стран ШОС призвал мировое сообщество оказать посильную гуманитарную помощь Пакистану в целях преодоления масштабных негативных последствий стихийного бедствия в этой странеПрезидент России Владимир ПутинПрезидент России Владимир Путин заявил, что трансформации в мировой экономике и политике в данное время несут необратимый характер.Он подчеркнул, что одним из приоритетных направлений была и остается борьба с терроризмом и экстремизмом, наркотрафиком и незаконными вооруженными формированиями, а также содействие по мирному урегулированию конфликтов, в том числе в Афганистане.Путин особо выделил, что сейчас идет укрепление экономического сотрудничества, а также растет доля расчетов в нацвалютах.Также он отметил, что политика России лишена какого-либо эгоизма и осудил решение Еврокомиссии снять санкции с удобрений только для стран ЕС, подчеркнув, что введенные ЕС ограничения имеют очевидно дискриминационный характер в отношении развивающихся государств.Кроме этого, Путин поддержал вступление Беларуси в Шанхайскую организацию сотрудничества.Помимо прочего, президент России предложил создать при ШОС ассоциацию спортивных организаций и заявил, что члены Организации в ближайшем будущем подпишут соглашения в сфере туризма и музейного дела.Премьер-министр Индии Нарендра МодиПремьер-министр Индии Нарендра Моди в своем выступлении заявил, что кризис на Украине вызвал серьёзные нарушения и сбои в цепочках поставок, из-за чего весь мир столкнулся с энергетическим и продовольственным кризисом беспрецедентных масштабов. Для обеспечения продовольственной безопасности Моди предложил продвигать культивации новых видов продовольственных культур в регионе ШОС, в частности, пшена.Также он предложил создать новую рабочую группу по стартапам и инновациям в рамках ШОС.Помимо этого, премьер-министр Индии призвал страны ШОС расширить сотрудничество в области традиционной медицины и выступил с инициативой создания новой рабочей группы ШОС, которая будет заниматься этим вопросом.Президент Казахстана Касым-Жомарт ТокаевВ ходе заседания Совета глав государств-членов ШОС президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что в настоящее время ШОС является самой успешной организацией и подчеркнул, что перед ее членами стоит задача преобразовать ШОС в глобальную экономическую платформу.Также он предложил наращивать сотрудничество в военно-политической сфере между оборонными ведомствами и специальными службами ШОС и особо выделил необходимость создания инфраструктуры для защиты информационного пространства Организации и борьбы с киберпреступностью.Кроме этого, он заявил. что перед членами ШОС стоит задача обеспечить надлежащее финансирование проектной деятельности Организации. По его словам, для этого у ШОС есть все необходимые экономические механизмы, остаётся лишь их реализовать".Токаев также подчеркнул важность реализации перспективных проектов, нацеленных на обеспечение взаимосвязанности стран региона. Помимо прочего, он отметил, что государства ШОС — крупнейшие производители и экспортеры сельскохозяйственной продукции в мире и их участие в обеспечении бесперебойного функционирования международных цепочек производства и поставок продуктов питания будет содействовать сохранению устойчивости на мировом продовольственном рынке.Президент Казахстана также предложил принять Программу сотрудничества в области использования возобновляемых источников энергии и уделить повышенное внимание развитию и рациональному использованию водных ресурсов.Председатель КНР Си ЦзиньпинПредседатель КНР Си Цзиньпин в ходе заседаня Совета глав-государств-членов ШОС заявил, что в данное время мир оказался перед лицом турбулентности.Он отметил, что для этого необходимо усилить совместную поддержку, обеспечение безопасности стран-членов ШОС, а также противостоять попыткам внешних сил вмешаться во внутренние дела стран-членов Организации и расширять сотрудничество в области безопасности.Также он заявил, что Китай активно поддерживает власти Афганистана в борьбе с терроризмом и его предпосылками.Си Цзиньпин выступил с инициативой укрепления культурного и гуманитарного обмена и подчеркнул, что важно взаимодействовать с ООН и совместно укреплять международные процедуры, чтобы они становились более разумными и справедливыми.Президент Кыргызстана Садыр ЖапаровПрезидент Кыргызстана Садыр Жапаров отметид, что Кыргызстан будет и дальше вносить вклад в укрепление Шанхайской организации сотрудничества и выступил с инициативой открытия центра по борьбе с международной преступностью в Бишкеке.Кроме этого, он подчеркнул, что строительство железной дороги Китай – Кыргызстан – Узбекистан должно стать флагманским проектом в рамках инициативы "Один пояс и один путь".Премьер-министр Пакистана Шехбаз ШарифПремьер-министр Пакистана Шехбаз Шариф призвал страны-участницы ШОС коллективно найти решение по обеспечению долгосрочного мира на территории Пакистана с учётом ситуации Афганистана.Он обратился к мировому сообществу с просьбой поддержать усилия Афганистана в предоставлении ему доступа к замороженным активам, чтобы реализовать меры, направленные на укрепление афганской экономики и обеспечение устойчивости страны.Также глава Пакистана поблагодарил лидеров стран ШОС за помощь, оказанную стране во время недавнего наводнения.Президент Таджикистана Эмомали РахмонПрезидент Таджикистана Эмомали Рахмон предложил создать отдельную антинаркотическую структуру ШОС.Генеральный секретарь ШОС Чжан МинГенеральный секретарь ШОС Чжан Мин отметил, что в настоящее время международная обстановка претерпевает сложные и глубокие изменения, и что, "столкнувшись с влиянием эпохальных перемен в ситуации на мировой арене, мы (ШОС) ещё более убедились в необходимости укрепления единства, взаимодействия и активной действенности".Директор исполкома РАТС ШОС Руслан МирзаевДиректор исполкома РАТС ШОС Руслан Мирзаев сообщил, что в государствах-членах Организации за последний год предотвратили 40 терактов и свыше 1400 преступлений.Также он подчеркнул, что РАТС ШОС успешно применяет практику совместной борьбы с международным терроризмом, а спецслужбы задержали 1,5 тыс. членов и пособников террористических группировок.Президент Беларуси Александр ЛукашенкоПрезидент Беларуси Александр Лукашенко подчеркнул, что ШОС может стать глобальной организацией.Он отметил, что необходимо по-новому взглянуть на банковскую сферу и рассказал, что необоснованные санкции, которые предполагают отключение от международных расчетов, ведут к необходимости увеличения доли расчетов в национальных валютах и сближения в банковской сфере.Также Лукашенко предложил провести соревнования ШОС в 2024 году по летним видам спорта и в 2026 году по зимним.Президент Ирана Ибрахим РаисиПрезидент Ирана Ибрахим Раиси заявил, что ШОС должна бороться с подходом США использовать рычаги давления на другие страны. По его словам, Иран выступает за развитие энергобезопасности, наряду с сотрудничеством в банковском и финансовом секторах. Также Иран придает огромное значение развитию коридоров Север - Юг и Китай - Центральная Азия - Западная Азия - Средиземное море.Раиси выступил с предложением провести первую конференцию по здравоохранению в декабре этого года.Президент Монголии Ухнаагийн ХурэлсухПрезидент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух подчеркнул, что Монголия уделяет большое внимание добрососедским отношениям с Россией, а также проекту стриотельства газопровода из России в Китай через территорию Монголии.Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступил за углубление регионального сотрудничества, в том числе со странами-членами ШОС.Затрагивая тему продовольствия, Эрдоган отметил, что Турция сотрудничает с ООН по вопросу украинского зерна, и оно "должно доехать до наших братьев и сестёр, особенно до тех, кто в нём особенно нуждается".Также он заявил, что Турция надеется расширить сотрудничество с ШОС, в том числе экономике, энергетике, транспорте и туризме и особенно в сфере безопасности.Президент Азербайджана Ильхам АлиевПрезидент Азербайджана Ильхам Алиев рассказал, что страна вносит вклад в транспортные коридоры Восток-Запад и Север-Юг. Кроме этого, он заявил, что 13 сентября Армения совершила масштабную военную провокацию на границе с Азербайджаном.Он добавил, что Узбекистан прошел путь стремительного развития и успешных реформ.Президент Туркменистана Сердар БердымухамедовВ своем выступлении президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов отметил, что ШОС обладает мощным политическим и экономическим потенциалом, и заявил, что Туркменистан готов к сотрудничеству с ШОС и выстраиванию многоплановых схем взаимодействия в политике, торговле, безопасности, а также в культурно-гуманитарном направлении.Заместитель Генсека ООН по политическим вопросам и миростроительству Розмари ДиКарлоЗаместитель Генералного секретаря ООН по политическим вопросам и миростроительству Розмари ДиКарло поздравила Шавката Мирзиёева с успешным проведением саммита. Она выразила уверенность, что дух солидарности сотрудничества будет направляющей нитью для ООН и ШОС.

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Алина Ниязбакиева

Алина Ниязбакиева

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Алина Ниязбакиева

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