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Флаг Шанхайской организации сотрудничества и флаги стран участниц ШОС - Sputnik Узбекистан, 1920, 21.07.2022
Саммит ШОС-2022 в Самарканде
Саммит Шанхайской организации сотрудничества, 15-16 сентября, Самарканд, Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/20220916/lidery-kyrgyzstana-i-tadjikistana-proveli-peregovory-po-situatsii-na-granitse-28259618.html
Лидеры Кыргызстана и Таджикистана провели переговоры по ситуации на границе
Лидеры Кыргызстана и Таджикистана провели переговоры по ситуации на границе
ТАШКЕНТ, 16 сен — Sputnik. Президент Кыргызстана Садыр Жапаров провел очные переговоры с таджикистанским коллегой Эмомали Рахмоном по поводу инцидента на... 16.09.2022, Sputnik Узбекистан
2022-09-16T16:22+0500
2022-09-16T16:32+0500
саммит шос-2022 в самарканде
таджикистан
кыргызстан
переговоры
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ТАШКЕНТ, 16 сен — Sputnik. Президент Кыргызстана Садыр Жапаров провел очные переговоры с таджикистанским коллегой Эмомали Рахмоном по поводу инцидента на границе двух стран, передает пресс-служба ШОС.В ходе переговоров президенты договорились дать поручения определенным структурам о прекращении огня, а также об отводе сил и средств от границы.Также стороны решили, что главы ГКНБ стран должны проводить совместную работу по расследованию причин и обстоятельств произошедшего инцидента. Для этого будет создана специальная комиссия.Кроме того, лидеры двух стран договорились, что ускорят работу специальной Межправительственной комиссии Кыргызстана и Таджикистана по делимитации и демаркации границ.
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таджикистан, кыргызстан, переговоры
таджикистан, кыргызстан, переговоры

Лидеры Кыргызстана и Таджикистана провели переговоры по ситуации на границе

16:22 16.09.2022 (обновлено: 16:32 16.09.2022)
© ШҲТ / ШОСПрезиденты Кыргызстана и Таджикистана провели очные переговоры по ситуации на кыргызско-таджикской границе после Самаркандского Саммита
Президенты Кыргызстана и Таджикистана провели очные переговоры по ситуации на кыргызско-таджикской границе после Самаркандского Саммита - Sputnik Узбекистан, 1920, 16.09.2022
© ШҲТ / ШОС
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ТАШКЕНТ, 16 сен — Sputnik. Президент Кыргызстана Садыр Жапаров провел очные переговоры с таджикистанским коллегой Эмомали Рахмоном по поводу инцидента на границе двух стран, передает пресс-служба ШОС.
В ходе переговоров президенты договорились дать поручения определенным структурам о прекращении огня, а также об отводе сил и средств от границы.
Также стороны решили, что главы ГКНБ стран должны проводить совместную работу по расследованию причин и обстоятельств произошедшего инцидента. Для этого будет создана специальная комиссия.
Кроме того, лидеры двух стран договорились, что ускорят работу специальной Межправительственной комиссии Кыргызстана и Таджикистана по делимитации и демаркации границ.
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