https://uz.sputniknews.ru/20220916/lidery-kyrgyzstana-i-tadjikistana-proveli-peregovory-po-situatsii-na-granitse-28259618.html

Лидеры Кыргызстана и Таджикистана провели переговоры по ситуации на границе

Лидеры Кыргызстана и Таджикистана провели переговоры по ситуации на границе

ТАШКЕНТ, 16 сен — Sputnik. Президент Кыргызстана Садыр Жапаров провел очные переговоры с таджикистанским коллегой Эмомали Рахмоном по поводу инцидента на... 16.09.2022, Sputnik Узбекистан

2022-09-16T16:22+0500

2022-09-16T16:22+0500

2022-09-16T16:32+0500

саммит шос-2022 в самарканде

таджикистан

кыргызстан

переговоры

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/09/10/28259167_0:71:1280:791_1920x0_80_0_0_70168b2eb54bde24b540c0ae31a53b24.jpg

ТАШКЕНТ, 16 сен — Sputnik. Президент Кыргызстана Садыр Жапаров провел очные переговоры с таджикистанским коллегой Эмомали Рахмоном по поводу инцидента на границе двух стран, передает пресс-служба ШОС.В ходе переговоров президенты договорились дать поручения определенным структурам о прекращении огня, а также об отводе сил и средств от границы.Также стороны решили, что главы ГКНБ стран должны проводить совместную работу по расследованию причин и обстоятельств произошедшего инцидента. Для этого будет создана специальная комиссия.Кроме того, лидеры двух стран договорились, что ускорят работу специальной Межправительственной комиссии Кыргызстана и Таджикистана по делимитации и демаркации границ.

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

таджикистан, кыргызстан, переговоры