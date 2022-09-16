https://uz.sputniknews.ru/20220916/lidery-kyrgyzstana-i-tadjikistana-proveli-peregovory-po-situatsii-na-granitse-28259618.html
Лидеры Кыргызстана и Таджикистана провели переговоры по ситуации на границе
Лидеры Кыргызстана и Таджикистана провели переговоры по ситуации на границе
ТАШКЕНТ, 16 сен — Sputnik. Президент Кыргызстана Садыр Жапаров провел очные переговоры с таджикистанским коллегой Эмомали Рахмоном по поводу инцидента на... 16.09.2022, Sputnik Узбекистан
2022-09-16T16:22+0500
2022-09-16T16:22+0500
2022-09-16T16:32+0500
саммит шос-2022 в самарканде
таджикистан
кыргызстан
переговоры
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ТАШКЕНТ, 16 сен — Sputnik. Президент Кыргызстана Садыр Жапаров провел очные переговоры с таджикистанским коллегой Эмомали Рахмоном по поводу инцидента на границе двух стран, передает пресс-служба ШОС.В ходе переговоров президенты договорились дать поручения определенным структурам о прекращении огня, а также об отводе сил и средств от границы.Также стороны решили, что главы ГКНБ стран должны проводить совместную работу по расследованию причин и обстоятельств произошедшего инцидента. Для этого будет создана специальная комиссия.Кроме того, лидеры двух стран договорились, что ускорят работу специальной Межправительственной комиссии Кыргызстана и Таджикистана по делимитации и демаркации границ.
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MIA „Rosiya Segodnya“
таджикистан, кыргызстан, переговоры
таджикистан, кыргызстан, переговоры
Лидеры Кыргызстана и Таджикистана провели переговоры по ситуации на границе
16:22 16.09.2022 (обновлено: 16:32 16.09.2022)
ТАШКЕНТ, 16 сен — Sputnik. Президент Кыргызстана Садыр Жапаров провел очные переговоры с таджикистанским коллегой Эмомали Рахмоном по поводу инцидента на границе двух стран, передает пресс-служба ШОС.
В ходе переговоров президенты договорились дать поручения определенным структурам о прекращении огня, а также об отводе сил и средств от границы.
Также стороны решили, что главы ГКНБ стран должны проводить совместную работу по расследованию причин и обстоятельств произошедшего инцидента. Для этого будет создана специальная комиссия.
Кроме того, лидеры двух стран договорились, что ускорят работу специальной Межправительственной комиссии Кыргызстана и Таджикистана по делимитации и демаркации границ.