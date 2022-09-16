https://uz.sputniknews.ru/20220916/lidery-stran-chlnov-shos-nachali-pribyvat-v-kongress-tsentr-28211827.html

Лидеры стран-членов ШОС начали прибывать в Конгресс-центр

Лидеры стран-членов ШОС начали прибывать в Конгресс-центр

Президенты прибывают в Конгресс-центр в Самарканде.

2022-09-16T09:48+0500

2022-09-16T09:48+0500

2022-09-16T10:36+0500

саммит шос-2022 в самарканде

шос

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ТАШКЕНТ, 16 сен – Sputnik. В данное время лидеры стран-членов ШОС начали прибывать в Конгресс-центр для участия в заседании Совета глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества. Об этом сообщает корреспондент Sputnik.В четверг в Самарканде стартовал саммит глав-государств Шанхайской организации сотрудничества, в котором принимают участие лидеры государств-членов организации, стран-наблюдателей и приглашенные президенты.Напомним: 17 сентября 2021 года Узбекистан стал председателем ШОС. На время председательства Узбекистана в Шанхайской организации сотрудничества было проведено более 80 мероприятий. Также уже согласованы порядка 30 документов, принятие которых предусмотрено по итогам Самаркандского саммита.В качестве председателя Узбекистан выдвинул несколько крупных предложений, среди которых развитие торгово-экономического, инвестиционного и промышленного сотрудничества, расширение транспортно-коммуникационных систем.Кроме этого, республика предложила работать над сокращением бедности, бороться с изменениями климата и развивать технологии и здравоохранение.Известно, что в саммите принимают участие главы 13 государств и руководители порядка десяти международных и региональных организаций, с которым ШОС установила официальные контакты, в частности ООН, ЭСКАТО, ЮНЕСКО, СНГ, ОДКБ, ЕАЭС, СВМДА и ОЭС и ЛАГ.Шанхайская организация сотрудничества была создана в 2001 году. В данное время ее членами являются Узбекистан, Россия, Казахстан, Таджикистан, Кыргызстан, Китай, Индия и Пакистан. Свыше десяти стран подали заявки на участие в работе организации в том или ином статусе.ШОС является самое крупной региональной организацией в мире и одним из наиболее мощных объединений по своему политическому, экономическому и научно-интеллектуальному потенциалу. На страны организации приходится порядка четверти мирового ВВП и половина населения планеты.

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лидеры стран членов шос начали прибывать в конгресс центр президенты прибывают в конгресс-центр в самарканде