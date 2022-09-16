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Флаг Шанхайской организации сотрудничества и флаги стран участниц ШОС - Sputnik Узбекистан, 1920, 21.07.2022
Саммит ШОС-2022 в Самарканде
Саммит Шанхайской организации сотрудничества, 15-16 сентября, Самарканд, Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/20220916/lidery-stran-pokidayut-samarkand---foto-28275946.html
Лидеры стран покидают Самарканд - фото
Лидеры стран покидают Самарканд - фото
После завершения Самаркандского саммита ШОС и двусторонних встреч главы государств отбывают на родину. 16.09.2022, Sputnik Узбекистан
2022-09-16T19:37+0500
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саммит шос-2022 в самарканде
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ТАШКЕНТ, 16 сен - Sputnik. После завершения Самаркандского саммита ШОС и двусторонних переговоров главы государств покидают Узбекистан.К этому моменту из Международного аэропорта Самарканда уже вылетели председатель КНР Си Цзиньпин, глава Туркменистана Сердар Бердымухамедов, президент Беларуси Александр Лукашенко, президент Таджикистана Эмомали Рахмон и лидер Кыргызстана Садыр Жапаров.Напомним, 15-16 сентября в Самарканде прошел саммит глав государств Шанхайской организации сотрудничества, в котором принимают участие лидеры государств-членов организации, стран-наблюдателей и приглашенные президенты.В саммите приняли участие главы 13 стран и руководители порядка десяти международных и региональных организаций, с которым ШОС установила официальные контакты, в частности ООН, ЭСКАТО, ЮНЕСКО, СНГ, ОДКБ, ЕАЭС, СВМДА и ОЭС и ЛАГ.В настоящий момент в состав ШОС, которая была создана в 2001-м, входят Узбекистан, Россия, Казахстан, Таджикистан, Кыргызстан, Китай, Индия и Пакистан.Страны-наблюдатели — Афганистан, Беларусь, Иран и Монголия, страны-партнеры - Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка. На саммите ШОС в Душанбе в сентябре 2021 года была начата процедура приема Ирана в организацию и предоставления статуса партнера по диалогу Египту, Катару и Саудовской Аравии. В этом году Беларусь официально подала заявку на присоединение к ШОС в качестве полноправного члена.Читайте также: О чем говорили Путин и Моди - обзор
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президент, кнр, туркменистан, беларусь, кыргызстан, фото
президент, кнр, туркменистан, беларусь, кыргызстан, фото

Лидеры стран покидают Самарканд - фото

19:37 16.09.2022
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После завершения Самаркандского саммита ШОС и двусторонних встреч главы государств отбывают на родину.
ТАШКЕНТ, 16 сен - Sputnik. После завершения Самаркандского саммита ШОС и двусторонних переговоров главы государств покидают Узбекистан.
© ШҲТ / ШОС
Лидеры стран-членов ШОС Си Зциньпин, Бердымухамедов, Лукашенко, Рахмон и Жапаров завершили свой визит. - Sputnik Узбекистан
1/5
© ШҲТ / ШОС
© ШҲТ / ШОС
Лидеры стран-членов ШОС Си Зциньпин, Бердымухамедов, Лукашенко, Рахмон и Жапаров завершили свой визит. - Sputnik Узбекистан
2/5
© ШҲТ / ШОС
© ШҲТ / ШОС
Лидеры стран-членов ШОС Си Зциньпин, Бердымухамедов, Лукашенко, Рахмон и Жапаров завершили свой визит. - Sputnik Узбекистан
3/5
© ШҲТ / ШОС
© ШҲТ / ШОС
Лидеры стран-членов ШОС Си Зциньпин, Бердымухамедов, Лукашенко, Рахмон и Жапаров завершили свой визит. - Sputnik Узбекистан
4/5
© ШҲТ / ШОС
© ШҲТ / ШОС
Лидеры стран-членов ШОС Си Зциньпин, Бердымухамедов, Лукашенко, Рахмон и Жапаров завершили свой визит. - Sputnik Узбекистан
5/5
© ШҲТ / ШОС
К этому моменту из Международного аэропорта Самарканда уже вылетели председатель КНР Си Цзиньпин, глава Туркменистана Сердар Бердымухамедов, президент Беларуси Александр Лукашенко, президент Таджикистана Эмомали Рахмон и лидер Кыргызстана Садыр Жапаров.
Напомним, 15-16 сентября в Самарканде прошел саммит глав государств Шанхайской организации сотрудничества, в котором принимают участие лидеры государств-членов организации, стран-наблюдателей и приглашенные президенты.
В саммите приняли участие главы 13 стран и руководители порядка десяти международных и региональных организаций, с которым ШОС установила официальные контакты, в частности ООН, ЭСКАТО, ЮНЕСКО, СНГ, ОДКБ, ЕАЭС, СВМДА и ОЭС и ЛАГ.
В настоящий момент в состав ШОС, которая была создана в 2001-м, входят Узбекистан, Россия, Казахстан, Таджикистан, Кыргызстан, Китай, Индия и Пакистан.
Страны-наблюдатели — Афганистан, Беларусь, Иран и Монголия, страны-партнеры - Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка. На саммите ШОС в Душанбе в сентябре 2021 года была начата процедура приема Ирана в организацию и предоставления статуса партнера по диалогу Египту, Катару и Саудовской Аравии. В этом году Беларусь официально подала заявку на присоединение к ШОС в качестве полноправного члена.
Читайте также: О чем говорили Путин и Моди - обзор
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