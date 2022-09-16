https://uz.sputniknews.ru/20220916/lukashenko---mirziyoevu-vy-omolodili-samarkand---video-28213226.html

Лукашенко — Мирзиёеву: "Вы омолодили Самарканд" — видео

Лукашенко — Мирзиёеву: "Вы омолодили Самарканд" — видео

В ходе встречи с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым глава Беларуси Александр Лукашенко поделился своими впечатлениями от Самарканда, где проходит саммит ШОС.

2022-09-16T10:05+0500

2022-09-16T10:05+0500

2022-09-16T10:10+0500

саммит шос-2022 в самарканде

александр лукашенко

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ТАШКЕНТ, 16 сен – Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко поделился своими впечатлениями от посещения Самарканда. Видеофрагментом встречи главы Беларуси с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым поделился телеграм-канал "Пул Первого"."Вы омолодили этот город, — заявил Лукашенко в ходе беседы и добавил. — Знаю, что не чужой он вам, хоть родились вы в другой области. Но это ваша колыбель, тут прошли ваши, наверное самые-самые важные годы (в 2001 году Шавкат Мирзиёев был назначен хокимом Самаркандской области и занимал этот пост в течение двух лет. — Sputnik), где вы получили серьезный опыт управления на самом высоком уровне"."Вы, конечно, молодцы, все это сделано шикарнейшим образом, — отметил Александр Лукашенко. — Должен честно сказать, как уже древний политик: вы очень серьезно добавили (в развитие города. — Sputnik). Я вот ребятам вашим говорил при подъезде сюда: то, что Шавкат Миромонович сделал, это прогресс колоссальный".

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