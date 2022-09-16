https://uz.sputniknews.ru/20220916/lukashenko-neobxodimo-uvelichit-raschety-v-natsionalnyx-valyutax-28246688.html
Лукашенко: необходимо увеличить расчеты в национальных валютах
Лукашенко: необходимо увеличить расчеты в национальных валютах
Президент Беларуси рассказал, как можно бороться с необоснованными санкциями.
2022-09-16T14:07+0500
2022-09-16T14:07+0500
2022-09-16T14:17+0500
саммит шос-2022 в самарканде
шос
александр лукашенко
валюта
беларусь
президент
санкции
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ТАШКЕНТ, 16 сен — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко в ходе заседания Совета глав государств-членов ШОС в Самарканде заявил, что необходимо по-новому взглянуть на банковскую сферу.Он подчеркнул, что необоснованные санкции, которые предполагают отключение от международных расчетов, ведут к необходимости увеличения доли расчетов в национальных валютах и сближения в банковской сфере.
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лукашенко необходимо увеличить расчеты в национальных валютах президент беларуси рассказал как можно бороться с необоснованными санкциями
лукашенко необходимо увеличить расчеты в национальных валютах президент беларуси рассказал как можно бороться с необоснованными санкциями
Лукашенко: необходимо увеличить расчеты в национальных валютах
14:07 16.09.2022 (обновлено: 14:17 16.09.2022)
Президент Беларуси рассказал, как можно бороться с необоснованными санкциями.
ТАШКЕНТ, 16 сен — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко в ходе заседания Совета глав государств-членов ШОС в Самарканде заявил, что необходимо по-новому взглянуть на банковскую сферу.
Он подчеркнул, что необоснованные санкции, которые предполагают отключение от международных расчетов, ведут к необходимости увеличения доли расчетов в национальных валютах и сближения в банковской сфере.