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Саммит ШОС: в Самарканде началось заседание Совета глав государств - прямая трансляция
Флаг Шанхайской организации сотрудничества и флаги стран участниц ШОС - Sputnik Узбекистан, 1920, 21.07.2022
Саммит ШОС-2022 в Самарканде
Саммит Шанхайской организации сотрудничества, 15-16 сентября, Самарканд, Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/20220916/lukashenko-nujno-derjatsya-vmeste-chtoby-ne-prosto-vyjit-a-zanyat-svoe-mesto-pod-solntsem-28225495.html
Лукашенко: нужно держаться вместе, чтобы не просто выжить, а занять свое место под солнцем
Лукашенко: нужно держаться вместе, чтобы не просто выжить, а занять свое место под солнцем
В четверг в Самарканде стартовал саммит глав-государств ШОС.
2022-09-16T11:14+0500
2022-09-16T11:42+0500
саммит шос-2022 в самарканде
шос
александр лукашенко
иран
ибрахим раиси
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ТАШКЕНТ, 16 сен — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече с главой Ирана Ибрахимом Раиси призвал Минск и Тегеран "держаться вместе", сообщает корреспондент Sputnik.В четверг в Самарканде стартовал саммит глав-государств Шанхайской организации сотрудничества, в котором принимают участие лидеры государств-членов организации, стран-наблюдателей и приглашенные президенты.Напомним: 17 сентября 2021 года Узбекистан стал председателем ШОС. На время председательства Узбекистана в Шанхайской организации сотрудничества было проведено более 80 мероприятий. Также уже согласованы порядка 30 документов, принятие которых предусмотрено по итогам Самаркандского саммита.В качестве председателя Узбекистан выдвинул несколько крупных предложений, среди которых развитие торгово-экономического, инвестиционного и промышленного сотрудничества, расширение транспортно-коммуникационных систем.Кроме этого, республика предложила работать над сокращением бедности, бороться с изменениями климата и развивать технологии и здравоохранение.Известно, что в саммите принимают участие главы 13 государств и руководители порядка десяти международных и региональных организаций, с которым ШОС установила официальные контакты, в частности ООН, ЭСКАТО, ЮНЕСКО, СНГ, ОДКБ, ЕАЭС, СВМДА и ОЭС и ЛАГ.Шанхайская организация сотрудничества была создана в 2001 году. В данное время ее членами являются Узбекистан, Россия, Казахстан, Таджикистан, Кыргызстан, Китай, Индия и Пакистан. Свыше десяти стран подали заявки на участие в работе организации в том или ином статусе.ШОС является самое крупной региональной организацией в мире и одним из наиболее мощных объединений по своему политическому, экономическому и научно-интеллектуальному потенциалу. На страны организации приходится порядка четверти мирового ВВП и половина населения планеты.Читайте также:СМИ: Си Цзиньпин пропустил ужин с главами стран ШОС из-за правил по COVID
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лукашенко нужно держаться вместе чтобы не просто выжить а занять свое место под солнцем заявления новости саммит шос в самарканде главное основное беларусь иран раиси переговоры
лукашенко нужно держаться вместе чтобы не просто выжить а занять свое место под солнцем заявления новости саммит шос в самарканде главное основное беларусь иран раиси переговоры

Лукашенко: нужно держаться вместе, чтобы не просто выжить, а занять свое место под солнцем

11:14 16.09.2022 (обновлено: 11:42 16.09.2022)
© Sputnik / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко выступает на XXXI Международном фестивале искусств "Славянский базар" в Витебске.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко выступает на XXXI Международном фестивале искусств Славянский базар в Витебске. - Sputnik Узбекистан, 1920, 16.09.2022
© Sputnik / Екатерина Чеснокова
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В четверг в Самарканде стартовал саммит глав-государств Шанхайской организации сотрудничества, в котором принимают участие лидеры государств-членов организации, стран-наблюдателей и приглашенные президенты.
ТАШКЕНТ, 16 сен — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече с главой Ирана Ибрахимом Раиси призвал Минск и Тегеран "держаться вместе", сообщает корреспондент Sputnik.

"Минску и Тегерану нужно держаться вместе, чтобы не просто выжить, а занять свое место под солнцем", - сказал Лукашенко.

В четверг в Самарканде стартовал саммит глав-государств Шанхайской организации сотрудничества, в котором принимают участие лидеры государств-членов организации, стран-наблюдателей и приглашенные президенты.
Напомним: 17 сентября 2021 года Узбекистан стал председателем ШОС. На время председательства Узбекистана в Шанхайской организации сотрудничества было проведено более 80 мероприятий. Также уже согласованы порядка 30 документов, принятие которых предусмотрено по итогам Самаркандского саммита.
В качестве председателя Узбекистан выдвинул несколько крупных предложений, среди которых развитие торгово-экономического, инвестиционного и промышленного сотрудничества, расширение транспортно-коммуникационных систем.
Кроме этого, республика предложила работать над сокращением бедности, бороться с изменениями климата и развивать технологии и здравоохранение.
Известно, что в саммите принимают участие главы 13 государств и руководители порядка десяти международных и региональных организаций, с которым ШОС установила официальные контакты, в частности ООН, ЭСКАТО, ЮНЕСКО, СНГ, ОДКБ, ЕАЭС, СВМДА и ОЭС и ЛАГ.
Шанхайская организация сотрудничества была создана в 2001 году. В данное время ее членами являются Узбекистан, Россия, Казахстан, Таджикистан, Кыргызстан, Китай, Индия и Пакистан. Свыше десяти стран подали заявки на участие в работе организации в том или ином статусе.
ШОС является самое крупной региональной организацией в мире и одним из наиболее мощных объединений по своему политическому, экономическому и научно-интеллектуальному потенциалу. На страны организации приходится порядка четверти мирового ВВП и половина населения планеты.
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