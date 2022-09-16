https://uz.sputniknews.ru/20220916/lukashenko-shos-mojet-stat-globalnoy-organizatsiey-28247625.html
Лукашенко: ШОС может стать глобальной организацией
Лукашенко: ШОС может стать глобальной организацией
В четверг в Самарканде стартовал саммит глав-государств ШОС.
2022-09-16T14:16+0500
2022-09-16T14:16+0500
2022-09-16T14:42+0500
саммит шос-2022 в самарканде
александр лукашенко
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ТАШКЕНТ, 16 сен — Sputnik. В Самарканде состоялось заседание Совета глав государств ШОС в расширенном формате, сообщает корреспондент Sputnik.Президент Беларуси Александр Лукашенко, выступая на саммите, заявил, что Шанхайская организация сотрудничества может стать глобальной организацией."Я видел, как ШОС боролась за звание регионального лидера. Сейчас и момент такой, и работа нашей Организации, и события в мире привела к тому, что мир значительно изменился, и этот мир уже не будет таким, как был раньше. Взгляды всего прогрессивного человечества обращены к ШОС. Может, неожиданно для нас, ШОС из региональной организации превращается в глобальную. Главное - не упустить этот момент. Нужно дать шанс тем государствам, а их немало, чтобы они могли найти альтернативу в существующих реалиях. Наша Организация может объективно стать глобальной и решать глобальные проблемы мироустройства. Нужно не опоздать уловить этот момент и адекватно на это ответить", - подчеркнул Лукашенко.В четверг в Самарканде стартовал саммит глав-государств Шанхайской организации сотрудничества, в котором принимают участие лидеры государств-членов организации, стран-наблюдателей и приглашенные президенты.Напомним: в 2021-2022 годах председателем ШОС является Узбекистан. За время председательства республики было проведено практически более 80 мероприятий, а также завершено согласование порядка 30 документов, которые будут приняты по итогам Самаркандского саммита. Эти документы нацелены на дальнейшее укрепление многопланового взаимодействия между государствами-членами ШОС и призванных вывести взаимодействие в рамках организации на новый уровень.Среди них – концепции и программы по стимулированию внутрирегиональной торговли, промышленной кооперации и транспортной взаимосвязанности. Также прорабатываются совместные проекты и мероприятия в сферах "зеленой" экономики, инноваций, цифровых технологий, логистики, сельского хозяйства, медицины и других областях.Известно, что в саммите принимают участие главы 13 государств и руководители порядка десяти международных и региональных организаций, с которым ШОС установила официальные контакты, в частности ООН, ЭСКАТО, ЮНЕСКО, СНГ, ОДКБ, ЕАЭС, СВМДА и ОЭС и ЛАГ.В настоящий момент в состав ШОС, которая была создана в 2001-м, входят Узбекистан, Россия, Казахстан, Таджикистан, Кыргызстан, Китай, Индия и Пакистан.Страны-наблюдатели — Афганистан, Беларусь, Иран и Монголия, страны-партнеры - Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка. На саммите ШОС в Душанбе в сентябре 2021 года была начата процедура приема Ирана в организацию и предоставления статуса партнера по диалогу Египту, Катару и Саудовской Аравии. В этом году Беларусь официально подала заявку на присоединение к ШОС в качестве полноправного члена.
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Лукашенко: ШОС может стать глобальной организацией
14:16 16.09.2022 (обновлено: 14:42 16.09.2022)
В четверг в Самарканде стартовал саммит глав-государств Шанхайской организации сотрудничества, в котором принимают участие лидеры государств-членов организации, стран-наблюдателей и приглашенные президенты.
ТАШКЕНТ, 16 сен — Sputnik. В Самарканде состоялось заседание Совета глав государств ШОС в расширенном формате, сообщает корреспондент Sputnik.
Президент Беларуси Александр Лукашенко, выступая на саммите, заявил, что Шанхайская организация сотрудничества может стать глобальной организацией.
"Я видел, как ШОС боролась за звание регионального лидера. Сейчас и момент такой, и работа нашей Организации, и события в мире привела к тому, что мир значительно изменился, и этот мир уже не будет таким, как был раньше.
Взгляды всего прогрессивного человечества обращены к ШОС. Может, неожиданно для нас, ШОС из региональной организации превращается в глобальную.
Главное - не упустить этот момент. Нужно дать шанс тем государствам, а их немало, чтобы они могли найти альтернативу в существующих реалиях.
Наша Организация может объективно стать глобальной и решать глобальные проблемы мироустройства. Нужно не опоздать уловить этот момент и адекватно на это ответить", - подчеркнул Лукашенко.
В четверг в Самарканде стартовал саммит глав-государств Шанхайской организации сотрудничества, в котором принимают участие лидеры государств-членов организации, стран-наблюдателей и приглашенные президенты.
Напомним: в 2021-2022 годах председателем ШОС является Узбекистан. За время председательства республики было проведено практически более 80 мероприятий, а также завершено согласование порядка 30 документов, которые будут приняты по итогам Самаркандского саммита. Эти документы нацелены на дальнейшее укрепление многопланового взаимодействия между государствами-членами ШОС и призванных вывести взаимодействие в рамках организации на новый уровень.
Среди них – концепции и программы по стимулированию внутрирегиональной торговли, промышленной кооперации и транспортной взаимосвязанности. Также прорабатываются совместные проекты и мероприятия в сферах "зеленой" экономики, инноваций, цифровых технологий, логистики, сельского хозяйства, медицины и других областях.
Известно, что в саммите принимают участие главы 13 государств и руководители порядка десяти международных и региональных организаций, с которым ШОС установила официальные контакты, в частности ООН, ЭСКАТО, ЮНЕСКО, СНГ, ОДКБ, ЕАЭС, СВМДА и ОЭС и ЛАГ.
В настоящий момент в состав ШОС, которая была создана в 2001-м, входят Узбекистан, Россия, Казахстан, Таджикистан, Кыргызстан, Китай, Индия и Пакистан.
Страны-наблюдатели — Афганистан, Беларусь, Иран и Монголия, страны-партнеры - Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка. На саммите ШОС в Душанбе в сентябре 2021 года была начата процедура приема Ирана в организацию и предоставления статуса партнера по диалогу Египту, Катару и Саудовской Аравии. В этом году Беларусь официально подала заявку на присоединение к ШОС в качестве полноправного члена.