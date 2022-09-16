Мирзиёев: культурно-гуманитарные связи прочно формируют основу сотрудничества ШОС
12:38 16.09.2022 (обновлено: 12:53 16.09.2022)
© Пресс-служба президента УзбекистанаВ Самарканде под председательством Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева состоялось заседание глав государств Шанхайской организации сотрудничества в узком составе
ТАШКЕНТ, 16 сен — Sputnik. Культурно-гуманитарные связи прочно формируют основу нашего сотрудничества. Об этом заявил президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в ходе заседания Совета глав-государств в Самарканде.
"Крепкая дружба – залог мира и партнерства в регионе ШОС. Считаю небходимым учредить дополнительный формат – форум ректоров университетов, дни культуры и туризма ШОС, совместные спортивные мероприятия, виртуальные выставки и научные конференции также будут способствовать сближению наших народов", - отметил президент.