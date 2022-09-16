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Саммит ШОС: в Самарканде началось заседание Совета глав государств - прямая трансляция
Флаг Шанхайской организации сотрудничества и флаги стран участниц ШОС - Sputnik Узбекистан, 1920, 21.07.2022
Саммит ШОС-2022 в Самарканде
Саммит Шанхайской организации сотрудничества, 15-16 сентября, Самарканд, Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/20220916/mirziyoev-kulturno-gumanitarnye-svyazi-prochno-formiruyut-osnovu-sotrudnichestva-shos-28235637.html
Мирзиёев: культурно-гуманитарные связи прочно формируют основу сотрудничества ШОС
Мирзиёев: культурно-гуманитарные связи прочно формируют основу сотрудничества ШОС
ТАШКЕНТ, 16 сен — Sputnik. Культурно-гуманитарные связи прочно формируют основу нашего сотрудничества. Об этом заявил президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в... 16.09.2022, Sputnik Узбекистан
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саммит шос-2022 в самарканде
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ТАШКЕНТ, 16 сен — Sputnik. Культурно-гуманитарные связи прочно формируют основу нашего сотрудничества. Об этом заявил президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в ходе заседания Совета глав-государств в Самарканде.
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Мирзиёев: культурно-гуманитарные связи прочно формируют основу сотрудничества ШОС

12:38 16.09.2022 (обновлено: 12:53 16.09.2022)
© Пресс-служба президента УзбекистанаВ Самарканде под председательством Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева состоялось заседание глав государств Шанхайской организации сотрудничества в узком составе
В Самарканде под председательством Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева состоялось заседание глав государств Шанхайской организации сотрудничества в узком составе - Sputnik Узбекистан, 1920, 16.09.2022
© Пресс-служба президента Узбекистана
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ТАШКЕНТ, 16 сен — Sputnik. Культурно-гуманитарные связи прочно формируют основу нашего сотрудничества. Об этом заявил президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в ходе заседания Совета глав-государств в Самарканде.
"Крепкая дружба – залог мира и партнерства в регионе ШОС. Считаю небходимым учредить дополнительный формат – форум ректоров университетов, дни культуры и туризма ШОС, совместные спортивные мероприятия, виртуальные выставки и научные конференции также будут способствовать сближению наших народов", - отметил президент.
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