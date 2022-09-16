https://uz.sputniknews.ru/20220916/mirziyoev-kulturno-gumanitarnye-svyazi-prochno-formiruyut-osnovu-sotrudnichestva-shos-28235637.html

Мирзиёев: культурно-гуманитарные связи прочно формируют основу сотрудничества ШОС

Мирзиёев: культурно-гуманитарные связи прочно формируют основу сотрудничества ШОС

ТАШКЕНТ, 16 сен — Sputnik. Культурно-гуманитарные связи прочно формируют основу нашего сотрудничества. Об этом заявил президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в... 16.09.2022, Sputnik Узбекистан

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саммит шос-2022 в самарканде

шос

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ТАШКЕНТ, 16 сен — Sputnik. Культурно-гуманитарные связи прочно формируют основу нашего сотрудничества. Об этом заявил президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в ходе заседания Совета глав-государств в Самарканде.

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